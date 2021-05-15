بالفيديو: “رسالة تضامن عالمية” .. لاعبا ليستر سيتي يرفعان العلم الفلسطيني أثناء التتويج بكأس إنجلترا

رفع لاعب ليستر ستي حمزة تشودري العلم الفلسطيني أثناء الاحتفال مع فريقه والتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له من اعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة.

لاعبا ليستر سيتي ورفع العلم الفلسطيني

وشاركه في رفع العلم الفلسطيني زميله المدافع الفرنسي “ويسلي فوفانا” عقب نهاية اللقاء الفوز على منافسه تشيلسي في المباراة النهائية على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

حمزة شودري لاعب وسط ليستر سيتي لم يترك علم فلسطين خلال الاحتفالات ومراسم التتويج🇵🇸👏🏾👏🏾👏🏾 pic.twitter.com/ptT2oiMRjV — كريم (@KarimRizk8) May 15, 2021

جماهير ليستر سيتي

وتداول النشطاء عبر مواقع التوصل الاجتماعي مقاطع الفيديو والصور لكلا اللاعبين، معبرين عن رضاهم وتأييدهم الكبير للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

🎥 ــ أيهانتشو لاعب ليستر سيتي بعد نهاية المباراة 😂#FACupFinal pic.twitter.com/McqrpXcvdY — الدوري الانجليزي² (@MediaEPL) May 15, 2021

نجوم كرة القدم والتضامن مع فلسطين

وانضم اللاعب البريطاني تشودري وزميله الفرنسي فوفانا إلى عدد من نجوم ومشاهير كرة القدم العربية والعالمية الذين عبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، حيث كان من أبرزهم نجم فريق مانشستر يونايتد بول بوغبا واللاعب الدولي الجزائري رياض محرز.

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وكذلك النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ومواطنه محمد النني لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي، وسعيد بن رحمه لاعب وست هام وحكيم زياش لاعب تشيلسي ومسعود أوزيل وغيرهم.

ليستر سيتي والتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي

ونجح فريق ليستر سيتي “الذهاب” من التتويج باللقب الأول في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد تحقيق الفوز على منافسه تشيلسي “البلوز” بهدف نظيف دون رد.

حمزة شودري بعلم فلسطين 🇵🇸 pic.twitter.com/cmDflZAicY — Sayed Farouk🇪🇬 (@SayedFarouk) May 15, 2021

وسجل لاعب الوسط في فريق ليستر سيتي البلجيكي “يوري تيليمانس” 24 عامًا، هدف التتويج باللقب في الدقيقة ال63 من مجريات أحداث القمة النارية بين الفريقين طيلة دقائق زمن المباراة.

وحاول فريق تشيلسي من العودة إلى أجواء اللقاء أما منافسه ليستر سيتي، لكنه فشل في هز شباك مرمى فريقه المنافس.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري ” البريميرليج” فريق مانشستر سيتي برصيد 83 نقطة، بينما يأتي في المركز الثاني من الترتيب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي برصيد 70 نقطة.

صعود ليفربول وتراجع وست هام يونايتد

ويأتي فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 66 نقطة. بينما فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 64 نقطة.

حمزة شودري و ويسلي فوفانا لم ينسوا فلسطين اثناء فرحتهم بعد فوزهم بلقب كأس الاتحاد الانجليزي 🇵🇸🙏🏻 pic.twitter.com/Fu22x8VV7X — COPE (@COPE_AR) May 15, 2021

وجاء فريق ليفربول في خامس الترتيب برصيد 60 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق وست هام يونايتد في المركز السادس برصيد 59 نقطة.

ترتيب توتنهام وأرسنال

فيما تراجع فريق توتنهام في الترتيب ليحتل المركز السابع من الترتيب برصيد 56 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق إيفرتون بنفس النقاط.

📸- لاعبي ليستر سيتي يرفعون علم فلسطين بعد التتويج. pic.twitter.com/1VSXmaN7Cr — E P L W O R L D (@EPLworld) May 15, 2021

ويأتي فريق أرسنال في المركز التاسع برصيد 55 نقطة، أما في المركز العاشر جاء فريق ليذر يونايتد 53 نقطة خلال منافسات الدوري الإنجليزي الموسم الجاري.

هدافو الدوري الإنجليزي

ويحتل على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 21 هدفًا، متساويًا مع النجم المصري محمد صلاح بنفس رصيد الأهداف.

بينما جاء المهاجم الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” في صفوف فريق توتنهام الإنجليزي في المركز الثالث من الترتيب برصيد 17 هدفًا، متساويًا بذلك مع البرتغالي ” برونو فيرنانديش” بنفس عدد الأهداف في المركز الرابع.

من يوم وطالع نادينا المفضل ليستر سيتي. pic.twitter.com/2S5VX0Blcy — فحمة #Tuchel (@ahmad_fahmawi2) May 15, 2021

أما في المركز الخامس جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون برصيد 15 هدفاً خلال منافسات الموسم الجاري.

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