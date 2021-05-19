ماذا جرى في الأردن.. قتلى وجرحى على الحدود السورية

قال مصدر عسكري أردني، إن القوات المسلحة في المنطقة العسكرية الشمالية، (أحبطت) محاولة تهريب أسلحة وكمية كبيرة من المخدرات من خلال تسلل (11) شخصاً من سوريا إلى الأردن في محاولة قال إنها الأكبر من شهور.

الجيش الأردني يقتل 3 ويقتل 2

المصدر في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قال إنه تم تطبيق ما أسماه (قواعد الاشتباك)، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة إثنين جرى إلقاء القبض عليهم، فيما تمكن 6 آخرين من الهرب إلى العمق السوري.

وبين المصدر، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأسلحة، و(1.307.665) حبة كبتاغون و(2100) حبة لاريكا، وتحويلها إلى الجهات المختصة، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات.

ونوه المصدر بأن القوات المسلحة: “أحبطت ومنذ بدء العام الجاري العديد من محاولات التسلل والتهريب على مختلف واجهاتها الحدودية، من خلال توظيفها لكافة العناصر البشرية والتكنولوجية المتطورة والقادرة على ضبط الحدود والسيطرة عليها”، مؤكدا أن “القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الاردني”.

حوادث مكررة

وقبل نحو عشرة أيام، قال مصدر عسكري أردني مسؤول إن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، على إحدى واجهاتها، محاولة تسلل شخصين من الأراضي السورية إلى الأراضي الاردنية.

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وأشار المصدر إلى أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض على المتسللين، وتحويلهما إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

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