رسميًا: برشلونة يعلن تعاقده مع أسطورة مانشستر سيتي أجويرو

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن التعاقد بشكل نهائي مع المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو 32 عامًا، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق مانشستر سيتي بعقد يمتد لمدة عامين للعب داخل الفريق الكتالوني.

أجويرو والشرط الجزائري

وأفادت تقارير إسبانية، بأن المهاجم الأرجنتيني أجويرو أسطورة فريق مانشستر سيتي، قد انضم إلى صفوف فريق برشلونة بعقد يمتد لمدة عامين وشرط جزائري يبلغ قيمته 100 مليون يورو.

🚨🚨 بي إن سبورتس 💬"برشلونة يحسم صفقة أجويرو بشكل رسمي" pic.twitter.com/BMjQmfaFwq — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 31, 2021

وقد رحل أسطورة فريق مانشستر سيتي أجويرو بعد قضائه نحو 10 سنوات داخل الفريق السماوي، مسجلاً 257 هدفًا في 384 مباراة خاضها اللاعب مع الفريق، كما وحقق الدوري الإنجليزي خمسة مرات والذي كان أخرها الموسم المنصرم.

أجويرو وميسي

ويعد اللاعب أجويرو من اللاعبين المقربين من مواطنه قائد فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، الذي لم يحسم بعد بتجديد عقده مع الفريق الكتالوني، في ظل التقارير الصحفية التي تحدثت عن رغبة اللاعب في التجديد.

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وكشفت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن اللاعب أجويرو الهداف التاريخي لفريق مانشستر سيتي برفقة مواطنه إريك جارسيا، وسط التكهنات بانضمام الثنائي إلى فريق برشلونة الإسباني.

أجويرو ومانشستر سيتي

وطلب اللاعب أجويرو الرغبة في الرحيل عن نادي مانشستر سيتي، لبدأ بعدها إدارة برشلونة الإسباني في التفاوض معه مباشرة منذ إعلانه ترك الفريق الإنجليزي.

ويتمتع أجويرو بخبرة ومهارات عالية وهو ما دفع فريق برشلونة الإسباني التعاقد معه، وربما تكون الصفقة الرابحة للفريق الكتالوني الذي يواجه الأزمة المالية في الوقت الراهن، وهو ما يجعله لا يفكر في عقد الصفقات ذات المبالغ الضخمة خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

سيرجيو أجويرو سينضم إلى برشلونة بنهاية شهر يونيو. شكرا على كل شيء @aguerosergiokun 💙 🔷 #السيتي — مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 31, 2021

وقد أقام نادي مانشستر سيتي حفل استثنائي على ملعب الاتحاد لتوديع أسطورة الفريق الأرجنتيني سيرخيو أجويرو وسط الدموع الغامرة التي عاشها زملائه في الفريق، الذين نصبوا له ممرًا شرفيًا تقديرًا لجهوده والإنجازات التي حققها مع الفريق السماوي.

الصحفي فابريزيو رومانو عبر تويتر 🗣 خطة برشلونة للتعاقد مع اللاعبين المنتهية عقودهم 🔵🔴📋👇 ▪فينالدوم: يقترب من التوقيع حتى عام 2024

▪أجويرو: تمت الصفقة ✔

▪إيريك جارسيا: تمت الصفقة ✔

▪ديباي: برشلونة قدم عرضه في انتظار رد اللاعب pic.twitter.com/1VxNblK9WU — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 25, 2021

وقد خاض المباراة الختامية مع فريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، حيث احتفل مع الفريق بالتتويج بلقب الدوري الممتاز ، ونجاحه في الانفراد بصدارة الترتيب برصيد 86 نقطة.

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