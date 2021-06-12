حريق يلتهم منزل العمانية بثينة الرئيسي وموقف الشرطة يثير غضبها! (فيديو)

تعرض منزل الفنانة العمانية المقيمة في الكويت، بثينة الرئيسي إلى الاحتراق بشكل جزئي، وذلك بسبب تركها جهاز التلفزيون دون فصله عن مصدر التيار الكهربائي قبل خلودها للنوم.

وكشفت بثينة الرئيسي تفاصيل الحريق الذي حدث بسبب ماس كهربائي، موثقةً آثاره بفيديو عبر (سناب شات)، وقالت: (أرجوكم لا تستهينوا بترك الأجهزة الكهربائية مفتوحة من دون فصلِها عن التيار الكهربائي قبل أن تناموا، الجو حار والكهرباء لا تتحمل.. ممكن كل شيء يروح منكم في غمضة عين).

وركزت بثينة على الجزء المحترق في منزلها وقالت: (قلبي بتقطع بس أتخيل لا سمح الله صاير شيء في أهلي.. ربي قدَّر ولطف، الحمد الله، كل شيء يتعوَّض إلا الصحة والعافية.. اللهم لا اعتراض.. وأرجوكم مرة ثانية لا تستهينوا بالكهرباء، وأغلقوا كافة الأجهزة قبل النوم).

موقف الشرطة يُغضب بثينة الرئيسي

واستنكرت بثينة الرئيسي موقف الشرطة من حريق منزلها، وقالت: (كل ما فعلته الشرطة أنها سألت هل المنزل عليه تأمين؟ لا؟ إذا سنأتيكم في وقت لاحق لمعرفة سبب الماس الكهربائي، وهذا وجه الضيف).

وتابعت الممثلة العمانية: (لم يأتوا ولم يذكروا لنا سبب الحريق على الأقل لنأخذ احتياطاتنا لاحقاً).

وأرفقت بثينة الفيديو بتعليق قالت فيه: (ليش؟ ليش إذا أحد راح من أهلي سأحاسب من؟).

بثينة الرئيسي لن تأخذ اللقاح

هذا وقد قررت بثينة الرئيسي عدم تلقي لقاح فيروس كورونا بعد وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام سبب مضاعفات الفيروس الذي أصابه قبل وفاته بأسابيع.

وقالت بثينة الرئيسي حينها في تسجيل نشرته عبر (سناب شات) إنه لا توجد أي إجراءات أو فحوصات يتم القيام بها قبل أخذ اللقاح.

واضافت أن مشاري البلام كان مصابا بفيروس كورونا خلال تطعيمه، ولم يتم فحصه على الرغم من أنه كان يشعر ببعض الاحتقان في الزور وبالتالي كان من الواجب فحصه.

وأكدت الفنانة العمانية، أنها لا تريد إلقاء اللوم على أي جهة. ولكنها لن ترضى أبدًا أن تحصل على أي لقاح دون أن يتم إجراء فحوصات لها قبل التطعيم؛ للاطمئنان على وضعها الصحي.

وشددت بثينة الرئيسي، على أن وفاة مشاري البلام شكلت صدمة للجميع.

فجر السعيد تهاجم بثينة الرئيسي

وفي سياق آخر، تعرضت بثينة الرئيسي في إبريل الماضي إلى هجوم واسع من الاعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد، إثر نشر الفنانة العمانية صورة على حسابها في (سناب شات) جمعت الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بالسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

واعتبرت فجر السعيد أن (الرئيسي) رغم اقامتها في الكويت وأنها سبب شهرتها، لم تحترم مشاعر الكويتيين، واتهمتها بأنها تعمدت نشر الصورة رغم ان عمرها يعود لـ30 عاماً.

ووصفت فجر السعيد الفنانة العُمانية بأنها (قليلة حياء) وأكثر من ذلك.حسب تعبيرها

وجاء هجوم فجر السعيد على الفنانة العُمانية رغم اعتذارها وتأكيدها إنها لم تتعمد جرح مشاعر العُمانيين.

وقالت إنها تعتذر من كلّ شخص جرحت الصورة مشاعره.

وأضافت أنه من المؤلم أن ترى هذا الهجوم عليها رغم عدم تعمدها نشر الصورة.

شاهد: بثينة الرئيسي تعتذر باكية للكويتيين عن نشرها صور للسلطان قابوس مع صدام حسينhttps://t.co/CR1fvJj9V7 pic.twitter.com/AQVK64rhlT — فن ومشاهير (@celebNart) January 13, 2020

حملة لطرد بثينة الرئيسي من الكويت

لكن فجر السعيد واصلت هجومها على بثينة الرئيسي بل وصعدت الأمر بأن قادت حملة لطردها من الكويت محرضة السلطات عليها.

ورغم اعتذار بثينة الرئيسي، إلا أن (السعيد) حولت الأمر لخصومة شخصية وقادة حملة ضدها مستغلى نفوذها بالدولة.

وكتب (السعيد) في تغريدة لها بتويتر حينها مخاطبة بثينة: (سمعت فيديوهات البكاء والنواح، عذرچ غير مقبوله إحشمي نفسچ وعودي الى بلدچ عُمان لان الشعب الكويتي كله مو طايقك).

#بثينه_الرئيسي .. سمعت فيديوات البكاء والنواح … عذرچ غير مقبوله إحشمي نفسچ وعودي الى بلدچ عُمان لان الشعب الكويتي كله مو طايقك ولا اعتقد العمانيين سيسامحونك لإنك ضيقتي خلق حبايبهم أهل الكويت ومنا الى السفير العماني بالكويت..شراي معاليك فيما خدث — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 15, 2020

وتابعت: (ولا اعتقد العمانيين سيسامحونك لإنك ضيقتي خلق حبايبهم أهل الكويت ومنا الى السفير العماني بالكويت، شراي معاليك فيما حدث).

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وانتقد عدد كبير من النشطاء بينهم كويتيين تحامل فجر السعيد الزائد على الفنانة العمانية، لمجرد منشور نشرته بالخطأ واعتذرت عنه عندما تأذى منه البعض متسائلين (ماذا تريد فجر منها أن تفعل أكثر من هذا).

وعبر مقطع فيديو اعتذرت بثينة الرئيسي للجمهور الكويتي حيث بكت وهى تتحدث، قائلة إنها لم تقصد نشر الصورة لوجود صدام حسين إلى أنها رأت في الصور المنشورة صورة السلطان قابوس فقط مؤكدة حبها لدولة الكويت أنها تعتبر نفسها مواطنة كويتية ودرست فى الكويت وزوجها كويتي.

وتابعت: (ما أقدمت عليه خطأ وغير مقصود، هذه الصورة جاءت من أحد متابعيني، ولم أقم بمراجعتها قبل نشرها، هذا خطئي وأعترف به و كان مفروض أرجع كل الصور ولكن حالتى ما سمحتش انى أرجع كل بوست).

الجدير بالذكر أن بثينة الرئيسي قد بدأت حياتها الفنية كمذيعة في التلفزيون العماني، إلى أن سافرت إلى الكويت من أجل الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية وشقت طريقها الفني من هناك.

وكانت بداية الممثلة العُمانية عبر مسلسل (واو موتيل) عام 2005، بعد ذلك شاركت في العديد من الأعمال سواء داخل الكويت أو خارجها، إلى جانب هذا فقد قدمت عدة برامج منها (يا هلا) و(يا ليلة دانة).

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