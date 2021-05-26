هنية: المقاومة أفشلت خطة لضرب “المدينة الجهادية” في غزة ولهذا لم يتمّ التوغل البري

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن المقاومة أفشلت خطة إسرائيلية للنيل من قدرات المقاومة وشبكة الأنفاق في غزة، خلال العدوان الأخير على القطاع .

“المدينة الجهادية” تحت الأرض سليمة

وقال هنية لقناة “الجزيرة” إن ما يسميه الإحتلال “مترو حماس”، أسميها المدينة الجهادية وهي سليمة والعدو لم يصل إلى بنيتها الأساسية.

وأكد أنّ الأضرار التي لحقت بالمقاومة كانت ثانوية ولم تنل من البنية الصلبة للفصائل.

وقال إنّ الأداء العسكري للمقاومة الفلسطينية كان مشرفا وفرض معادلات غاية في الأهمية، معتبراً أنّ ما قامت به المقاومة فاجأ الصديق كما فاجأ العدو في الأداء والمزاوجة بين التحرك السياسي والعسكري.

وذكر “هنية” أنّ تقدير المقاومة أنه لم يكن هناك قرار إسرائيلي بالتوغل البري في غزة، لأنهم يعرفون مدى الخسائر التي سيتكبدونها.

المقاومة من تحدد قواعد الإشتباك

وأشار هنية إلى أنّ المقاومة أبلغت الاحتلال أنها من سيحدد قواعد الاشتباك.

وأضاف أن رسالة المقاومة وصلت للأمريكيين والإسرائيليين بأن القدس خط أحمر.

وقال إنه يجب تثبيت قواعد الاشتباك في غزة وإدخال القدس ضمن هذه القواعد وإعادة إعمار القطاع.

إعادة إعمار غزة

ورحب بكل جهد لإعادة الإعمار، واعداً بشكل قاطع بإعادة إعمار كل ما دمره الاحتلال.

ورفض هنيّة تسييس قضية إعادة إعمار غزة لأنه حق مكتسب وقضية إنسانية.

وأبدى هنيّة استعداد حماس لترتيب البيت الفلسطيني والبناء على الوحدة الوطنية التي تجسدت في المعركة الأخيرة.

وذكر هنيّة ان “معركة سيف القدس” جعلت أوسلو والتنسيق الأمني ومشروع المفاوضات خلف الظهور.

كما قال هنيّة: سددنا ضربة قوية جدا لصفقة القرن وأظهرنا زيف التطبيع وبناء التحالفات مع الاحتلال.

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