موعد مباراة منتخب إنجلترا وكرواتيا اليوم في اليورو والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب إنجلترا مساء اليوم الأحد أمام منافسه منتخب كرواتيا ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو2020″ على ملعب ” ويمبلي” في العاصمة البريطانية لندن.

موعد مباراة منتخب إنجلترا وكرواتيا

ومن المقرر أن تبدأ المباراة بين إنجلترا ونظيره الكرواتي عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

منتخب #إنجلترا ألغى المؤتمر الصحافي المقرر عشية مواجهة #كرواتيا في كأس الأمم الأوروبية #يورو2020 وذلك اثر الحادثة التي تعرض لها لاعب #الدنمارك كريستيان إريكسن #EURO2020 pic.twitter.com/5EtKMl1Ugt — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 12, 2021

بينما ستكون عند الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الخامسة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة منتخب إنجلترا وكرواتيا عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX” على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12245، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

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بينما ستنقل عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11547، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات اللقاء الناري بين العملاقين عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي.

تشكيلة منتخب إنجلترا

وسيلعب المدير الفني لمنتخب إنجلترا “غاريث ساوثغيت” 50 عامًا، بتشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف منتخب كرواتيا، حيث سيكون في حراسة المرمى نيك بوب.

انظروا من عاد للتدريبات 🤩 pic.twitter.com/bgzy61DckY — منتخب انجلترا 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@3LionsAr) June 10, 2021

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من، ترنت أرنولد، هاري ماغواير، كيران تريبير، تايرون مينغز، أما في خط الوسط سيلعب ماسون ماونت، جيسي لينغارد، بوكايا ساكا، جيمس براوس.

وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، هاري كين، ماركوس راشفورد، فيل فودين.

تشكيلة منتخب كرواتيا

وسيدخل المدرب “زلاتكو داليتش” 54 عامًا في تشكيلة أساسية أمام منافسه إنجلترا، سيكون في حراسة المرمى دومينيك ليفاكوفيتش.

وفي خط دفاع الفريق سيكون، دوماغوي فيدا، شيمي فرساليكو، ديان لوفرين، بينما في خط الوسط سيلعب كلاً من، لوكا مودريتش، إيفان راكيتيتش، إيفان بيريشيتش، ماتيو كوفاتشيتش.

أما في هجوم فريق المنتخب الكرواتي سيكون كلاً من، أنتي ريبيتش، برونو بيتكوفيتش، ميسلاف أورشيتش.

نتائج المنتخبين قبيل المواجهة

وسيدخل منتخب إنجلترا تلك المواجهة على أرضه أمام منافسه منتخب كرواتيا بعد تأهله بسهولة إلى تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية “اليورو2020” حيث تصدر مجموعته الأولى برصيد 21 نقطة، بعد تحقيقه الفوز في 7 مباريات وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة.

كما ونجح منافسه منتخب كرواتيا من التأهل إلى منافسات بطولة اليورو بعد تصدره مجموعته الخامسة برصيد 17 نقطة، حيث خاض 8 مباريات حقق من خلالها الفوز في 5 مباريات وتعادل في اثنين وخسر مباراة واحدة.

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