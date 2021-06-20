وفاة الناشطة الإماراتية آلاء الصديق بحادث سير بلندن وإصابة زميلاتها وعزلهن بمشفى ومنع التواصل معهن!

توفيت آلاء الصديق الناشطة الحقوقية الإماراتية، مديرة منظمة القسط لحقوق الإنسان، في لندن ببريطانيا إثر حادث سير رجّح ناشطون ان يكون متعمداً .

والناشطة آلاء الصديق هي ابنة أستاذ الشريعة ومعتقل الرأي في سجون أبوظبي محمد عبد الرزاق الصديق، ولم تستطع التواصل معه منذ عام 2013 .

وقال نشطاء إن آلاء الصديق توفيت في الحادث، وكانت برفقة زميلات لها أصبن معها في الحادث وأدخلن المشفى، وقد تم عزلهن في المشفى والتحفظ عليهن ومنع التواصل معهن.

وأكد الناشط الإماراتي المعارض أحمد الشيبة النعيمي أنّ آلاء الصديق توفيت بحادث سير.

إنّا لله و إنّا إليه راجعون #آلاء_الصديق_في_ذمة_الله

ابنة أخينا #معتقل_الرأي محمد الصديق

اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها و اعف عنها.

اللهم ألهم أهلها الصبر و اربط على قلوبهم. pic.twitter.com/TA1hPi7Due — أحمد الشيبة النعيمي (@Ahmad_Alshaibah) June 20, 2021

لمن يسأل عن سبب الوفاة فقد توفيت رحمة الله عليها في حادث سير. — أحمد الشيبة النعيمي (@Ahmad_Alshaibah) June 20, 2021

كما أكد الناشط الإماراتي المعارض حمد الشامسي نبأ وفاة آلاء الصديق بحادث سير.

إنا لله وإنا إليه راجعون … انتقلت إلى رحمة الله تعالى آلاء الصديق @alaa_q في حادث سير ، نسأل الله أن يتغمدها في واسع رحمته وفسيح جناته ويرزق أهلها الصبر والسلوان #آلاء_الصديق_في_ذمة_الله — حمد الشامسي (@Alshamsi789) June 20, 2021

آلاء الصديق .. امكانية العمل الإجرامي واردة

وفور الإعلان عن وفاة الناشطة الحقوقية الإماراتية، سارع نشطاء الى نعيها، مشيرين إلى إمكانية أن يكون الحادث مدبّر من السلطات الإماراتية، بهدف وقف نشاطها في فضح ممارسات النظام الحاكم في أبوظبي.

وقال المحلل محمد المختار الشنقيطي في تغريدة له: “توفيت مديرة مؤسسة القسط الحقوقية آلاء الصديق بعد صدمها بسيارة في بريطانيا فيما يشبه العمل الإجرامي، وقد قضت العقد الأخير من عمرها مدافعة عن تحرير والدها السجين في أبوظبي مع خيرة أبناء الإمارات. وعرفتُها في الدوحة ملتزمة كريمة السجايا، تقبلها الله”.

توفيت مديرة مؤسسة القسط الحقوقية #آلاء_الصديق بعد صدمها بسيارة في بريطانيا فيما يشبه العمل الإجرامي، وقد قضت العقد الأخير من عمرها مدافعة عن تحرير والدها السجين في #أبوظبي مع خيرة أبناء الإمارات. وعرفتُها في الدوحة ملتزمة كريمة السجايا، تقبلها الله #آلاء_الصديق_في_ذمة_الله pic.twitter.com/lajRboN3YK — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) June 20, 2021

بينما كتب عبدالله العودة نجل الداعية المعتقل في سجون السعودية سلمان العودة: “اليوم رحلت عن هذه الدنيا الباحثة الإماراتية القديرة والأخت الصادقة المدافعة عن العدالة الأستاذة آلاء الصديق بينما يقبع والدها محمد الصديق في سجون الإمارات سيئة السمعة. أسأل الله أن يتقبلها في الصالحين وأن يرزق أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان، وأن يفرّج عن والدها”.

اليوم رحلت عن هذه الدنيا الباحثة الإماراتية القديرة والأخت الصادقة المدافعة عن العدالة الأستاذة #آلاء_الصديق @alaa_q بينما يقبع والدها محمد الصديق في سجون الإمارات سيئة السمعة.

أسأل الله أن يتقبلها في الصالحين وأن يرزق أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان، وأن يفرّج عن والدها pic.twitter.com/yAdrscdkq8 — د. عبدالله العودة (@aalodah) June 20, 2021

واستذكر ناشطون مواقف آلاء الصدّيق الرافضة للتطبيع الذي بادرت إليه الإمارات مع الاحتلال الاسرائيلي.

بعد وفاة الناشطة الإماراتية آلاء الصديق، مديرة مؤسسة القسط الحقوقية، نستذكر أبرز مواقفها الرافضة للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. pic.twitter.com/Tw1M3Urthm — مقاطعة (@Boycott4Pal) June 20, 2021

من جهتها كتبت الصحفية حياة اليماني: “الجميلة، المتفانية، الذكية، الشغوفة، الخفيفة حد الطيران مع نسمة آلاء الصدّيق، ابنة أبيها وصوته المدافع عن حقه وحريته في ذمة الله لا نقول إلا ما يرضى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمها وانتقم ممن أبعدها عن أهلها وأورثها كل هذا الاغتراب طارت الفراشة إلى رحاب الله”.

الجميلة، المتفانية، الذكية، الشغوفة، الخفيفة حد الطيران مع نسمة #آلاء_الصديق، ابنة أبيها وصوته المدافع عن حقه وحريته في ذمة الله

لا نقول إلا ما يرضى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون

اللهم ارحمها وانتقم ممن أبعدها عن أهلها وأورثها كل هذا الاغتراب طارت الفراشة إلى رحاب الله pic.twitter.com/ToWxlDIblF — حياة اليماني 🦌 (@HaYatElYaMaNi) June 20, 2021

أما الناشط أحمد بن راشد سعيّد” “توفيت الناشطة الإماراتية آلاء الصدّيق في حادث سير لم تُعرف تفاصيله بعد، وهي ابنة أستاذ الشريعة المعتقل بالإمارات، محمد عبد الرزاق الصدّيق. التقيت آلاء بلندن، وكانت مثالاً للخلق والعطاء. لا بد من التحقيق في مقتلها، فقد كانت ترفع لواء الدفاع عن أبيها والمظلومين من أمتنا. رحمها ﷲ”.

توفيت الناشطة الإماراتية #آلاء_الصدّيق في حادث سير لم تُعرف تفاصيله بعد، وهي ابنة أستاذ الشريعة المعتقل بالإمارات، محمد عبد الرزاق الصدّيق.

التقيت آلاء بلندن، وكانت مثالاً للخلق والعطاء. لا بد من التحقيق في مقتلها، فقد كانت ترفع لواء الدفاع عن أبيها والمظلومين من أمتنا. رحمها ﷲ. pic.twitter.com/8gCReoM3EA — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty_2) June 20, 2021

وعزّا حساب “معتقلي الرأي” السعودي، أحرار الإمارات جميعاً بوفاة المدافعة عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي، آلاء الصدّيق.

نُعزي أحرار الإمارات جميعاً بوفاة المدافعة عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي، الأستاذ الاء الصديق، كما نعزي والدها محمد الصديق، معتقل الرأي، القابع في سجون الإمارات سيئة السمعة.#آلاء_الصديق_في_ذمة_الله pic.twitter.com/iHGR8pxymP — معتقلي الرأي (@m3takl) June 20, 2021

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك