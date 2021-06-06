شركات التوظيف في سلطنة عمان “إهدار للمال العام” وحملة شعبية للقضاء عليها تتصدر

شهد موقع تويتر في سلطنة عمان حملة شعبية، لاقت تفاعلا واسعا تدعو لإيقاف شركات التوظيف بالسلطنة، والتي اعتبروها إحدى طرق إهدار المال العام.

شركات التوظيف في سلطنة عمان

وعبر وسم (#اوقفوا_شركات_التوظيف1) الذي تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في السلطنة، ناشد المغردون المؤسسات الحكومية بوقف التعامل مع شركات التوظيف وأن يكون التوظيف بشكل مباشر بعيدا عنها.

لم تصنع شيئا سوى طباعة العقد

التكلفة: 50 بيسة#أوقفوا_شركات_التوظيف1 https://t.co/afdLCO49j1 — يوسف الزدجالي (@springism414) June 6, 2021

#عمان_لايف | د.طالب المعمري :تقدمت لوظيفة محاضر بالكلية التقنية بشناص والمقعد فارغ، أعلمت بأني يجب أن أتقدم بطلبي لإحدى شركات التوظيف، تقدمت بدون شروط رفض طلبي ولا أعلم سبب رفضي ⁉️ #اوقفوا_شركات_التوظيف1 pic.twitter.com/lUIhrsgWIT — عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) June 6, 2021

وعبر الوسم قال أحمد المعمري، مدير سابق بإحدى الجهات الحكومية وناشط بارز، إنه يعرف شباب لديها شهادات من جامعات عريقة بدرجة الدكتوراة والماجستير في مجال التعليم بعضهم باحث عن عمل ومنهم معلمين بالمدارس.

اعرف شباب لديها شهادات من جامعات عريقة بدرجة الدكتوراه والماجستير في مجال التعليم بعضهم باحث عن عمل ومنهم معلمين بالمدارس؛ بينما ينعم الاجانب بالدرجات الاكاديمية والميزات بتلك الصروح العلمية بالقطاعين؛ هذا يسمى هيمنة اقتصادية ضد الموارد البشرية العمانية!#اوقفوا_شركات_التوظيف1 — أحمد المعمري (@ahmedali55729) June 6, 2021

وتابع:”بينما ينعم الاجانب بالدرجات الاكاديمية والميزات بتلك الصروح العلمية بالقطاعين؛ هذا يسمى هيمنة اقتصادية ضد الموارد البشرية العمانية!”

ما قصة يعقوب البلوشي

بينما غرد يعقوب البلوشي، الحاصل على ماجستير في الفيزياء النووية والأول على كليته في جامعة قابوس، مستنكرا بما نصه:”قدمت لوظيفة في القوى العاملة “محاضر في الكلية التقنية” ماجستير في الفيزياء ،رحبوا بي وقالوا نريدك معنا ولكن هناك شركة تتكفل بتوظيفك ولها نسبة من راتبك”

#عمان_لايف | أ.يعقوب البلوشي : قدمت لوظيفة في القوى العاملة "محاضر في الكلية التقنية" ماجستير في الفيزياء ،رحبوا بي وقالوا نريدك معنا ولكن هناك شركة تتكفل بتوظيفك ولها نسبة من راتبك ⁉️ #أوقفوا_شركات_التوظيف1 pic.twitter.com/88JKRXkoUz — عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) June 6, 2021

كما رأى مغردون بأن هذه الشركات تعد أحد أنواع إهدار المال العام، فهي إلى جانب أنها تقوم باستقطاع جزء كبير من راتب الموظف، فإنها تقوم بتوظيف الوافدين بدلًا من العمانيين.

هل فشلت كليات التقنية أن تستفيد من مخرجاتها وتؤهلهم ليكونوا أساتذة في الكلية؟

ألا يعد ذلك فشلاً إداريًا وتخطيطياً؟

بعد ٥٠ عاماً من العمل الوطني المؤسسات الحكومية لا تثق بالمواطن.#أوقفوا_شركات_التوظيف1 pic.twitter.com/9ItEpVKfMm — د. حميد السعيدي (@HmHumaid) June 6, 2021

مواطن يستلم شهرياً: 600﷼

وافد يستلم شهرياً: 300﷼ المواطن سيقوم بتدوير راتبه في السوق المحلي، لينتفع اقتصاد بلده ويحافظ على القوة الشرائية للعملة المحلية. والوافد سيقوم بتحويل راتبه إلى بلده، مما يؤثر على الاحتياطات الأجنبية، ولا ينتفع اقتصاد البلد منه.#أوقفوا_شركات_التوظيف1 — راشِـــــدْ | 𝕽𝖆𝖘𝖍𝖎𝖉 (@rashed_saidi7) June 6, 2021

من جانبها استنكرت منى العدوية الصمت على هذا الملف، وشددت بأنه يجب على الجهات المختصة التحرك فوراً وكشف كيف ولماذا ومتى ولمن هذا التوظيف؟

لماذا الصمت عن هذا الملف !؟ على الجهات المختصة التحرك فوراً وكشف كيف ولماذا ومتى ولمن هذا التوظيف ؟

اذا كانت التخصصات والمؤهلات التي لديهم لا يملكها أي مواطن عماني خريج فايخبرونا بذلك!؟

اذا كانت هنالك أسباب أخرى لا نعلمها فلتخبرنا الجهة المعنية بذلك! #اوقفوا_شركات_التوظيف1 pic.twitter.com/GlvBxvNHeA — منى العدوية (@0alshabab0) June 6, 2021

وتابعت:”إذا كانت التخصصات والمؤهلات التي لديهم لا يملكها أي مواطن عماني خريج فايخبرونا بذلك!؟ إذا كانت هنالك أسباب أخرى لا نعلمها فلتخبرنا الجهة المعنية بذلك!”

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وكان الأكاديمي العماني، الدكتور محمد الوردي، عاتب الجهات الحكومية في سلطنة عمان، محملاً إياها المسؤولية عن أزمة البطالة في السلطنة.

ودعا “الوردي” في تغريدة له رصدتها “وطن”، الجهات الحكومية للابتعاد عن ما اسماها “الطرق السهلة” في التوظيف.

ليس العتب على شركات #التوظيف وإنما العتب على الجهات الحكومية التي تتبع الطرق السهلة بالرغم من سلبياتها على الجودة والتعمين لذا يجب تأهيل صفوة مخرجات الجامعات والبعثات الخارجية للعمل كمعيدين بالكليات التقنية والتطبيقية فلقد أثبت صفوة طلاب السلطنة بأنهم أفضل عن الكثير من الوافدين — د. محمد الوردي (@alwardit) June 6, 2021

وقال الوردي، “ليس العتب على شركات التوظيف وإنما العتب على الجهات الحكومية التي تتبع الطرق السهلة بالرغم من سلبياتها على الجودة والتعمين”.

وأضاف الوردي: “لذا يجب تأهيل صفوة مخرجات الجامعات والبعثات الخارجية للعمل كمعيدين بالكليات التقنية والتطبيقية”.

وتابع: “لقد أثبت صفوة طلاب السلطنة بأنهم أفضل عن الكثير من الوافدين”.

وكان الوسم نشط ولقي زخما واسعا بعد أن دعا يوسف الزدجالي لإيقاف شركات التوظيف.

وذلك بعد أن اكتشف شركة حكومية جديدة تقوم كل يوم بتوظيف المواطنين عن طريق شركات التوظيف متسائلًا: متى نستوعب أن التوظيف عن طريق شركة توظيف تعني أن المؤسسة بحاجة إلى تلك الوظيفة، داعيًا إلى توظيف العمانيين بعقود مباشرة.

وكتم الإعلامي العماني أحمد الكندي قال منتقدا تواجد هذه الشركات في السلطنة: “عرفنا دور شركات التوظيف في البحث عن المواهب وتنظيم الإجراءات التي تسبق التعيين كالمقابلة والاختبار ثم ينتهي بعد التعيين، أما أن تستمر جباية جزء ولو كان صغيرًا من راتب الموظف بشكل سنوي فهذا بعيد عن المنطق!”.

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