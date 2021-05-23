بينما وسيم يوسف صم آذانه.. بيلا حديد قدمت تضحية كبيرة لفلسطين وميا خليفة تنتفض لأجلها!

أعلنت ممثلة الأفلام المثيرة للجدل، لبنانية الأصل ميا خليفة، عن تضامنها مع عارضة الأزياء الأمريكية، فلسطينية الأصل بيلا حديد، وذلك بعد أنباء خسارة الأخيرة شراكتها مع دار أزياء “ديور” الشهيرة بسبب دعمها للقضية الفلسطينية.

ميا خليفة تهاجم (ديور)

وكتبت ميا خليفة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على (تويتر)،: (لو خسرت بيلا حديد عقدها مع دار (ديور) لدعمها فلسطين والوقوف ضد الفصل العنصري، فلتذهب ديور وتحترق في متاجر مارشالز (متاجر تبيع بأسعار منخفضة جدا).

If Bella Hadid lost a Dior contract for supporting Palestine and standing against apartheid, then Dior can go burn in Marshall’s. — Mia K. (@miakhalifa) May 19, 2021

وكتبت في تغريدة أخرى موجهة كلامها لعارض الأزياء مايكل كورس: (تعتقد أنك فعلت شيئاً بإلغاء عقدكم مع بيلا حديد، لا ياعزيزي، أنت بحاجة إلى بيلا حديد وليس العكس، لا أحد يأتي إلى أقسامكما أنت وباندورا لولا تأثيرها).

Michael Kors thinks they really did something canceling their contract with Bella Hadid… lmaoooo baby!! You need Bella, not the other way around!!! No one is walking to the Pandora and Michael Kors section at the secondhand mall without her influence 🤡 — Mia K. (@miakhalifa) May 22, 2021

تضامن ميا خليفة مع فلسطين

وسبق أن شن الكاتب المصري المعروف جمال سلطان، هجوما عنيفا على من وصفهم بلحى السوء ومشايخ السلاطين الذين صموا آذانهم عن نصرة فلسطين، بينما ممثلي أفلام إباحية وفنانات أجانب أعلنوا تضامنهم مع الفلسطينيين ضد المحتل الغاشم.

وكتب جمال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر مستنكرا موقف بعض العلماء: (المفارقة أن ممثلة الإباحية ميا خليفة فتحت حسابها في انستجرام بث حي للتضامن مع المرابطين في القدس، والممثلة الأمريكية الإسرائيلية ناتالي بورتمان ، تعلن تضامنها مع فلسطين عبر انستغرام أيضا بينما هناك لحى طويلة وعمائم فخمة وغترات مشيخية معطرة صموا آذانهم وباعوا القدس والأقصى!)

ميا خليفة وعلماء السوء

واتفق مغردون مع سلطان في طرحه وهاجموا هذا الصنف من علماء السوء الذين يكرسون للقمع ويروجون سياسة التطبيع، وفق ما يأمرهم به حكامهم.

المفارقة أن ممثلة الإباحية ميا خليفة فتحت حسابها في انستجرام بث حي للتضامن مع المرابطين في #القدس ، والممثلة الأمريكية "الإسرائيلية" ناتالي بورتمان ، تعلن تضامنها مع فلسطين عبر انستغرام أيضا ، بينما هناك لحى طويلة وعمائم فخمة وغترات مشيخية معطرة صموا آذانهم وباعوا القدس والأقصى ! — جمال سلطان (@GamalSultan1) May 11, 2021

وكانت وسائل إعلام عالمية قد تداولت أنباء تفيد بأن بيلا حديد شركت خسارتها مع دار (ديور) للأزياء بسبب دعمها القضية الفلسطينية، وهو ما وصفوه بـ(التضحية الكبيرة).

تضحية بيلا حديد الكبيرة

هذا ولم يؤكد مصدر من دار الأزياء رسمياً حقيقة هذه الأنباء، إلا أن بيلا حصلت على الكثير من الدعم بعد تداولها، من ضمنهم الفنانة اللبنانية مي حريري.

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وكتبت مي حريري في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على (تويتر): (أعلن تضامني مع بيلا حديد ضد الحملة التي تواجهها حاليًا بسبب دعمها لوطنها فلسطين والقضية الفلسطينية).

وأضافت مي في تغريدة أخرى: (أحيي المبادرة الإنسانية والمساعدات الخيرية التي تقدمها بيلا حديد في عدد من دول العالم التي تعاني من أزمات لا تنتهي خصوصاً أفريقيا والهند).

وختمت الفنانة اللبنانية رسالتها إلى بيلا: (صحيح أنك فقدت Dior ، لكنك فزت بقلوب الملايين من الناس).

1) I declare my solidarity with Bella and Gigi Hadid against the campaign that they are currently facing due to their support for their home country – Palestine and the Palestinian cause.@bellahadid @GiGiHadid pic.twitter.com/AE2NLg1gAw — May Hariri – مي حريري (@HaririAMay) May 21, 2021

2) I salute the humanitarian initiative and charitable aid of Bella and Gigi in a number of world countries who are suffering from endless crisis.

"It’s true that you have lost Dior, however , you have won the hearts of millions of people"@bellahadid @GiGiHadid — May Hariri – مي حريري (@HaririAMay) May 21, 2021

(فلسطين حرة من النهر إلى البحر)

ولم تكتف بيلا حديد من التنديد باعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بل نزلت في مظاهرات حاشدة إلى الشوارع الأمريكية.

وخرجت بيلا حديد في بروكلين لدعم فلسطين وإدانة الاعتداءات الوحشية على قطاع غزّة والمسجد الأقصى. من قبل إسرائيل.

Bella Hadid-probably risking her career to stand up for the truth. 🇵🇸 ❤#FreePalaestine pic.twitter.com/179UHwJDI1 — ʟ✌︎ʍ ‏‎𓂆 (@thyyms_) May 16, 2021

وارتدت بيلا حديد الكوفية الفلسطينية، وحملت علم بلادها الأصلية وسط المتظاهرين الذين كانوا يطالبون الحكومة الأمريكية بالتدخل لوقف وحشية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت بيلا مجموعة صور وفيديوهات من المظاهرة وعلقت: (هذا ما يشعر به قلبي، أن أكون بين هذا العدد الكبير من الفلسطينيين الجميلين ، الأذكياء ، المحترمين ، المحبين ، اللطفاء والكرام في مكان واحد، إنه شعور كامل، نحن مجتمع لا مثيل لعزيمته على الأرض، الحرية لفلسطين).

معاداة السامية

وعلى إثر ذلك، تعرضت بيلا حديد لهجمة شرسة من قبل إسرائيل التي وجهت لها تهمة معاداة السامية.

وزعم ناطق باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن دعوة بيلا حديد وسط الصراع ترقى إلى الدعوة إلى القضاء على (الدولة اليهودية).

وكتب حساب (إسرائيل) عبر (تويتر): (عندما يدعو مشاهير مثل بيلا حديد إلى إلقاء اليهود في البحر، فهم يدعون إلى القضاء على الدولة اليهودية، لا ينبغي أن تكون هذه قضية إسرائيلية فلسطينية. يجب أن تكون هذه قضية إنسانية، عار عليك).

When celebrities like @BellaHadid advocate for throwing Jews into the sea, they are advocating for the elimination of the Jewish State. This shouldn't be an Israeli-Palestinian issue. This should be a human issue. Shame on you.#IsraelUnderAttack pic.twitter.com/PJQHT90cNy — Israel ישראל (@Israel) May 16, 2021

وادعت إسرائيل أن عبارة (فلسطين حرة من النهر إلى البحر)، والتي كان يهتف بها المتظاهرين، هي دعوة للقضاء على إسرائيل ورمي اليهود في البحر بحسب تعبيرهم.

يشار إلى أن العدوان الإسرائيلي الوحشي على أراضي السلطة الفلسطينية والبلدات العربية بإسرائيل، أسفر عن 279 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة.

فضلا عن 17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها (شديدة الخطورة).

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