‏ سلوى المطيري تستقر في لبنان لتعمل (خطّابة) وهذا ما قالته عن رجالهم!

فاجأت الناشطة الكويتية المثيرة للجدل سلوى المطيري متابعيها، بإعلانها فتح مكتب خطابة في لبنان.

سلوى المطيري: مروقة في لبنان

وظهرت سلوى المطيري بفيديو عبر (تيك توك) قالت فيه: (أنا الآن في لبنان مروقة الحمدلله، وبفتتح بيت خطابة عبر تطبيق واتساب الخاص بي، وسأسير في هذا الأمر الذي أنجح فيه).

وتابعت المطيري: (كنت أسافر دول كثيرة، أبحث عن دولة تفهمني، وألقى فيها اللي أنا أريده، وأخيراً وجدت ما أريده في لبنان).

سلوى المطيري تُعلنها: "بفتح مكتب خطابة في لبنان" pic.twitter.com/KHZCj2K1h6 — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 22, 2021

سلوى المطيري تحفز النساء الزواج من لبنانيين!

‏وجاء إعلان سلوى المطيري بعد أيام فقط من ظهورها بفيديو تحفز خلاله النساء على الذهاب إلى لبنان والزواج من الرجل اللبناني.

وقالت سلوى المطيري بالفيديو حينها: (‏الرجل اللبناني قمة بالجمال، تعالي لبنان ومالك إلا طيبة الخاطر ).

وأثار إعلان سلوى المطيري سخرية واسعة بين المغردين، فكتب أحدهم: (قفلي مكتبك وافتحي بايطاليا عيالهم مزز).

قفلي مكتبك وافتحي باايطاليا عيالهم مزز https://t.co/SrndKuKcxz — 𓆩♕𓆪 (@6LssM) June 23, 2021

وسخرت أخرى قائلة: (مخططاتي اذا ما نجحت في الفاينل).

مخططاتي اذا ما نجحت في الفاينل : https://t.co/LYEatUTnAM — فـاطـمـه (@ftczm) June 23, 2021

ووافقتها أخرى الرأي حول غرابة الفكرة وكتبت: (افكاري بعد الساعه ١٢).

وتساءل مغرد: (خلصت المشاريع يعني؟).

ورجح آخر أن تكون سلوى المطيري قد أعجبت بوسامة الشباب اللبناني، وكتب ساخراً: (واضح انها ماشافت واحد شين).

واضح انها ماشافت واحد شين https://t.co/Qfw9C05f4R — GRACE (@68111grace) June 22, 2021

بينما رأى آخرون أن سلوى المطيري أغرب شخص مر على السوشيال ميديا، فكتبت مغردة: (سلوى المطيري يعجبني أنها عايشة في عالم منفصل، وتتكلم عن أهدافها ورغباتها بكُل ثقة، تحسونها ماتحتاج أحد يعزز لها عجيبة هالإنسانة).

سلوى المطيري يعجبني أنها عايشه في عالم منفصل، وتتكلم عن أهدافها ورغباتها بكُل ثقة، تحسونها ماتحتاج أحد يعزز لها 😂 عجيبة هالإنسانة https://t.co/QkjbaZD7Ej — 7 (@eli7lll) June 22, 2021

وكتب آخر: (أغرب انسان مر على السوشيال ميديا).

اغرب انسان مر على السوشل ميديا https://t.co/tMchnGlw1P — S. (@s_mst10z) June 22, 2021

علاج كورونا ببلايين الدولارات!

وفي سياق آخر، طالبت سلوى المطيري ببليون دينار كويتي (أكثر من 3.2 بليون دولار أميركي) لتكشف عن علاج اكتشفته لكورونا.

وقالت حينها في منشور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: (أنا أمام السفارة الصينية، أتيت لأقدّم ملاحظات حول طرق علاج فيروس كورونا).

وعرضت سلوى المطيري حينها الأوراق المطبوعة باسم السفير الصيني في الكويت.

وأضافت: (أنا تاجرة وحالتي المادية ميسورة ولا أحتاج لأي أحد)، غير أنها أكدت أن ثمن اكتشاف العلاج لن يقل عن مليار دينار. دون أن تحدد الجهة التي عليها أن تدفع المبلغ.

خلعت الحجاب ثم قالت بالخطأ!

كما أثارت سلوى المطيري موجة جدل واسعة بين الكويتيين في مارس الماضي بعد نشرها مقطعا مصورا ظهرت فيه بشعرها دون حجاب.

سلوى المطيري وفي مقطع نشرته آنذاك عبر حسابها الشخصي بـ”سناب شات” ظهرت تخاطب متابعيها وهي كاشفة. شعرها بدون حجاب ما أحدث ضجة حولها.

سلوى المطيري : نزلت بالغلط مقطع بالسناب وانا بدون حجاب ..اتمنى الحذف والستر pic.twitter.com/4Lamc8HYfm — هيئة المشاهير+2 (@no_oo51) March 6, 2021

وبعد فترة وجيزة من انتشار المقطع الخاص بالمطيري، قامت سلوى بحذفه وبث مقطع جديد تعتذر فيه عن المقطع الأول.

سلوى المطيري : نزلت بالغلط مقطع بالسناب وانا بدون حجاب ..اتمنى الحذف والستر pic.twitter.com/4Lamc8HYfm — هيئة المشاهير+2 (@no_oo51) March 6, 2021

كما أكدت أنها ظهرت بدون حجاب بالخطأ وأنها كانت لا تقصد هذا وصورت المقطع ولم تلتفت أنها بدون حجاب، وعندما انتبهت. للأمر حذفته على الفور.

وطالبت المطيري من نشروا المقطع الذي ظهرت فيه بدون الحجاب، أن يحذفوه ويستروا عليها، حسب وصفها.

كما انقسم المغردون في الكويت حينها إلى فريقين في قصة سلوى المطيري، فمنهم من صدقها واعتبر المقطع نشر بالخطأ وتعاطف معها.

وفريق آخر اتهمها بالكذب مستبعدا أن تظهر بدون حجاب دون تعمد منها، مشيرين إلى أن قولها بأنها نسيت ارتداء الحجاب هو بمثابة “نكتة” حسب وصفهم.

قصر هند القحطاني

وفي سياق آخر، سخرت سلوى المطيري من نجمة السوشيال ميديا السعودية هند القحطاني، بعد استعراض الأخيرة للقصر الذي قامت بشرائه في مدينة سان دييغو بأمريكا قبل أشهر.

وظهرت المطيري بفيديو وهي في مكان عام تقوم بتصويره على طريقة هند القحطاني وتقول ساخرة: (سلام شباب، كيف حالكم؟ سأفعل مثل هند القحطاني، هذا قصري، شاهدوه، إياكم ألا تصدقوني).

وتابعت وهي تُقلد صوت هند القحطاني: (كل يوم سأصور لكم قصري).

وسخر الجمهور من تصرف سلوى، مؤكدين أنه ينم عن غيرة وحسد كونها لن تستطيع تحقيق ماحققته النجمة السعودية.

وعبرت سلوى في وقت سابق عن غضبها بسبب تضخم ثروة الفاشينستات الكويتيات بشكل مُبالغ فيه، وتورطهن بقضايا غسيل أموال.

وقالت سلوى حينها بفيديو عبر (سناب شات): (عندكم الملايين وتعطونها الفاشينستات وأنا مجنبينها عني؟ إيش ناقصني؟ إيش يعيبني؟ أول مرة أشوف إنسان يعيبه أصله، لا وأصله أصيل مو أي أصل؟).

وهددت المطيري بأنها ستقوم بالدعاء عليهم، قائلة: (تبغون أدعي عليكم؟ إنتوا جربتوا كل شيء بس ما جربتوا دعوتي ترا).

سلوى المطيري : ابي مليونين دينار مثلي مثل الفاشنيستات ! pic.twitter.com/9dHBAhQ02N — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) July 15, 2020

وحددت المطيري المبلغ الذي تريده قائلة: (إيش طالبة أنا، مليونين دينار بس، بدون مقابل، هدية مثلي مثل غيري، مثلي مثل الفاشينستات اللي أعطيتوهم بدون سبب).