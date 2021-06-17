حورية فرغلي تزف لجمهورها هذه البشرى بعد إصلاح أنفها (شاهد)

أعلنت الفنانة المصرية حورية فرغلي في أحدث ظهور لها، اليوم الخميس، عن توقيعها رسميا عقد مسلسل “أيام وبنعيشها”، ليعد ذلك أولى خطواتها في العودة للفن مجددا بعد الأزمة الكبيرة التي مرت بها جراء كسر أنفها ورحلة العلاج الصعبة.

ونشرت حورية فرغلي عبر حسابها الرسمي بانستغرام، صور توقيع العقد وعلقت بما نصه:”توقيع عقد مسلسل (أيام وبنعيشها).. انتظروني قريبًا.”

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وبدا من الصور التغير الكبير في شكل حورية فرغلي، بعد عملية إصلاح أنفها المضنية والتي سبق وأن فشلت أكثر من مرة.

حورية فرغلي وبطولة “براءة ريا وسكينة”

وكانت الفنانة وفاء عامر كشفت مؤخرًا مشاركة فرغلي لها في بطولة فيلم (براءة ريا وسكينة).

وقالت :”استئناف تصوير فيلم براءة ريا وسكينة، انتظرونا بطولتي أنا وحورية فرغلي ونجوم كتير”.

وفيلم «براءة ريا وسكينة» أعلن أنه سيكون بطولة وفاء عامر، حورية فرغلي، حسن عبدالفتاح، شريف باهر، أشرف مصيلحي، منة فضالي، وأحمد عبدالله محمود.

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ومن إنتاج حلمي شهاب وحسام شهاب، إخراج عبدالقادر الأطرش، وتأليف محمد عاشور.

والفيلم ينتمي لتصنيف أفلام الإثارة والأكشن، حيث يكشف دور الاحتلال البريطاني، في تلفيق تهم القتل لريا وسكينة لتشويه سمعتهن، مؤكدا أن الثنائي كان في الحقيقة يقوم بدور وطني وهو استدراج جنود الاحتلال وقتلهم ودفنهم، وليس قتل النساء بالخنق وسرقة مصوغاتهن كما تردد سابقا.

وتدور أحداث الفيلم في عام 1920، بالتزامن مع العصر الحالي، حيث يقوم شاب وفتاة يعملان في الصحافة، بالبحث عن المستندات الأصلية لقضية ريا وسكينة ويتوصلا لشخص مقيم في مدينة الإسكندرية عاش في هذه الفترة، وقابل ريا وسكينة، ويسرد لهما القصة الحقيقية كاملة.

حورية فرغلي عضو لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر

هذا وأعلنت فرغلي أمس انضمامها للجنة تحكيم مسابقة Miss Egypt 2021، والمقرر لها بداية شهر يوليو المُقبل، وتشارك حورية بصفتها ممثلة وبصفة أخرى وهي حمل لقب ملكة جمال مصر سابقا.

وعبرت حورية عن فخرها بانضمامها ضمن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة التي تحمل اسم “بنت مصر”، وكتبت عبر حسابها بموقع انستقرام: أتشرف بانضمامي كعضو لجنة تحكيم Miss Egypt 2021 انتظرونا أول الشهر المقبل.

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يذكر أن حورية فرغلي حسمت خطوتها الفنية الأولى بعد نجاح جراحة “زرع الأنف” واستعادة قدرتها على الكلام بطريقة طبيعية، حيث اتفقت على استكمال تصوير دورها في فيلم “براءة ريا وسكينة” والذي توقف تصويره منذ فترة طويلة بسبب أزمات حورية الطبية.

اعتزال حورية فرغلي

هذا وقد كشفت فرغلي في وقت سابق حقيقة الأنباء المتداولة حول اعتزالها الفن بعد عودتها إلى مصر، ونجاح عمليتها الأخيرة في أنفها.

وأعربت الفنانة عن استياءها من هذه الأخبار وقالت: (في واحد عامل برنامج على اليوتيوب بيقول إني اعتزلت الفن وبستغفر ربنا، ليه يا جماعة هو أنا بعمل إيه وحش؟ وجبت الكلام ده منين؟ بتوقف حالي يعني).

وأضافت حورية في مداخلة عبر برنامج ET بالعربي: (يعني أنا لسه طالعة من 4 شهور عمليات، طيب فرحني مش تقول عليا اعتزلت، أنا نازلة على مصر ونفسي مفتوحة على الشغل وعلى الحياة، ليه تقول كده؟).

حورية فرغلي و مايكل جاكسون

وحول تشبيهها بالنجم الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، قالت فرغلي: (زعلت أوي ومكنش ينفع يتقال عني إني أشبه مايكل جاكسون وإني شكلي وحش أوي كده خلوني فقدت الثقة في نفسي كبنت).

وتابعت فرغلي: (دول قالوا عني إني عملت مسلسل ساحرة الجنوب علشان بقى شكلي وحش ويخوف ، وبالتالي باخد أدوار تليق عليا، حسبي الله، أنا كنت بطلت أهتم بنفسي بطلت أحط ميك أب وأعمل شعري).

وكشفت فرغلي تفاصيل رحلتها العلاجية في أمريكا، وأوضحت أنه في البداية كان يفترض أن تجري عملية واحدة فور وصولها، ولكن عندما رأى الطبيب المعالج حالتها صدمها بأنها تحتاج إلى 4 عمليات.

وتابعت: (بين كل عملية والأخرى 3 أسابيع، لكن العملية الأولى كانت الأصعب، حيث استغرقت 11 ساعة متواصلة وشعرت بعدها بآلام مبرحة).

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