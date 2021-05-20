كتائب القسام تستهدف حافلة لنقل الجنود في زيكيم بصاروخ موجه (شاهد)

أعلنت كتائب القسام (الجناح العسكري) لحركة حماس، الخميس، استهداف حافلة لنقل الجنود الإسرائيليين قرب قاعدة (زيكيم) شمال قطاع غزة بصاروخ موجه.

كتائب القسام تضرب حافلة عسكرية

الكتائب الفلسطينية وفي بيان على موقعها الالكتروني، قالت إنها ( استهدفت حافلة لنقل الجنود قرب قاعدة “زيكيم” بصاروخ موجه وأنها دكت محيط الحافلة المستهدفة بقذائف الهاون).

نزف لكم بشريات صباح اليوم استهدفت #كتائب_القسام باص جنود إسرائيليين، بصاروخ كورنيت وإصابته مباشرة بحمدلله والعملية مصورة وتقوم وحدة المدفعية بالقسام الان، بقصف محيط ناقلة الجنود بقذائف الهاون. ألم أخبركم قبل ذلك، أن القسام يدخر لإطالة المعركة الكثير؟!#سيف_القدس — إبراهيم المدهون غزة (@ibmadhun) May 20, 2021

قصف إسرائيلي يستهدف شمال قطاع غزة

وعقب العملية قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، المناطق الحدودية شمال قطاع غزة بشكل عنيف، تزامناً مع اعتراف الإذاعة العسكرية الإسرائيلية بإصابة جندي في انفجار الحافلة العسكرية.

عاجل | الإذاعة الإسرائيلية: إصابة جندي إسرائيلي شمالي قطاع غزة في استهداف حافلة لنقل الجنود — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) May 20, 2021

טיל נ"ט שוגר מעזה על אוטובוס ריק – ישראלי שעמד סמוך נפצע קל מאוד@roysharon11 @ItayBlumental pic.twitter.com/DHQBAYbtnp — כאן חדשות (@kann_news) May 20, 2021

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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي حاول التقليل من العملية التي نفذتها كتائب القسام، قائلاً إن الحافلة فارغة وكانت متوقفة في موقف سيارات، مشيراً إلى أن الجندي المصاب أصيب بجروح طفيفة جراء الشظايا حيث كان يقف بالقرب من الحافلة.

#عاجل قبل قليل تم اطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو باص صغير فارغ كان في موقف سيارات. نتيجة لاطلاق الصاروخ أصيب جندي بجروح طفيفة من الشظايا حيث كان يقف بالقرب من الباص #حماس_تحت_القصف #خطيئة_حماس pic.twitter.com/1MfasbNm8F — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 20, 2021

العدوان ما زال متواصلاً على قطاع غزة

وأطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي صباح الخميس عددا من القذائف شرق منطقة الدخانية باتجاه أراضي المواطنين الزراعية في بلدة خزاعة والقرارة وسط قطاع غزة.

كما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا في منطقة المشتل غربي مدينة غزة، وأراضي زراعية على مدخل شارع الدعوة في النصيرات وسط القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي، إن الطائرات الإسرائيلية شنت خلال ساعات الليل سلسلة غارات جوية على ما قال انها أهداف تحت الأرض في إطار الحملة الواسعة ضد “مترو الأنفاق”.

ودمرت الطائرات الإسرائيلية العديد من الشوارع الرئيسية شمال قطاع غزة في قصف جوي عنيف استهدف منطقة الصفطاوي ومخيم جباليا.

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