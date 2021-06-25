الفنانة الكويتية انتصار الشراح “مرفوضة” ولن تُستقبل في مستشفى أمريكي .. لماذا؟!

يعيش زوج الفنانة الكويتية انتصار الشراح حيرة من أمره بعدما رفض مستشفى ”مايو كلينك“ في أمريكا، قبول طلب بعلاج الفنانة التي تعاني أزمة صحية، وأجرت عملية جراحية في الأمعاء، في نوفمبر 2020.

واعتذر المكتب الصحي بالولايات المتحدة الأمريكية عن عدم قبول حالة علاج انتصار الشراح في مستشفى مايو كلينك دون ذكر أي أسباب، رغم تزويدهم بكافة التقارير الطبية والتحاليل الخاصة. وفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية

انتصار الشراح زعارض صحي قبل اشهر

وفي نوفمبر الماضي 2020 تعرضت الفنانة الكويتية الشراح، لحادث صحي عارض، ودخلت على إثره إلى غرفة العنایة المركزة في المستشفى الأمیري بالكویت، إثر مضاعفات إصابتھا، نتیجة إجرائھا عملیة جراحیة لاستئصال تقرحات في الأمعاء.

وتعاني الفنانة أساسا من مشاكل في الكلى، وتعاني من الضغط والسكري، وهو ما أثّر علیھا بعد العملیة، ولھذا تم نقلھا إلى غرفة العنایة المركزة.

مي العيدان

وفي وقت سابق، كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، التطورات الصحية لمواطنتها الفنانة انتصار الشراح، والتي تتواجد في العناية المركزة بالمستشفى الأميري في الكويت بعد تعرضها لنقص بالأكسجين و بكتيريا بالدم.

وكتبت مي العيدان في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “لله الحمد والشكر تم تحسن حالة الفنانة القديرة انتصار الشراح واستردت الوعي وتم رفع جهاز غسيل الكلى من عليها في العناية المركزة”.

وتابعت العيدان: “حاليا يقوم الأطباء على ضبط بعض الانزيمات وتستقر حالتها بشكل كافي الله يكتب لها الخروج بإذن الله من العناية المركزة بفضل الله وثم فضل دعائكم”.

وكانت انتشرت شائعات عن وفاة الفنانة الشراح بعد مضاعفات العملية الجراحية التي اجرتها لاستئصال تقرحات في الأمعاء، وهي الانباء التي نفتها مي العيدان.