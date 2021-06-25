نجوم منتخب الأرجنتين يحتفلون بيوم ميلاد ميسي بالهدايا الغريبة
نجوم منتخب الأرجنتين يحتفلون بيوم ميلاد ميسي بالهدايا الغريبة
Videoرياضة

بالفيديو: نجوم منتخب الأرجنتين يفاجئون قائدهم ميسي بالهدايا الغريبة في عيد ميلاده

كتب وطن
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فاجأ نجوم منتخب الأرجنتين، قائد فريق منتخب بلادهم ليونيل ميسي بعدد من الهدايا الغريبة بمناسبة عيد ميلاده ال34، والذي تزامن مع مشاركته في بطولة ” كوبا أمريكا” التي تستضيفها دولة البرازيل.

ميسي واحتفال نجوم منتخب الأرجنتين

وقد انتشر مقطع فيديو لنجوم منتخب الأرجنتين ” راقصو التانغو”، أثناء دخولهم غرفة ليونيل ميسي رفقة سيرخيو أغويرو.

وقدموا لميسي العديد من الهدايا الغريبة بمناسبة عيد ميلاده، متمنين السعادة للاعب الذي حقق العديد من الألقاب الفردية والجماعية.

زوجة ميسي

وقد هنأت عارضة الأزياء الأرجنتينية “أنتونيلا روكوزو”، زوجها ليونيل ميسي، بمشاركة صورة قديمة تجمعها مع زوجها  وصورة أخرى مع أطفالهما الثلاثة عبر حسابها الشخصي على الانستغرام.

وقد علقت الأرجنتينية “أنتونيلا” على الصور، قائلةً: “أنت كل شيء بالنسبة لنا، عيد ميلاد سعيد حبيبي، نحن نحبك أكثر كل يوم! أنت كل شيء بالنسبة لنا، نحن نفتقدك كثيرًا”.

نجوم كرة القدم وتهنئة ميسي

وفي ذات السياق، هنأ العديد من نجوم ومشاهير كرة القدم العالمية اللاعب ميسي بمناسبة عيد ميلاده، فقد نشر الأسطورة البرازيلية بيليه عبر حسابه على الانستغرام صورة للاعب ميسي “البرغوث”.

وعلق بيليه عليها: “كل عام وأنت بخير ليو ميسي، عليك أن تواصل رسم البسمة على وجه عالم كرة القدم”.

كما وغرد مواطنه البرازيلي ونجم فريق برشلونة السابق “رونالدينهو”، قائلاً: ” يوم ميلاد سعيد يا أخي، أتمنى لك كل التوفيق وآمل أن أراك قريبًا”، بالإضافة إلى تهنئة ناديه برشلونة الإسباني الذي نشر صورة لميسي وهو يرتدي قميص برشلونة مهنئين بيوم ميلاده السعيد.

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ترتيب المجموعة المنافسة في كوبا أمريكا

ويتربع على صدارة ترتيب المجموعة منتخب الأرجنتين برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثاني منتخب الباراغواي برصيد 6 نقاط، يليه منتخب تشيلي برصيد خمس نقاط في المركز الثالث من الترتيب.

أما في المركز الرابع جاء منتخب الأوروغواي برصيد 4 نقاط، وفي أدنى ترتيب المجموعة آتى منتخب بوليفيا بدون أي من النقاط ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا.

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