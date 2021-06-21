تفاصيل الإعدام بحق 3 مصريين قتلوا إماراتية بعدما هشموا رأسها مطفأة سجائر زجاجية

أصدرت محكمة الجنايات المصرية، الاثنين، حكماً بمعاقبة حارس عقار وشقيقه وعامل، بالإعدام شقناً؛ لاتهامهم بقتل سيدة إماراتية بهدف سرقتها بمحافظة الجيزة.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بمصر، في سبتمبر/ أيلول عام 2020، بلاغا يفيد بمقتل سيدة تحمل جنسية إحدى الدول العربية داخل شقتها بمنطقة الجيزة.

الأمن فك جريمة قتل السيدة الإماراتية

وبعد أيام، نجح رجال الأمن في فك لغز الواقعة، وتبين أن مرتكب الجريمة هو حارس العقار وشقيقته وشخص آخر؛ بدافع سرقة المجني عليها والاستيلاء على ممتلكاتها.

ونجح رجال الشرطة في الإيقاع بالمتهمين الثلاثة، وهم: (محمد.ع) 36 سنة، حارس العقار، وشقيقته (بوسي. ع) 33 سنة، حارسة العقار، و(محمد. ع. ج) 33 سنة، عامل.

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وبعرض المتهمين على النيابة العامة في مصر، وجهت لهم تهمة قتل المجني عليها (نفيسـة ح ع إ)، وهي إماراتية الجنسية، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلها.

المتهمون أعدوا العدة لقتل السيدة الإماراتية

وأوضحت النيابة العامة، أن المتهمين أعدوا لقتل المجني عليها، شريطا بلاستيکيا لاصقا، وتوجهوا إليها في المكان والزمان الذي أيقنوا سلفا بتواجدها فيه، بعدما سهلت المتهمة الثانية دخول الأول والثالث إليه، وما أن ظفروا بها حتى باغتها المتهم الأول وأطبق بيده على رأسـها وفمها كاتما لأنفاسها، حتى خارت قواها وسقطت أرضا، وانهال لكما على وجهها بقبضة يده.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم الثالث عاجلها بأن جثم على جسدها مطوقا عنقها بيده كاتما أنفاسها، أما الأول فقام برطم رأسها عدة مرات متتالية بلا هوادة بمطفأة سجائر زجاجية، وأحكموا وثاق يديها وقدميها وكمموا فمها بقطع من القماش واللاصـق سالف الذكر، قاصدين إزهاق روحها، تسهيلا لارتكاب الجريمة محل الاتهام اللاحق، فأحدثوا بها الإصابات التي أودت بحياتها.

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