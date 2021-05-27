رامي رضوان يروي موقفاً حدث أمامه أثناء تشييع جثمان سمير غانم وعالم أزهري يُفسر!

سرد الإعلامي المصري رامي رضوان موقفاً غريباً حدث له أثناء مرور نعش والد زوجته، الفنان الراحل سمير غانم.

رامي رضوان: شعرت بقشعريرة

وقال رامي رضوان خلال حلقة برنامج مساء dmc الذي يقدمه عبر فضائية dmc، إنه أثناء تواجده في جنازة الفنان سمير غانم، قرر أن يركب سيارته الخاصة ليكون خلف السيارة التي تحمل جثمان الفنان الراحل.

وتابع رامي رضوان: (قمت بتشغيل إذاعة القرآن الكريم، وبشكل مفاجئ سمعت الآية الكريمة التي تقول “يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية”، تزامنا مع خروج الجثمان من السيارة، وشعرت بقشعريرة في جسدي حينها).

داعية أزهري يفسر

ورد الدكتور أسامة الأزهري على رامي رضوان قائلاً: (إنه من الهدي والسنن النبوية أن النبي الكريم كان يحب الفأل، فأنه إذا خرج فسمع كلمة حسنة تتعلق بأمر مقبل عليه يستبشر بها ويفرح بها، وكان لا يعجبه التشاؤم، ولذلك فأنه عليك أن تستبشر خيرًا، وهذه سُنَّة عن النبي الكريم، ودائما ننظر في الجانب الإيجابي، يكون فيه دلالة ورسالة من عند المولى- عز وجل).

وتابع الأزهري: (البشارة التي نقدمها هدية اليوم إلي كل بيت مصري افتقد شخص بسبب كورونا فقد رحل من بيتكم شهيد ويشفع لسبعين من أهل بيته).

واستشهد الأزهري بحديث الرسول محمد، مضيفاً:(لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ما تعدون الشهيد فيكم قالوا من قتل في سبيل الله، فقال لهم إن شهداء أمتي إذا لقليل، فقالوا ومن هو الشهيد يا رسول الله فقال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، وصاحب الطاعون شهيد وصاحب داء البطن شهيد والغريق شهيد).

دلال عبدالعزيز في مرحلة شرسة

وسبق أن كشف رامي رضوان، مستجدات الحالة الصحية لحماته الفنانة دلال عبدالعزيز، مؤكداً أنها لا تزال حرجة، وتعاني من آثار فيروس كورونا.

وقال رامي رضوان إن مرحلة ما بعد كورونا التي تمر بها دلال عبدالعزيز، أكثر شراسة من فترة الإصابة نفسها.

وأشار رامي رضوان إلى أن أن الأسرة أخفت على دلال عبدالعزيز نبأ وفاة زوجها الفنان سمير غانم، مضيفاً: (لكن قلبها حاسس ودائما ما تسألنا عنه، وكنا نختلق أكثر من سيناريو لإقناعها به).

وأوضح الإعلامي المصري أنهم قاموا بفصل التلفاز عن دلال عبدالعزيز يوم وفاته، وادعوا أن مشكلة فنية وراء إغلاقه عنها، ولن يتمكنوا من تشغيله حاليًا.

عائلة سمير غانم عادت للملابس الملونة

وتابع: (لا فرصة للحزن على وفاة سمير فجميعنا نرتدي ملابس مُلونة وبقدر المستطاع النجم حسن الرداد وأنا موجودان معهم دائما، لكن رحيل الأب لا يعوضه أحد).

واستنكر رامي رضوان ما يعتقده بعض الناس أن حياتهم سلسلة، وليس بها صعوبات، وهذا عكس الحقيقة، مضيفاً: (دنيا سمير غانم، وشقيقتها إيمي، لا تستطيعان البكاء أمام والدتهما، كما أنهما لم ترتديا الملابس السوداء حتى لا تكتشف أمهما أن زوجها توفي، نحن نخبرها بأن حالته تحسنت، وأنه على ما يرام، وذلك سبب تواجدهم لوقت طويل جدًا برفقتها).

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وكشف رامي رضوان أنه على الرغم من حالتها الصحية، إلا أن ما يشغل بال دلال عبدالعزيز هو استمرارية أعمالها الخيرية التي تقوم بها من مساعدات، مضيفاً: (حبيبتي لحد دلوقتي وهي في لحظة مرض وتعب، بتفكر في مين محتاج ايه، وبتقولنا ابعتوا كذا لفلان وكذا لعلان).

رحيل سمير غانم

يذكر أن سمير غانم رحل عن الحياة عصر الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بفيروس كورونا.

وشيعت جنازته، الجمعة الماضية من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك في الجنازة عدد كبير من النجوم من بينهم يسرا وإلهام شاهين.

هذا واكتفى الفنان عادل إمام بإرسال نجله المخرج لرامي إمام لتقديم واجب العزاء، ولم يتمكن من الحضور بنفسه على الرغم من علاقة الصداقة التي تجمعه بالراحل سمير غانم.

ونقلت صحيفة (أهل مصر) المحلية عن مصدر مقرب من الزعيم قوله إن الحالة الصحية لعادل إمام لا تسمح بتواجده في أي مراسم سواء عزاء أو زفاف.

وأشار المصدر إلى أن عادل إمام يعاني من أمراض الشيخوخة حاليا، ولهذا لم يستطع حضور عزاء سمير غانم، كما يحرص الأطباء المعالجون له على توفير المناخ الجيد له وعدم الاختلاط بأي ازدحام تخوفًا من إصابته بفيروس (كورونا)، أو أي عدوى أخرى، لأن مناعته ضعيفة جدا.

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