رونالدو وتهمة غسيل الأموال
رونالدو وتهمة غسيل الأموال
Imageرياضة

فضحية جديدة .. رونالدو متورط في قضية غسيل أموال

كتب وطن
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كشفت وسائل إعلام إيطالية بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، متهم في اختراقه قواعد مكافحة غسيل الأموال، وكذلك مدربه في فريق يوفنتوس الإيطالي “ماسيمليانو أليغري”.

رونالدو وغسيل الأموال

وأفادت صحيفة “لافيريتا” الإيطالية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن المتهمين في انتهاك قواعد تتعلق بمكافحة غسيل الأموال.

وأضافت الصحيفة، أن رونالدو قد قام بثلاثة عمليات سحب نقدي بمجموع 220ألف يورو خلال الفترة بين ديسمبر 2020 وفبراير 2021.

مدرب يوفنتوس أليغري 

وبينت الصحيفة، أن مدرب فريق يوفنتوس الجديد “ماسيمليانو أليغري” ليس الوحيد المتهم بانتهاك مكافحة قواعد مكافحة غسيل الأموال، إلى جانب وجود تحقيقات بخصوص عمليات نقل أموال تخص مدرب يوفنتوس متعلقة بالمراهنات.

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وأردفت الصحيفة، قائلة: ” أليغري قد تلقى أموالاً في حسابه من شركة مالطية تحت التحقيق بتهمة الاحتيال والتهرب من الضرائب، ولها علاقات مع المافيا”.

رد أليغري على التهم

وقال مدرب يوفنتوس أليغري، ردًا على تلك الاتهامات المنسوبة إليه، قائلاً: ” أعلن أنني ليس لي علاقة بأي نشاط غير قانوني، وبأي انتهاك لمكافحة غسيل أموال”.

فيما لم يرد البرتغالي الدون “رونالدو” على تلك التهم الموجه إليه والتي نشرتها وسائل الإعلام الإيطالية، وعلاقته بقضايا تتعلق بغسيل الأموال بشكل غير قانوني.

 الفندق الجديد

وأشارت تقارير إسبانية، بأن النجم كريستيانو رونالدو قد افتتح فندق له هو الأول له خارج بلاده البرتغال، في العاصمة الإسبانية “مدريد” والذي حمل علامته التجارية “CR7”.

وبينت تلك التقارير، بأن رونالدو قد استثمر في هذا المشروع بنحو 11 مليون دولار لبناء هذا الفندق الذي يحتوي على أكثر من 100 غرفة وكذلك بار وصالات لإقامة الحفلات بداخلها.

رونالدو ويوفنتوس

وفي سياق أخر، فقد لم يحسم هداف الدوري الإيطالي رونالدو قراره حول مصيره في البقاء أو الرحيل عن فريق يوفنتوس الإيطالي، رغم الأحاديث التي قد تحدثت عن رحيله خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت تقارير إيطالية، بأن رونالدو قد أبلغ في وقت سابق زملائه أثناء تواجده في غرفة الملابس، عن الرغبة في الرحيل عن الفريق مع نهاية الموسم المنصرم.

وانضم رونالدو إلى صفوف فريق يوفنتوس في صيف عام 2018، بصفقة بلغت قيمتها ب100 مليون يورو قادمًا من ناديه السابق ريال مدريد الإسباني.

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