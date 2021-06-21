ديانا كرزون ترزق بطفلتها الأولى وزوجها يُعلن الخبر بهذه الطريقة! (شاهد)

رُزقت الفنانة الأردنية ديانا كرزون وزوجها الإعلامي معاذ العمري، بطفلتهما الأولى بعد عام من زواجهما.

معاذ العمري: (صرنا تلاتة)

وأعلن معاذ العمري خبر استقباله مولودته الأولى عبر نشر صورة تجمعه بزوجته ديانا كرزون وهي في أواخر أشهر حملها، عبر حسابه على (انستجرام).

وأرفقها معاذ العمري بتعليق جاء نصه: (الحمدلله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات اليوم صرنا ثلاث ونورت حياتنا طفلتنا الأولى..الف الحمدلله على سلامة زوجتي الغالية ربنا يقدرني أكون لعيلتي السند والعزوة والأمان).

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كما شاركت شقيقة ديانا كرزون مشهورة السوشيال ميديا زين كرزون، فيديوهات من داخل غرفة الولادة حيث تواجدت برفقة شقيقتها لحظات ما قبل الولادة وما بعدها.

زين كرزون خالة لأول مرة

وأكدت أن زين كرزون أن الطفلة والأم بصحة جيدة، وتحدثت عن شعورها بأنها أصبحت خالة لأول مرة وعن شعورها عندما رأت الطفلة وهي تخرج من رحم والدتها.

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كما نشرت شقيقتهما هيا كرزون، صورة لديانا وأرفقتها بتعليق: (يا عمري وحبيبة قلبي دندونة ألف ألف مبروك يا روحي وتتربى بعزكم ويخليكم فوق راسها سالمين يا حبيبة قلبي أنا اليوم صرت خالة لأول مرة متل الشعورة لما صرت عمة لأول مرة يا روحي أنا).

هو مين؟

وكانت ديانا كرزون قد حسمت في فبراير الماضي الأنباء المتداولة حول حملها، خاصة بعد ظهورها بقفطان مغربي طويل بأحد حفلاتها الخاصة.

وقررت ديانا كرزون حينها أن تُعلن عن حملها بطريقتها الخاصة، حيث قامت بطرح أغنية مصورة بعنوان (هو مين) عبر (يوتيوب). برفقة زوجها معاذ العمري.

ثم نشرت ديانا كرزون عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، صورة قلادة ذهبية على شكل امرأة حامل بآخر مشهد من أغنيتها (هو مين).

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وعلقت ديانا كرزون على الصورة قائلة: (متل الحب بأول فترة، بياخد احساسك بالفطرة، بيجي بلحظة وكل الفكرة، معاه بتضيع).

ديانا كرزون تشكر جمهورها

وفهم الجمهور رسالة ديانا بأنها إعلان عن الحمل، وانهالت المباركات عليها وعلى زوجها بالمباركات وتمني قدوم مولودها بالسلامة. ما جعلها توجه شكراً خاصاً لهم.

فنشرت ديانا لقطةً من الكليب وعلقت: (الحب يأتي دون سبب، ليس هناك قيود له، لا يأتي بمال و لا يؤخذ بجمال. ولا يقاس بعمر هو قــدر، شكرا لكل حدا باركلي أنا ومعاذ بالحمل، الفرحه يلي شفناها منكم كانت أحلى وأغلى حب، والله لا يحرمني منكم).

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قفطان واسع وانتفاخ يثير الشك

وانتشرت قبل أسابيع العديد من الأنباء التي تشير إلى حمل ديانا بعد ظهورها في إحدى الحفلات الخاصة وهي ترتدي القفطان. المغربي الطويل وبدت منتفخة قليلا.

وأثار شكل ديانا في حينها الجدل والتساؤلات، بينما الفنانة الأردنية الصّمت، وأكدت في لقاء صحفي أن الموضوع خاص. وامتنعت عن الحديث حول الخبر آنذاك.

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مفاجأة ديانا كرزون لزوجها

وكانت ديانا قد فاجأت زوجها معاذ العمري بمناسبة مرور عام على إعلان ارتباطهما الذي تزامن مع بدء برنامجه الجديد (مع معاذ). الذي يقدمه عبر إذاعة (ميلودي الأردن).

وتداول الناشطون حينها مقطع فيديو لمعاذ وهو داخل الاستديو أثناء البث المباشر لحلقته الأولى، بينما يقوم أحد زملائه بإدخال. قالب كيك كُتب عليه (مبروك برنامج مع معاذ.. أنت ملك الهوا وأنت ملك قلبي).

هكذا فاجأت ديانا كرزون زوجها معاذ العمري بمناسبة برنامجه الجديد @iamdianakarazon pic.twitter.com/JxmMmuSVRn — غرد بالأردني (@jordan_tweeet) February 3, 2021

وفي هذه اللحظة، بثت الإذاعة مقطعًا صوتيًا لديانا كرزون عبر البرنامج، قالت فيه: (معاذ أحببت أن أهنيك على طريقتي أنت ملك الهوا وملك قلبي).

ديانا كرزون وأفيخاي أدرعي

وفي سياق آخر، وجهت ديانا، إهانة غير مسبوقة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، وذلك بعد تأكيدها أنها لا تتشرف بمتابعته لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ديانا صورة على صفحتها الخاصة بتويتر تكشف أن أفيخاي أدرعي قد قام بمتابعة صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت ديانا ، على ذلك مشيرة إلى أنها لا تتشرف أبدا بمتابعته، قائلة: (لا تشرفني متابعتك إلي.. عاشت فلسطين حرة عربية من البحر للنهر).

وكانت الفنانة قد رفعت الصوت مراراً وتكراراً على صفحاتها دعماً للقضية الفلسطينية، وما يحدث للمواطنين الفلسطينيين على يد إسرائيل.

متابعو الفنانة الأردنية ديانا كرزون عبروا عن فخرهم بابنة النشامى التي تصدت للإرهاب الإسرائيلي والناطق باسمه بهذه الصفعة القوية.