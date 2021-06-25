ريتا جوهال تحذر خطيبة رياض محرز الجديدة “تايلور” .. ماذا قالت لها ؟!

حذرت زوجة النجم الجزائري الدولي رياض محرز 30 عامًا مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي المطلقة ” ريتا جوهال” عارضة الأزياء البريطانية ذو الأصول الهندية، خطيبة اللاعب الجديدة الشقراء وعارضة الأزياء البريطانية ” تايلور وارد” 23 عامًا بعد إعلان خطوبتها من اللاعب.

ريتا جوهال وتايلور

وعلقت زوجة رياض محرز السابقة “ريتا جوهال” في تصريح لها نشر على موقع “أفريكا” المتخصص في الشؤون الأفريقية، قائلة: ” أعرف فقط عندما يحاول الناس تدميرك، إنك على الطريق الصحيح”، في إشارة إلى العلاقة الجديدة التي بدأها طلقيها مع خطيبته الجديدة تايلور.

النجم الجزائري رياض محرز يعلن خطوبته من تايلور pic.twitter.com/6q1P2mcmeE — Screen Mix (@ScreenMix) June 21, 2021

وبين الموقع، أن جوهال تحذر خطيبة رياض محرز من خلال تلك الرسالة، في إشارة إلى أنها ستجد نفس موقفها ترعي شؤون أبنائها بمفردها دون مساعدة ن الآخرين.

ريتا جوهال ومهاجمة رياض محرز

وهاجمت المطلقة ريتا جوهال زوجها السابق محرز بمناسبة الاحتفال بعيد الأب، قائلة: ” عيد أب سعيد لكل الآباء الحقيقيين الذين يؤدون دورهم”.

ويقضي اللاعب محرز إجازته مع خطيبته “تايلور وارد” في جزيرة ميكونوس اليونانية، بصحبة الأهل والأصدقاء.

ريتا جوهال طليقة رياض محرز: "عيد أب سعيد لجميع الآباء الحقيقيين وليس لفخركم العربي الذي لا يسأل حتى على ابناءه." pic.twitter.com/vSIKK5Cgsi — 𝐄𝐍𝐆-𝐒𝐀𝐋𝐄𝐇 𝐀𝐋𝐀𝐒𝐇𝐇𝐀𝐁 🇱🇾🇦🇷 (@saleh_alashhab) June 24, 2021

ودام الزواج بين ريتا جوهال ومحرز لمدة 6 سنوات، ليقوم اللاعب بالانفصال عنها بعد التهم التي دارت بين الاثنين، كان أبرزها هي خيانة زوجته السابقة جوهال للنجم الجزائري رياض محرز.

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خاتم الخطوبة

وقدم اللاعب رياض محرز خاتم الخطوبة المصنوع خصيصًا بناء على طلبه، وقد بلغت قيمة الخاتم الماس الذي قدمه النجم الجزائري الدولي 400 ألف جنيه إسترليني، كما واشترى شقة فاخرة لصديقته عارضة الأزياء البريطانية ” تايلور وارد” في مدينة مانشستر في بريطانيا.

أول صورة لـ رياض محرز مع خطيبته الجميلة تايلور بعد أيام قليلة من إعلان خطبتهما 🧡 pic.twitter.com/kUXqd9vj9r — Screen Mix (@ScreenMix) June 24, 2021

والدة تايلور

وأشارت تقارير بريطانية في وقت سابق، إن ” والدة عارضة الأزياء البريطانية هي من أشرفت على إعداد الديكورات الداخلية لشقة ابنتها نظرًا لأنها متخصصة في مجال التطوير العقاري”.

ورفضت تايلور في البداية تطوير علاقتها مع اللاعب الجزائري رياض محرز قبل أن تتأكد أن زواجه السابق قد انتهى بشكل رسمي، وبعدها استقر حال محرز بعد انفصاله بشكل كامل عن زوجته ريتا جوهال لتعلن الأسبوع الماضي خطوبتها بشكل رسمي.

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