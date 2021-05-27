أنباء عن إلقاء القبض على هند القحطاني في أمريكا بسبب ما فعلته بأبنائها!

تصدر اسم الناشطة السعودية هند القحطاني، التريند الأول عبر (تويتر) في المملكة، وذلك بعد أنباء حول القبض عليها في أمريكا.

هند القحطاني تستغل أطفالها

وأعلن نجم مواقع التواصل الاجتماعي ريان جيلر، القبض على هند القحطاني، واقتيادها للتحقيق في قسم الشرطة بمقاطعة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا.

ونشر ريان جيلر صورة عبر حسابه على (سناب شات) لسجل الشرطة يؤكد أنباء القبض على هند القحطاني، وكتب في تعليقه: (هند القحطاني على ذمة التحقيق في سان دييغو بتهمة استغلال أطفالها.. دعواتكم الله يفك عوقها.. ومن مصدر مقرب موثوق أنها فقط على ذمة التحقيق بموضوع مخالف ولا توجد تهمة إلى حد الآن.. وهذه الصورة من سجل الشرطة بكاليفورنيا).

وسبق أن تداولت حسابات إخبارية عبر (تويتر)، أنباء القبض على إحدى شهيرات (سناب شات) في أمريكا بسبب استغلالها لأطفالها في مقاطع فيديو من أجل تحقيق عائد مادي، جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي.

هند القحطاني مختفية عن (سناب شات)

وكتب حساب هيئة المشاهير عبر (تويتر): (احدى مشاهير السناب شات مسجونة للتحقيق حاليًا في ساندييغو بتهمة استغلال اطفالها لزيادة عدد المشاهدات).

مصادر :

احدى مشاهير السنابشات مسجونة للتحقيق حاليًا في ساندييغو بتهمة استغلال اطفالها لزيادة عدد المشاهدات !! pic.twitter.com/10M8KFT9VY — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) May 26, 2021

وخمن المغردون أن هند القحطاني هي المقصودة، خاصة أن نشاطها عبر (سناب شات) متوقف حالياً.

وتباينت ردود فعل المغردين حول هذه الأنباء غير المؤكدة، فمنهم من تمنى أن تكون مجرد شائعة، ومنهم من رأى أنها تستحق ذلك وطالبوا بإلقاء القبض على أي مشهور يستغل أطفاله من أجل زيادة عدد المشاهدات.

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وسبق أن أوضحت هيئة حقوق الإنسان أن الأنظمة الوطنية تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مالية، أو بإحدى العقوبتين لكل من يمس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها لكل من يستغل قاصر من أجل الشهرة أو التكسب المادي.

هند القحطاني وابنتها بالحجاب

وكان أحدث ظهور لهند القحطاني مع ابنتها بالحجاب، قد أثار جدلاً واسعاً حين نشرت فيديو عبر حسابها الشخصي على (سناب شات)، وهي ترتدي العباءة وغطاء الرأس، وتظهر ابنتها الكبرى رؤى أيضاً بالعباءة دون غطاء رأس.

وتقول هند القحطاني بالفيديو: (عباية رؤى تجنن، خلوني أوريكم كيف عبايتها، ارجعي لورا شوي خليهم يشوفوا العباية).

وتصدر حينها هاشتاج هند_القحطاني_تعود_للحجاب، التريند الأول في السعودية، تباينت خلاله ردود الأفعال حول ظهور هند بالحجاب، فمنهم من أكد أنه مجرد إعلان لماركة عباءات، ومنهم من توقع أنها ارتدته بمناسبة شهر رمضان.

#هند_القحطاني_تعود_للحجاب This is why it is trending pic.twitter.com/a7ZE3daZQm — 🇸🇦 وش سالفة الهاشتاق ؟ ➐ (@AbtTag) April 18, 2021

وظهر بالفيديو حينها نجلها معاذ بطريقة غير لائقة، ما جعل إحدى المتابعات تكتبت لها: (أي حجاب تبي تعلن لعباية الله يعين معاذي على تصويرها، رحمته والله).

فيديوهات جريئة لأروى ابنة هند القحطاني

وفي مارس الماضي، أثارت هند القحطاني ضجة واسعة بعدما نشرت فيديو ظهرت فيه ابنتها رؤى بإطلالة جريئة برفقة صديقاتها خارج المنزل.

وأثار المقطع غضب واستياء الجمهور واعتبروا أنه من غير اللائق أن تنشر صور ابنتها بهذا الشكل دون أي اعتراض أو قلق عليها.

وظهرت ابنة هند القحطاني خلال الفيديو وهي ترتدي (توب) باللونين الأبيض والأسود مكشوف الكتف ومعه جاكيت من الجلد لكن ظهرت بعض تفاصيل التوب الجريء.

كما ظهرت هند القحطاني في أحد المرات وهي متجر برفقة ابنتها أروى التي بدا أنها متفاجئة حين قامت والدتها بتصويرها من الخلف، لاستعراض مؤخرتها، ما أثار استياء الفتاة التي لم تكمل عامها الـ16 بعد.

وأثار قيام هند القحطاني بتصوير مؤخرة ابنتها بتلك الطريقة غضب الناشطين الذين استنكروا ما تفعله مع ابنتها المراهقة من تدمير لهويتها وإقحامها في عالم الإغراء والابتذال والمتاجرة بجسد ابنتها وخدش براءتها من أجل الشهرة فقط.

أين الأب أو زوج الخالة؟

وسبق أن كشفت رؤى ابنة هند القحطاني، معلومات لمتابعيها لأول مرة عن والدها. الذي انفصل عن والدتها منذ سنوات طويلة.

وقالت رؤى بفيديو عبر سناب شات: (والدي في السعودية، والدتي انفصلت عنه، ونحن ندرس هنا في أمريكا، والدي ارتبط بامرأة أخرى الآن. ولديه أربعة أبناء من الثانية).

وتابعت رؤى: (حين زرت السعودية قابلت اثنان من إخوتي من والدي، رأيت الاثنين الكبار، أما الآخرين توهم جدد. رأيتهم فقط حين تكلمت معهم عبر الكاميرا عبر تطبيق فيس تايم).

وهنا قاطعتها والدتها هند القحطاني وقالت: (أخبريهم أن الاثنين الأصغر وُلدوا بعدما جئنا إلى أمريكا).

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