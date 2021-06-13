إنجلترا تنجو من الخسارة أمام كرواتيا في بطولة اليورو 2020

تغلب منتخب إنجلترا في أولى مواجهاته في بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو2020″ بصعوبة أمام نظيره منتخب كرواتيا بهدف نظيف دون رد، الذي جمع المنتخبين على ملعب ” ويمبلي” في العاصمة البريطانية لندن.

هدف منتخب إنجلترا الوحيد

وشهدت المباراة بين منتخب إنجلترا وكرواتيا السيطرة والقوة بينهما طيلة دقائق المباراة، لينجح المهاجم الإنجليزي رحيم ستيرلينغ في الدقيقة ال57 بتسديدة قوية سجله اللاعب بقوة في مرمى شباك كرواتيا، ليخرج من اللقاء بثلاثة نقاط ثمينة.

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وحاول منتخب كرواتيا من تهديد شباك منتخب إنجلترا والوصول إلى شباكه، إلا أنه فشل في إحراز أي من الأهداف في اللقاء الأول ضمن مواجهات منافسات بطولة اليورو 2020.

تشكيلة منتخب إنجلترا

ولعب المدير الفني لمنتخب إنجلترا “غاريث ساوثغيت” 50 عامًا، بتشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف منتخب كرواتيا، حيث كان في حراسة المرمى نيك بوب.

نهاية المباراة 📢

إنجلترا 1-0 كرواتيا ⚽#يورو2020 🏆

منتخب إنجلترا يهزم كرواتيا ويثأر لهزيمة نصف نهائي مونديال 2018. 🔥 pic.twitter.com/Xa5kF9Y7W3 — AS Arabia (@as_arabia) June 13, 2021

وفي خط الدفاع جاء كلاً من، ترنت أرنولد، هاري ماغواير، كيران تريبير، تايرون مينغز، أما في خط الوسط لعب ماسون ماونت، جيسي لينغارد، بوكايا ساكا، جيمس براوس.

وفي هجوم الفريق آتى كلاً من اللاعبين، هاري كين، ماركوس راشفورد، فيل فودين.

تشكيلة منتخب كرواتيا

ودخل المدرب الكرواتي “زلاتكو داليتش” 54 عامًا في تشكيلة أساسية أمام منافسه إنجلترا، في حراسة المرمى دومينيك ليفاكوفيتش.

📊| منتخب إنجلترا بتاريخه في ملعب ويمبلي: • 447 مباراة ⚽️

• 288 إنتصار ✅

• 97 تعادل ➖

• 62 هزيمة ❌ pic.twitter.com/H7DQFwonMi — الدوري الإنجليزي™ (@EPL4News) June 13, 2021

وفي خط دفاع الفريق جاء كلاً من اللاعبين دوماغوي فيدا، شيمي فرساليكو، ديان لوفرين، بينما في خط الوسط لعب كلاً من، لوكا مودريتش، إيفان راكيتيتش، إيفان بيريشيتش، ماتيو كوفاتشيتش.

أما في هجوم فريق المنتخب الكرواتي لعب كلاً من، أنتي ريبيتش، برونو بيتكوفيتش، ميسلاف أورشيتش.

نتائج المنتخبين والتأهل إلى اليورو

وتأهل منتخب بسهولة إلى تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية “اليورو2020” حيث تصدر مجموعته الأولى برصيد 21 نقطة، بعد تحقيقه الفوز في 7 مباريات وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة.

– تشكيلة منتخب انجلترا | • سانشو مستبعد من القائمة

• جود بلينجهام على مقاعد البدلاء #EURO2020 pic.twitter.com/TWjUkPimVk — بوروسيا دورتموند (@BVB4_Ar) June 13, 2021

كما ونجح منافسه منتخب كرواتيا من التأهل إلى منافسات بطولة اليورو بعد تصدره مجموعته الخامسة برصيد 17 نقطة، حيث خاض 8 مباريات حقق من خلالها الفوز في 5 مباريات وتعادل في اثنين وخسر مباراة واحدة.

ترتيب المجموعة بعد فوز منتخب إنجلترا

ويحتل منتخب إنجلترا في صدارة ترتيب المجموعة بثلاثة نقاط ثمينة، وفي ثاني الترتيب جاء المنتخب التشيك.

بينما جاء في المركز الثالث منتخب إسكتلندا، وفي أدنى ترتيب المجموعة جاء منتخب كرواتيا بدون أي من النقاط.

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