فعل فاضح لشاب كويتي مع سيدة مصرية يذهب به للنيابة.. برر فعلته بأن “ملابسها مثيرة”

تناقلت وسائل إعلام كويتية تفاصيل جريمة صادمة أقدم عليها شاب عشريني، بحق سيدة مصرية متزوجة ومقيمة في الكويت ما تسبب في القبض عليه وإحالته للتحقيق.

كويتي يتحرش بفتاة مصرية

وفي هذا السياق ذكرت جريدة (الأنباء) المحلية أن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، تمكنت من ضبط شاب عشريني أقدم على ارتكاب فعل خادش للحياء العام في وضعية حركة.

وجاء ضبط الشاب بعد جهود لرجال المباحث والاستعانة بكاميرات المراقبة وكذلك بعد التواصل مع الإدارة العامة للمرور وحصر المركبات التي تتطابق مع ما ذكرته المبلغة.

وقد اعترف المتهم بما نسب إليه، مبررا ما صدر منه من فعل خادش للحياء العام (بالفراغ الذي يعيشه نظرا لظروف فيروس كورونا) على حد زعمه.

وإزاء اعتراف الشاب بما نسب إليه وتعرف المجني عليها على المركبة التي كان يستقلها الجاني تم إغلاق ملف القضية والتي سجلت في مخفر ميدان حولي وبرقم 2021/34 من قضية ضد مجهول الى قضية ضد معلوم.

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وأحيل المتهم الى النيابة العامة وفق تفاصيل ما جاء في القضية وأقوال المجني عليها واعترافات المتهم.

وحول التفاصيل الكاملة للقضية، نقلت (الأنباء) عن مصدر أمني قوله إن سيدة مصرية (متزوجة) من مواليد 1989 تقدمت الى مخفر ميدان حولي وذكرت أنها وبينما تسير في أحد الشوارع فوجئت بمركبة تقترب منها.

وفجأة قام قائد السيارة بإخراج يده من النافذة وصدر بحقها فعل فاضح.

أرقام سيارته فضحته

وبعد الفعل هرب الشخص بسرعة، وأنها استطاعت التقاط بعض أرقام لوحة سيارته وأيضا مواصفاتها.

وأضاف المصدر أنه بعد عمل التحريات وبالتنسيق مع المرور وبالاستعانة بالكاميرات، تم تحديد هوية المتهم وهو شاب كويتي من مواليد 1993.

حيث تم ضبطه والتحقيق معه وبمواجهته بالتحريات أقر بصحة ارتكاب واقعة خدش الحياء العام من وضعية حركة.

مشيرا الى أنه شاهد السيدة تسير بمفردها وتعرض لإغراء على حسب زعمه.

وتابع مزاعمه بأنه مع الإغراء والفراغ وجد نفسه يقترب من المجني عليها، وهي تسير في الخلف ويصدر عنه هذا الفعل غير الأخلاقي الخادش للحياء العام.

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