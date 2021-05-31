برشلونة والتعاقد مع الأرجنتني أجويرو
برشلونة والتعاقد مع الأرجنتني أجويرو
Videoرياضة

رسميًا: برشلونة يعلن تعاقده مع أسطورة مانشستر سيتي أجويرو

كتب وطن
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أعلن نادي برشلونة الإسباني عن التعاقد بشكل نهائي مع المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو 32 عامًا، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق مانشستر سيتي بعقد يمتد لمدة عامين للعب داخل الفريق الكتالوني.

أجويرو والشرط الجزائري

وأفادت تقارير إسبانية، بأن المهاجم الأرجنتيني أجويرو أسطورة فريق مانشستر سيتي، قد انضم إلى صفوف فريق برشلونة بعقد يمتد لمدة عامين وشرط جزائري يبلغ قيمته 100 مليون يورو.

وقد رحل أسطورة فريق مانشستر سيتي أجويرو بعد قضائه نحو 10 سنوات داخل الفريق السماوي، مسجلاً 257 هدفًا في 384 مباراة خاضها اللاعب مع الفريق،  كما وحقق الدوري الإنجليزي خمسة مرات والذي كان أخرها الموسم المنصرم.

أجويرو وميسي

ويعد اللاعب أجويرو من اللاعبين المقربين من مواطنه قائد فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، الذي لم يحسم بعد بتجديد عقده مع الفريق الكتالوني، في ظل التقارير الصحفية التي تحدثت عن رغبة اللاعب في التجديد.

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وكشفت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن اللاعب أجويرو الهداف التاريخي لفريق مانشستر سيتي برفقة مواطنه إريك جارسيا، وسط التكهنات بانضمام الثنائي إلى فريق برشلونة الإسباني.

أجويرو ومانشستر سيتي

وطلب اللاعب أجويرو الرغبة في الرحيل عن نادي مانشستر سيتي، لبدأ بعدها إدارة برشلونة الإسباني في التفاوض معه مباشرة منذ إعلانه ترك الفريق الإنجليزي.

ويتمتع أجويرو بخبرة ومهارات عالية وهو ما دفع فريق برشلونة الإسباني التعاقد معه، وربما تكون الصفقة الرابحة للفريق الكتالوني الذي يواجه الأزمة المالية في الوقت الراهن، وهو ما يجعله لا يفكر في عقد الصفقات ذات المبالغ الضخمة خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقد أقام نادي مانشستر سيتي حفل استثنائي على ملعب الاتحاد لتوديع أسطورة الفريق الأرجنتيني سيرخيو أجويرو وسط الدموع الغامرة التي عاشها زملائه في الفريق، الذين نصبوا له ممرًا شرفيًا تقديرًا  لجهوده والإنجازات التي حققها مع الفريق السماوي.

وقد خاض المباراة الختامية مع فريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي،  حيث احتفل مع الفريق بالتتويج بلقب الدوري الممتاز ، ونجاحه في الانفراد  بصدارة الترتيب برصيد 86 نقطة.

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