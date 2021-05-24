هذا هو السبب الحقيقي لعدم حضور عادل إمام جنازة وعزاء صديقه سمير غانم!

أثار الفنان المصري عادل إمام تساؤلات عدة بعدم حضوره جنازة وعزاء صديقه الراحل الفنان سمير غانم، واكتفى بإرسال نجله المخرج لرامي إمام لتقديم الواجب.

حالة عادل إمام لم تسمح له بالحضور

ونقلت صحيفة (أهل مصر) المحلية عن مصدر مقرب من الزعيم قوله إن الحالة الصحية لعادل إمام لا تسمح بتواجده في أي مراسم سواء عزاء أو زفاف.

وأشار المصدر إلى أن عادل إمام يعاني من أمراض الشيخوخة حاليا، ولهذا لم يستطع حضور عزاء سمير غانم، كما يحرص الأطباء المعالجون له على توفير المناخ الجيد له وعدم الاختلاط بأي ازدحام تخوفًا من إصابته بفيروس (كورونا)، أو أي عدوى أخرى، لأن مناعته ضعيفة جدا.

وبعد وفاة سمير غانم عن عمر يناهز 84 عاماً بعد إصابته بفيروس (كورونا)، نشر عادل إمام عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك) صورتان تجمعه به، في الأولى مشهد من فيلم (أغبياء لكن أذكياء)، وفي الثانية، فيظهر فيها الزعيم يعانق الفنان الراحل.

(مع السلامة ياحبيبي)

وعلق عادل إمام على الصورة: (مع السلامة يا سمير .. مع السلامة يا حبيبي.. حتوحشني اوييييي).

وسبق أن وصف سمير غانم هذه الصورة في لقاء سابق بأنها من أجمل صور الصداقة والحب في حياته.

وسبق أن انتشرت في الأشهر الماضية أنباء عن تدهور صحة عادل إمام، ووضعه على جهاز تنفس، بسبب إصابته بضيق تنفس مزمن بسبب التدخين. وسط مزاعم عن اصابته بفيروس كورونا.

عادل إمام وجهاز التنفس الصناعي

وذكر موقع الفن حينها أن عادل إمام غير مصاب بفيروس كورونا خاصة أنه يلتزم تماماً بالتباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازية للوقاية منه. حتى أنه لا يستقبل أولاده وأحفاده أحياناً.

ونقل الموقع عن مصادر لم يسمها، أن (الزعيم) مصاب بمرض ضيق التنفس المزمن نتيجة التدخين في السنوات الماضية.

وقالت المصادر إن أي مجهود ممكن أن يسبب له حالة من الإرهاق. وغالباً ما يستخدم جهاز التنفس الإصطناعي كي يبقى مستوى الأكسجين معتدلاً في الدم.

وأشار الموقع أن عادل إمام يدرس موضوع تلقي لقاح فيروس كورونا بالتشاور مع طبيبه الخاص. مؤكدة أنه لم يصب باكتئاب بسبب الحجر كما تم تداوله.

عائلة عادل إمام غاضبة

من جهتها، نفت عائلة عادل إمام هذه الأنباء جملةً وتفصيلاً.

وقال نجله الفنان محمد إمام، في تصريحات لصحيفة (اليوم السابع) المحلية، إن (الحالة الصحية لوالده جيدة للغاية. وما ينشر عن تدهور حالته الصحية غير صحيح مطلقا.)

وتابع إمام: (والدي متواجد في منزله ويتمتع بصحة جيدة. ويمارس حياته الطبيعية بشكل ممتاز، فضلاً عن أنه يمارس الرياضة يوميا وأن كل ما أشيع عارٍ تماما من الصحة).

وطالب محمد إمام وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر عن والده تحديدًا خاصة أنه رمز من رموز الفن في مصر بحسب تعبيره.

(راعوا شعور أسرته)

كذلك نفى المنتج عصام إمام، شقيق عادل إمام، ما تردد عن تعرض الأخير لوعكة صحية، وأكد أن هذا الكلام عارٍ تماماً من الصحة.

وأعرب عصام إمام في تصريحات صحفية عن استيائه الشديد من تداول هذه الأخبار المغلوطة بحسب وصفه.

وأكد عصام أن شقيقه عادل إمام بصحة جيدة، ولا يتعرض لأي وعكات صحية إطلاقاً كما يردد البعض، مضيفاً: (الزعيم يقضي وقته مع أسرته وأحفاده حالياً).

وناشد عصام إمام الجمهور بعدم تداول الشائعات التي تدور حول الزعيم مراعاة لشعور أسرته.

عزاء سمير غانم ثم فرح رجل أعمال!

وفي سياق آخر، أحدثت وفاة سمير غانم ضجة واسعة في مصر بسبب حضور عدد من الفنانات حفل زفاف نجل أحد رجال الأعمال في مدينة الجونة في نفس صباح اليوم الذي ظهرن فيه بالأسود في جنازة الفنان الراحل، وهن يظهرن علامات الحزن عليه.

وكشفت الفنانة هالة صدقي أنها شاركت في جنازة الفنان سمير غانم، رغم أنها جاءت من دبي إلى مصر خصيصا لحضور حفل زفاف، لكنها اعتذرت عن حضوره حتراما لصديقها الراحل ولمشاعر صديقتها الفنانة دلال عبدالعزيز.

بينما وظهرت الفنانة يسرا في فيديو بعد ساعات من العزاء، وهي ترتدي فستاناً أحمر، وتقف بجانب عمرو دياب في حفل زفاف رجل الأعمال علي الجميل، في مدينة الجونة، وترقص على أغنية (حبيبي يانور العين).

#عرب_وود | يسرا تغني "نور العين" مع عمرو دياب منذ قليل في حفل زفاف رجل الأعمال "علي الجميل" بالجونة. pic.twitter.com/NShxnLD8d8 — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) May 21, 2021

وبعد تعرضها للانتقادات، قامت يسرا بإغلاق خاصية التعليقات عبر حسابها على (انستجرام).

هذا وقد رد الفنان حسن الرداد، زوج الفنانة إيمي سمير غانم، بطريقة غير مباشرة على تصرف الفنانين، فقام بتوجيه الشكر لكل من الفنان محمد حماقي والفنانة هالة صدقي بعد علمه أنهما لم يحضرا حفل الزفاف- الذي حضره بعد أفراد الوسط الفني- مراعاة لوفاة حماه، وحالة حماته الصحية.

ونشر حسن الرداد صورتين عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك)، موجها لهما الشكر.

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