الشيخ محمد حسين يعقوب
الشيخ محمد حسين يعقوب
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محمد حسين يعقوب لقاضي “خلية إمبابة”:”السيسي ولي أمر وسيد قطب ليس داعية”

كتب وطن
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نقلت وسائل إعلام مصرية اليوم، الثلاثاء، أقوال الداعية المصري المعروف محمد حسين يعقوب، في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة بالقضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية إمبابة”.

وبحسب موقع “اليوم السابع” فقد وجه رئيس المحكمة، المستشار محمد السعيد الشربيني”، حديثه ليعقوب قائلا: “نحن طلبناك للشهادة  ليس عبثًا، وكثير من المتهمين اتخذوا من أحاديثكم حجة في أقوالهم، ولذلك شهادتك أمام المحكمة إما حق أو غير ذلك، ولزامًا على أي مواطن تلبية نداء المحكمة”.

وقال “يعقوب” إنه بدأ نشاطه الدعوة منذ العام 1978، من خلال منابر المساجد والقنوات التليفزيونية، مشيرا إلى أن الرسالة التي يقدمها لجمهور العامة من الملتزمين والشباب.

السيسي ولي أمر

وعن سؤال المحكمة عن معنى جهاد الكلمة، رد الشاهد قائلا: “معنى جهاد الكلمة في رأيى أن نكثر من وجود الصالحين لكي لا تهلك الأمة، وانتمى إلى مذهب الحنبلى، لا يوجد الآن خليفة لعدم إجماع المسلمين لخليفة في العالم كله، ولكن رئيس الدولة ولي أمر.

وأضاف محمد حسين يعقوب أنه لا يوجد حاليا ما يسمى بشروط الجهاد الشرعي، نافيا الحكم على الدولة بأنها ضمن معرفته “الفئة الممتنعة” عن تطبيق الشريعة.

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وأكد “يعقوب” رفضه التهجم على المصالح الحكومية وقتال المسلمين، مشيرا إلى أن شبكة الإنترنت تعج بأشياء أغرب من الخيال، ابتداء من الإلحاد إلى الكفر.

سيد قطب

وتحدث الشيخ محمد حسين يعقوب، عن سيد قطب قائلًا: لم يتعلم على يد أي شيخ، ولم يتعلم ويتفقه في علوم الدين، فهو شاعر وأديب وسافر إلى أمريكا.

وسألته المحكمة عن جماعة تنظيم القاعدة وأنصار بيت المقدس وجماعة داعش وجماعة الإخوان المسلمين، وما سبب تعدد المسميات وهل تختلف جميعها في الفكر أو المضمون؟، فرد الشاهد: لا أدري عنهم شيئًا.

وقال الشيخ محمد حسين يعقوب إن للدين علماء وعبادا وإنه ينتمى إلى الفئة الثانية، إضافة إلى أن جده هو يعقوب الكبير ووالده الشيخ حسين يعقوب، وورث هذا الفكر منهما كما أنه قرأ فى كتب كثيرة ومن بين قراءته كانت للطبرى والقرطبى.

وكانت النيابة المصرية وجهت للمتهمين تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وجرى استدعاء “يعقوب” والداعية “محمد حسان” (تغيب لسوء حالته الصحية) للشهادة، عندما تقدم عضو هيئة الدفاع عن 3 متهمين في القضية، بطلب استدعائهما لسماع أقوالهم ومناقشتهم في الفكر والمنهج الذي يتبعاه، أبريل/نيسان الماضي.

وقال الدفاع حينها، إنه تقدم بذلك الطلب، بعد أن كشفت التحقيقات أن المتهمين يعتنقون ذات الفكر والمنهج الذي يتبعه كل من “حسان” و”يعقوب”، ولذلك فطلب من المحكمة استدعاءهما لسماع أقوالهما.

ويحاكم في القضية، رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، المعروفة إعلاميا بـ”خلية داعش إمبابة”، 12 متهما بالانتماء إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”.

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