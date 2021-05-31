راموس وتفاصيل العرض الأوروبي للرحيل عن ريال مدريد

كشفت تقارير إنجليزية عن عرض أوروبي قدم للمدافع الإسباني سيرخيو راموس 35 عامًا قائد فريق ريال مدريد للتعاقد معه، خلال موسم الانتقالات الصيفية الشهر المقبل.

راموس وعرض مانشستر سيتي

وأفادت شبكة “ESPN” الأمريكية في تقرير لها نشرته اليوم الاثنين، وفقا لمصدر لها في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قد عرض على الإسباني سيرخيو راموس الإنضمام إلى صفوف فريق مانشستر سيتي بعقد لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم ثالث حسب مستواه.

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وأردفت الشبكة، ” نادي مانشستر سيتي عرض على اللعب بعد قضائه موسمين مع الفريق بالتعاقد موسم في صفوف فريق نيويورك سيتي الأمريكي أحد مجموعة سيتي”.

بحسب ESPN // مانشسترسيتي يخطط لتقديم عرض بعقد لمدة موسمين للتعاقد مع سيرجيو راموس 🔥🚨🚨🚨 pic.twitter.com/EGGOARrIvu — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) May 31, 2021

ولم تكشف الشبكة الأمريكية تفاصيل العرض المالي الذي سيتعاقد به راموس مع نادي مانشستر سيتي، من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق السماوي.

غوارديولا وطلب راموس

وذكرت الشبكة، أن مدرب فريق مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا، قد طلب بالفعل مواطنه سيرخيو راموس وأبلغ الإدارة بذلك.

إلى جانب أن فريق التحليل والبيانات في النادي قد أخبر المدرب أيضًا بأرقام راموس، وهو ما يعني قدرته على تقديم الأداء المماثل للاعبين، واستفادتهم من خبرته الطويلة بعرض لمدة موسمين.

عقد راموس مع ريال مدريد

وينتهي عقد الماتادور راموس في ال30 من شهر يونيو/ حزيران المقبل، وسط المفاوضات التي لم تحسم بعد مع فريق ريال مدريد الإسباني، مع رغبة اللاعب في الرحيل عن الفريق الملكي وعدم تجديد عقده.

💥 ESPN | مانشستر سيتي يتابع موقف سيرجيو راموس عن كثب ويفكر في منحه عقدًا لمدة عامين إذا لم يجدد المدافع في ريال مدريد. يقدر المدرب بيب جوارديولا خبرة راموس وصفاته القيادية. pic.twitter.com/zxXpvS9mJ8 — Blancos Global (@Blancos_Global) May 31, 2021

ريال مدريد والتعاقد مع ألابا

وتوصل فريق ريال مدريد الإسباني إلى إتفاق مع اللاعب النمساوي ديفيد ألابا لمدة خمس مواسم، قادمًا من صفوف فريق بايرن ميونيخ الألماني في صفقة الانتقال الحر للاعب، حيث من المقرر أن يكون ألابا اللاعب البديل عن رحيل راموس.

وأضافت الشبكة، بأن راموس سيعقد اجتماع مع رئيس ريال مدريد ” فلورنتينو بيريز” لحسم موقفه بشكل نهائي في البقاء أو الرحيل عن صفوف الفريق الملكي.

رسميًا | تم استبعاد سيرخيو راموس من قائمة منتخب إسبانيا المشاركة في بطولة أمم أوروبا. pic.twitter.com/6HkcsibMtw — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) May 24, 2021

وخاض الإسباني راموس 15 مباراة خلال الموسم المنقضي، في مافة المسابقات مع صفوف فريق ريال مدريد، بسبب الإصابات الكثيرة والمتوالية التي تعرض لها اللاعب، وغيبته عن الفريق الملكي منذ شهر يناير الماضي.

وكان ذلك السبب وراء استبعاده راموس عن المشاركة مع منتخب إسبانيا في بطولة اليورو 2020 المؤجلة من العام الماضي.

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