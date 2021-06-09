محمد صلاح ينشر صورة عارياً على متن يخته والجمهور: (حالق صدرك تاني!)

نشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي صورة على حسابه في انستغرام، ظهر فيها يستمتع بأجواء البحر على متن يخته الخاص، فيما بدا عارياً إلا من “شورت” كان يرتديه.

ولم يحدد محمد صلاح المكان الذي يتواجد فيه، لكنّه اكتفى بوضع علم مصر وإيموجي قلب حب.

وحصدت صورة صلاح بعد ساعة من نشرها أكثر من 300 ألف اعجاب.فيما تراوحت التعليقات بين مشيدٍ بالنجم، وآخرون أخذوا جانب التهكم والسخرية، إذ سخر أحدهم وقال: (حالق صدرك تاني!) .

ويقضي “الفرعون” إجازته الصيفية في مصر بعد نهاية الموسم الكروي في إنجلترا.

وكان صلاح نشر صورة ووراءه أحد شواطئ مدينة الغردقة.

وفي ذات الموقع، التقطت الإعلامية الرياضية شيماء صابر، زوجة لاعب كرة القدم رامي صبري، صورة مع صلاح، وعلقت: “صدفة جميلة جمعتنا بفخر العرب المتواضع الخلوق محمد صلاح”.

محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

وينافس محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي باختيار الجماهير من قبل رابطة المحترفين.

سجل مهاجم ليفربول 22 هدفا وصنع 5 في 37 مباراة بالدوري وساعد فريقه في انتزاع المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين السداسي المرشح للجائزة، وهم صلاح وهاري كين مهاجم توتنام وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا وبرونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد وباتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد وكيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي.

وتواجد صلاح في التشكيل المثالي لرابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية وهو اللاعب الوحيد في القائمة من خارج أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنام.

وتواجد صلاح من قبل في تشكيل موسم 2017-18 وغاب عن آخر نسختين، وعاد للظهور في التشكيل المثالي مجددا.