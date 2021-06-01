صحفي سعودي يهاجم سفير الإمارات في إسرائيل بعد حديثه عن الجزيرة والإخوان!

هاجم صحفي سعودي، سفير الإمارات في إسرائيل محمد محمود آل خاجة وذلك على إثر لقاءه بأكبر حاخامات إسرائيل وطلب المباركة منه، منتقداً مهاجمته لقناة الجزيرة والإخوان المسلمين خلال اللقاء.

سفير الإمارات محمد آل خاجة قدم دعاية مجانية

الصحفي السعودي، ووفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، اعتبر أن تصريحات السفير الإماراتي دعاية مجانية لقناة الجزيرة والإخوان المسلمين من أجل التعاطف العربي والإسلامي معهم.

وقال الصحفي موجهاً حديثه للسفير الإماراتي: “تعتقد أنك الآن شوهت الإخوان والجزيرة، أول شيء قاعد تقول صهيوني يعرف الجزيرة أكثر منك”.

وأضاف: ” ثاني شيء كل عربي أو مسلم يشوف المقطع هذا سيتعاطف مع الإخوان والجزيرة، ليش تنقل لهم التعاطف هذا اتعمل لصالح الإخوان والجزيرة”.

وتابع متسائلاً: “وايش وضعك انت كذا قاعد تروج للإخوان والجزيرة غير خطأك الديني، يدل على شخص ما تعلم شي بالدين”.

الصحفي السعودي وصف ما فعله السفير الإماراتي بالغباء السياسي

وتابع: “تأخذ بركات من حاخام ما أدري مين درسك هالكلام بالسياسة ما هو مطلوب منك تهدم عقيدتك وتطلع بالذل والمسكنة، دولتك ما هي بحاجة لشيء وشو للي يخليك ذليل كذا”.

وأكمل في حديثه لآل خاجة: “ما تعرف تتعامل معاهم عندك السفير المصري روح اسأله عندهم خبرة في التعامل مع الأشكال الواطية”، وختم حديثه بوصف السفير الإماراتي بالغبي.

تفاعل عربي وإسلامي

وفي السياق، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حديث الصحفي السعودي، موجهين انتقادات لاذعة للسفير الإماراتي في تل أبيب.

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وقال أيمن عيسى: “هذا الكلام زين من رجل عاقل رغم الاختلاف . احترام احترام”.

هذا الكلام زين من رجل عاقل رغم الاختلاف . احترام احترام https://t.co/ecmElxC1Pz — Ayman issa أيمن عيسى (@Aimanissa2) June 1, 2021

في حين قالت سارة: “أي شخص منطقي سيرى أن الإنبطاح الإماراتي لاسرائيل شيء مبالغ فيه وإبتذال رخيص جداً”.

أي شخص منطقي سيرى أن الإنبطاح الإماراتي لاسرائيل شيء مبالغ فيه وإبتذال رخيص جداً . https://t.co/r74ISHHU4s — سـ هَجَِرْ ـــارة (@Sarah74529403) June 1, 2021

بدوره، قال عبد الله الأسمراوي: “حتى هذا الصحفي السعودي (الغيور) وصته المخابرات السعودية ان يقول هذه الكلمة”.

وأضاف: “يعني يا مطبيعين لا تفضحونا لان الجزيرة والاخوان اشتغلونا”.

حتي هذا الصحفي السعودي (الغيور) وصته المخابرات السعودية ان يقول هذه الكلمة.

يعني يامطبيعين لا تفضحونا لان الجزيرة و الاخوان إشتغلونا😂😂😂 — عبدالله الأسمراوي (Abdullah Al-Asmarawi) (@world_sitizen_2) June 1, 2021

وعلق آخر: ” هذا ليس صحفي مجرد بوق وطبال وما كان ليجرؤ على هذه الأقوال لولا الضوء من الدب الداشر”.

هذا ليس صحفي مجرد بوق و طبال وما كان ليجرؤ على هذه الأقوال لولا الضوء من الدب الداشر — Walid Atieh (@AtiehWalid) June 1, 2021

سفير الإمارات محمد آل خاجة

وفي وقت سابق نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لسفير الإمارات في إسرائيل محمد آل خاجة، أظهرته في منزل ما يسمى برئيس مجلس حكماء التوراة في منزله بالقدس المحتلة اليوم، الأحد.

صفحة (إسرائيل بالعربية) التابعة لخارجية الاحتلال نشرت صور للسفير الإماراتي، وقالت إنه زار اليوم رئيس مجلس حكماء التوراة الحاخام الأكبر شالوم كوهين في منزله في أورشليم، حيث تلقى منه “بركة الكهنة”.

زار اليوم سفير الإمارات لدى اسرائيل @AmbAlKhaja

رئيس مجلس حكماء التوراة الحاخام الاكبر شالوم كوهين في منزله في اورشليم حيث تلقى منه بركة الكهنة ودار الحديث عن الإتفاقات الإبراهيمية كما تبادلا الهدايا الرمزية ودعا السفير الحاخام لافتتاحية معبد الديانات الإبراهيمية ال3 بابو ظبي pic.twitter.com/O05FCv51vx — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 30, 2021

وأشارت الصفحة أيضا إلى أن الحديث بين السفير محمد آل خاجة ورئيس حكماء التوراة “دار عن الإتفاقات الإبراهيمية كما تبادلا الهدايا الرمزية”.

كما وجه السفير الدعوة إلى الحاخام الأكبر للمشاركة في افتتاح معبد الديانات الإبراهيمية الثلاثة في أبو ظبي.

ورغم أن عام 2020 شهد توجّه 4 دول عربية للتطبيع مع إسرائيل، وهي (الإمارات والبحرين والسودان والمغرب)، فإن الإمارات كانت هي الأسرع في تنفيذ صفقات الشراكة والاندماج الاقتصادي والتجاري مع إسرائيل.

وكانت آخر هذه الاتفاقيات ما أشارت إليه وكالة رويترز، ووسائل إعلام مختلفة من فتح المجال في بورصة دبي للذهب والسلع للإسرائيليين لإمكانية تسجيل شركاتهم فيها، والدخول على منصات التداول بها.

وعلى مدار سنوات طويلة، أقام ولي عهد أبو ظبي الحاكم الفعلي لدولة الإمارات “محمد بن زايد” علاقات وثيقة مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي الموساد وعمل على تطويرها وصولا لتوقيع اتفاق إشهار التطبيع مع تل أبيب منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.

ومع تدشين الاتفاق المذكور وموافقة النظام الإماراتي على السفر بين الإمارات و”إسرائيل” من دون تأشيرات مسبقة، يكون محمد بن زايد حول الإمارات إلى مركز إقليمي لأنشطة الموساد.

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