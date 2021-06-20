وزير خارجية قطر: الشيخ تميم رفض تسليم الاء الصديق للإمارات مرتين

أعاد ناشطون بمواقع التواصل تداول حديث قديم لوزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عام 2018، يتحدث فيه عن المعارضة الإماراتية الاء الصديق، التي أعلن عن وفاتها، الأحد، في حادث سير ببريطانيا حيث تقيم، وذلك بعد أن دهستها سيارة، وسط تساؤلات حول ظروف الحادث.

اللقاء الذي أجراه آل ثاني قبل ثلاثة أعوام وتحديدا في يناير 2018، قال فيه إن الاء الصديق كانت سبب خلاف مع الإمارات عام 2015، وهي زوجة المعارض الإماراتي عبدالرحمن باجبير.

الشيخ تميم بن حمد .. الله يجزاه خير

رفض تسليم الاء الصديق للامارات .. { مرتين }

وكانت في قطر معززة مكرمه بين اهلها

ولكن ايادي جهاز امن ابوظبي غدرت فيها

في بريطانيا .. رحم الله الاء وعجل انتقامك

فيمن قتلها ..#الاء_الصديق_في_ذمه_الله pic.twitter.com/frfSrnzriB — بوغانم (@bughanim73_q) June 20, 2021

وزير خارجية قطر يتحدث عن آلاء الصديق

وكشف وزير الخارجية القطري في هذا اللقاء أن ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد شخصيا، أرسل مندوبين للشيخ تميم بن حمد أمير قطر، حيث طلبا منه تسليم الاء الصديق للإمارات.

فما كان من الأمير تميم إلا أن أجابهم بالرفض وأوضح أن قوانين قطر تمنع هذا وكذلك القوانين الدولية، فضلا عن الأعراف العربية والخليجية وأنهم لن يسلموا امرأة مهما حدث خاصة وأنها غير متهمة بأي جرم جنائي، وأن قطر لن تستغل كأداة لتصفية الحسابات السياسية.

وأوضح محمد بن عبدالرحمن أيضا، أنه أبلغ رد الأمير تميم لأبوظبي شخصيا في هذا التوقيت.

وفاة الاء الصديق في حادث سير

هذا وأعلن حقوقيون وناشطون خليجيون، اليوم الأحد، وفاة الاء الصديق، أشهر معارضة إماراتية في حادث سير ببريطانيا حيث تقيم، وذلك بعد أن دهستها سيارة، وسط تساؤلات حول ظروف الحادث.

وآلاء الصديق هي المديرة التنفيذية لمنظمة “القسط” لحقوق الإنسان.

ونعت المنظمة صباح اليوم في حسابها على تويتر وفاة آلاء، وقالت إنها تعبّر عن بالغ حزنها بسبب الموت المفاجئ للناشطة الإماراتية.

وقال الأكاديمي الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي، وهو معارض مقيم في لندن، إن آلاء قضت في حادث سير، دون كشف مزيد من التفاصيل.

لمن يسأل عن سبب الوفاة فقد توفيت رحمة الله عليها في حادث سير. — أحمد الشيبة النعيمي (@Ahmad_Alshaibah) June 20, 2021

مضيفا: “لمن يسأل عن سبب الوفاة فقد توفيت رحمة الله عليها في حادث سير”.

وسبق وأن وجهت آلاء أيضاً انتقادات للتضييق على الحريات في الإمارات، وقالت إن الإمارات تشهد انهياراً في مجال الحريات والتعبير عن الرأي، بدأ بشكل رئيسي في عام 2012 مع إصدار قانون الجرائم الإلكترونية، الذي جرّم الانتقاد السلمي، بحسب ما قالته.

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كما تُعد آلاء إحدى أبرز الشخصيات المعارضة لنظام الحكم في الإمارات.

وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت والدها الداعية محمد عبد الرزاق الصديق في عام 2012، وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات.

ووُجهت له تهم بتدبير انقلاب، ووصفت ابنته الراحلة محاكمة والدها بأنها كانت صورية.

تحدثت آلاء في مقابلات تلفزيونية عدة عن تعرّض والدها للتعذيب والإخفاء القسري.

وأشارت إلى أن السلطات الإماراتية سحبت منه ومن أولاده الجنسية، وأكدت أنها لم تستمع لصوت والدها منذ عام 2013، وذلك في حديثها مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

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