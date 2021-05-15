العلم الفلسطيني حاضر في احتفالات ليستر سيتي
العلم الفلسطيني حاضر في احتفالات ليستر سيتي والتتويج باللقب
Videoرياضة

بالفيديو: “رسالة تضامن عالمية” .. لاعبا ليستر سيتي يرفعان العلم الفلسطيني أثناء التتويج بكأس إنجلترا

كتب وطن
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رفع لاعب ليستر ستي حمزة تشودري العلم الفلسطيني أثناء الاحتفال مع فريقه والتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له من اعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة.

لاعبا ليستر سيتي ورفع العلم الفلسطيني 

وشاركه في رفع العلم الفلسطيني زميله المدافع الفرنسي “ويسلي فوفانا” عقب نهاية اللقاء الفوز على منافسه تشيلسي في المباراة النهائية على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

جماهير ليستر سيتي

وتداول النشطاء عبر مواقع التوصل الاجتماعي مقاطع الفيديو والصور لكلا اللاعبين، معبرين عن رضاهم وتأييدهم الكبير للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

نجوم كرة القدم والتضامن مع فلسطين

وانضم اللاعب البريطاني تشودري وزميله الفرنسي فوفانا إلى عدد من نجوم ومشاهير كرة القدم العربية والعالمية الذين عبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، حيث كان من أبرزهم نجم فريق مانشستر يونايتد بول بوغبا واللاعب الدولي الجزائري رياض محرز.

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وكذلك النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ومواطنه محمد النني لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي، وسعيد بن رحمه لاعب وست هام وحكيم زياش لاعب تشيلسي ومسعود أوزيل وغيرهم.

ليستر سيتي والتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي

ونجح فريق ليستر سيتي “الذهاب” من التتويج باللقب الأول في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد تحقيق الفوز على منافسه تشيلسي “البلوز” بهدف نظيف دون رد.

وسجل لاعب الوسط في فريق ليستر سيتي البلجيكي “يوري تيليمانس” 24 عامًا، هدف التتويج باللقب في الدقيقة ال63 من مجريات أحداث القمة النارية بين الفريقين طيلة دقائق زمن المباراة.

وحاول فريق تشيلسي من العودة إلى أجواء اللقاء أما منافسه ليستر سيتي، لكنه فشل في هز شباك مرمى فريقه المنافس.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري ” البريميرليج” فريق مانشستر سيتي برصيد 83 نقطة، بينما يأتي في المركز الثاني من الترتيب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي برصيد 70 نقطة.

صعود ليفربول وتراجع وست هام يونايتد

ويأتي فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 66 نقطة. بينما فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 64 نقطة.

وجاء فريق ليفربول في خامس الترتيب برصيد 60 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق وست هام يونايتد في المركز السادس برصيد 59 نقطة.

ترتيب توتنهام وأرسنال

فيما تراجع فريق توتنهام في الترتيب ليحتل المركز السابع من الترتيب برصيد 56 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق إيفرتون بنفس النقاط.

ويأتي فريق أرسنال في المركز التاسع برصيد 55 نقطة، أما في المركز العاشر جاء فريق ليذر يونايتد 53 نقطة خلال منافسات الدوري الإنجليزي الموسم الجاري.

هدافو الدوري الإنجليزي

ويحتل على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 21 هدفًا، متساويًا مع النجم المصري محمد صلاح بنفس رصيد الأهداف.

بينما جاء المهاجم الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” في صفوف فريق توتنهام الإنجليزي في المركز الثالث من الترتيب برصيد 17 هدفًا، متساويًا بذلك مع البرتغالي ” برونو فيرنانديش” بنفس عدد الأهداف في المركز الرابع.

أما في المركز الخامس جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون برصيد 15 هدفاً خلال منافسات الموسم الجاري.

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