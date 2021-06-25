بالفيديو: نجوم منتخب الأرجنتين يفاجئون قائدهم ميسي بالهدايا الغريبة في عيد ميلاده

فاجأ نجوم منتخب الأرجنتين، قائد فريق منتخب بلادهم ليونيل ميسي بعدد من الهدايا الغريبة بمناسبة عيد ميلاده ال34، والذي تزامن مع مشاركته في بطولة ” كوبا أمريكا” التي تستضيفها دولة البرازيل.

ميسي واحتفال نجوم منتخب الأرجنتين

وقد انتشر مقطع فيديو لنجوم منتخب الأرجنتين ” راقصو التانغو”، أثناء دخولهم غرفة ليونيل ميسي رفقة سيرخيو أغويرو.

Messi's Argentina teammates woke him up to sing Happy Birthday and give him presents 🎁 Family 💙 pic.twitter.com/BQtCxjY3Ff — ESPN FC (@ESPNFC) June 24, 2021

وقدموا لميسي العديد من الهدايا الغريبة بمناسبة عيد ميلاده، متمنين السعادة للاعب الذي حقق العديد من الألقاب الفردية والجماعية.

زوجة ميسي

وقد هنأت عارضة الأزياء الأرجنتينية “أنتونيلا روكوزو”، زوجها ليونيل ميسي، بمشاركة صورة قديمة تجمعها مع زوجها وصورة أخرى مع أطفالهما الثلاثة عبر حسابها الشخصي على الانستغرام.

زوجة ميسي تهنئه بعيد ميلاده عبر انستجرام: كل عام وانت بخير حبيبي، في كل يوم نحبك اكثر، انت كل شيء بالنسبة لنا، لقد اشتقنا لك! 👨‍👩‍👦‍👦 pic.twitter.com/AisgpHgHbA — Yallakora (@Yallakoranow) June 24, 2021

وقد علقت الأرجنتينية “أنتونيلا” على الصور، قائلةً: “أنت كل شيء بالنسبة لنا، عيد ميلاد سعيد حبيبي، نحن نحبك أكثر كل يوم! أنت كل شيء بالنسبة لنا، نحن نفتقدك كثيرًا”.

نجوم كرة القدم وتهنئة ميسي

وفي ذات السياق، هنأ العديد من نجوم ومشاهير كرة القدم العالمية اللاعب ميسي بمناسبة عيد ميلاده، فقد نشر الأسطورة البرازيلية بيليه عبر حسابه على الانستغرام صورة للاعب ميسي “البرغوث”.

📱 بيليه عبر IG : عيد ميلاد سعيد يا ليو ميسي. واصل جعل عالم كرة القدم يبتسم! pic.twitter.com/qMRwsmme5l — Messi World (@M10GOAT) June 25, 2021

وعلق بيليه عليها: “كل عام وأنت بخير ليو ميسي، عليك أن تواصل رسم البسمة على وجه عالم كرة القدم”.

🎁 عيد ميلاد سعيد، ميسي 🎂 pic.twitter.com/Ws43aiTKCl — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) June 24, 2021

كما وغرد مواطنه البرازيلي ونجم فريق برشلونة السابق “رونالدينهو”، قائلاً: ” يوم ميلاد سعيد يا أخي، أتمنى لك كل التوفيق وآمل أن أراك قريبًا”، بالإضافة إلى تهنئة ناديه برشلونة الإسباني الذي نشر صورة لميسي وهو يرتدي قميص برشلونة مهنئين بيوم ميلاده السعيد.

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رونالدينهو IG : يوم ميلاد سعيد يا اخي ، أتمنى لك كل التوفيق وآمل أن أراك قريبًا. 🤙🏽 pic.twitter.com/AXG1tkyQcl — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) June 24, 2021

ترتيب المجموعة المنافسة في كوبا أمريكا

ويتربع على صدارة ترتيب المجموعة منتخب الأرجنتين برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثاني منتخب الباراغواي برصيد 6 نقاط، يليه منتخب تشيلي برصيد خمس نقاط في المركز الثالث من الترتيب.

أما في المركز الرابع جاء منتخب الأوروغواي برصيد 4 نقاط، وفي أدنى ترتيب المجموعة آتى منتخب بوليفيا بدون أي من النقاط ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا.

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