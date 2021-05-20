القسام تستهدف حافلة إسرائيلية في زيكيم
حافلة عسكرية إسرائيلية
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كتائب القسام تستهدف حافلة لنقل الجنود في زيكيم بصاروخ موجه (شاهد)

كتب وطن
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أعلنت كتائب القسام (الجناح العسكري) لحركة حماس، الخميس، استهداف حافلة لنقل الجنود الإسرائيليين قرب قاعدة (زيكيم) شمال قطاع غزة بصاروخ موجه.

كتائب القسام تضرب حافلة عسكرية

الكتائب الفلسطينية وفي بيان على موقعها الالكتروني، قالت إنها ( استهدفت حافلة لنقل الجنود قرب قاعدة “زيكيم” بصاروخ موجه وأنها دكت محيط الحافلة المستهدفة بقذائف الهاون).

بيان كتائب القسام

قصف إسرائيلي يستهدف شمال قطاع غزة

وعقب العملية قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، المناطق الحدودية شمال قطاع غزة بشكل عنيف، تزامناً مع اعتراف الإذاعة العسكرية الإسرائيلية بإصابة جندي في انفجار الحافلة العسكرية.

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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي حاول التقليل من العملية التي نفذتها كتائب القسام، قائلاً إن الحافلة فارغة وكانت متوقفة في موقف سيارات، مشيراً إلى أن الجندي المصاب أصيب بجروح طفيفة جراء الشظايا حيث كان يقف بالقرب من الحافلة.

العدوان ما زال متواصلاً على قطاع غزة

وأطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي صباح الخميس عددا من القذائف شرق منطقة الدخانية باتجاه أراضي المواطنين الزراعية في بلدة خزاعة والقرارة وسط قطاع غزة.

كما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا في منطقة المشتل غربي مدينة غزة، وأراضي زراعية على مدخل شارع الدعوة في النصيرات وسط القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي، إن الطائرات الإسرائيلية شنت خلال ساعات الليل سلسلة غارات جوية على ما قال انها أهداف تحت الأرض في إطار الحملة الواسعة ضد “مترو الأنفاق”.

ودمرت الطائرات الإسرائيلية العديد من الشوارع الرئيسية شمال قطاع غزة في قصف جوي عنيف استهدف منطقة الصفطاوي ومخيم جباليا.

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