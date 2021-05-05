مورينيو على أعتاب تدريب روما الإيطالي والمدرب كابيلو يحذر

أعلن نادي روما الإيطالي في خطوة مفاجئة يوم الثلاثاء الماضي، عن تعيين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 58 عامًا، لقيادة تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

جاء ذلك بعد أكثر من أسبوعين على إقالة المدرب مورينيو من تدريب توتنهام الإنجليزي، بعد النتائج السيئة التي حققها مع فريق “السيبرز” في الدوري الإنجليزي والخروج من منافسات الدوري الأوروبي.

رسمياً 🤝 يسعد النادي أن يعلن عن التوصل إلى اتفاق مع جوزيه مورينيو ليصبح مدربنا الجديد قبل موسم 2021/22.#روما pic.twitter.com/oH9pPQtBSh — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) May 4, 2021

مورينيو والمدرب كابيلو

وقد حذر المدرب الإيطالي ” فابيو كابيلو” 74 عامًا، آخر مدرب ينال لقب الدوري الإيطالي مع فريق روما “الذئاب” في حوار له عبر صحيفة ” غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، قائلاً: ” سيعرض مورينيو للضغط الكبير في التدريب”.

وسيقود مورينيو تدريب فريق روما بدءا من موسم 2021-2022ولمدة تصل لثلاثة سنوات، وسبق وأن درب المدرب البرتغالي فريق إنتر ميلان حيث نال لقب الدوري وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا خلال موسم 2009-2010م.

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روما الإيطالي ومورينيو

وأردف المدرب كابيلو، ” روما تحرق الجميع، نعم إنها أجمل مدينة في العالم لكن من الصعب العمل فيها في عالم كرة القدم، مردفًا لا يوجد الكثير من الصبر على عكس الاعتقاد الشائع، كما أن سبب الهزيمة من الصعب الاقتناع به”.

رسميًا 🚨

مورينيو مديرًا فنيًا لروما ابتداءً من الموسم المقبل 🇵🇹🧢 pic.twitter.com/F32MjAy6xG — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) May 4, 2021

وأضاف كابيلو: “مفتاح كل شيء هو وجود جهاز قوي وصناعة تشكيلة قوية من اللاعبين الداعمين للمدرب، ويجب كذلك أن تكون هناك مجموعة متحدة ضد الجميع وضد كل شيء وهذا ما سبق أن فعلته”.

كابيلو ولقب الدوري الإيطالي

وتمكن المدرب الإيطالي فابيو كابيلو، من حصد لقب الدوري “الكالتشيو” للدرجة الممتازة لآخر مرة موسم 2000-2001، كما ويعد آخر مدرب تمكن من التتويج بهذا اللقب مع فريق روما.

وقد تراجعت أسهم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في السنوات الأخيرة، حيث أقيل من تدريب تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، ليقرر العودة إلى التدريب من جديد من بوابة الدوري الإيطالي بعد التجربة الفاشلة في الدوري الإنجليزية.

روما وتعين مورينيو المثير للإعجاب

واستكمل المدرب كابيلو بقوله: “هذا تعيين مثير للإعجاب، ولقد بث الحماس بشكل فوري في روما، لكن لا توجد المزيد من الأعذار، كما أن روما تملك مدربًا مصنفًا من الطراز الأول ويحمل خبرة وسبق له تحقيق الانتصارات”.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 82 نقطة، كما جاء المنافس أتالانتا في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 69 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن فريق الانتر ميلان المنفرد في صدارة الترتيب.

من دون مقدمات وبسرية تامة روما يعلن دون اي سبق صحفي من احد وبشكل رسمي ان جوزيه مورينيو مدرب الفريق القادم. جميل اداء فريدكين الاحترافي، وبداية مبشرة بأن روما الجديدة ليست سوبرماركت كما كانت. في إنتظار الميركاتو الصيفي على احر من الجمر. صيف لن يكون كما قبله.#Mourinho #ASRoma pic.twitter.com/KGfwNy6FjU — خالد محمد الأسعد (@dx_alasaad) May 5, 2021

أما في المركز الثالث، فقد جاء فريق الميلان الإيطالي برصيد 69 نقطة، وفي المركز الرابع فريق نابولي الإيطالي، متساويًا بعدد النقاط مع فريق الميلان.

تراجع روما يوفنتوس في الترتيب

كما جاء في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 67 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق نابولي.

وفي المركز السادس جاء فريق لاتسيو برصيد 64 نقطة، يليه فريق روما الإيطالي في المركز السابع من الترتيب برصيد 55 نقطة.

من الذاكرة –

هكذا غادر جوزيه مورينيو الدوري الايطالي عندما كان مدربًا للانتر. 🎥- @footballdaily pic.twitter.com/kWENbZ6l00 — E P L W O R L D (@EPLworld) May 4, 2021

بينما جاء في المركز الثامن فريق ساسولو من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، وفي المركز التاسع فريق سامبدرويا برصيد 42 نقطة، أما في عاشر الترتيب جاء فريق هيلاس فيرونا متساويًا بنفس النقاط.

هدافو الدوري الإيطالي

ويتربع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة ترتيب “الكالتشيو” الإيطالي مع فريق يوفنتوس برصيد 27 هدفًا.

وقد جاء في المركز الثاني المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مع فريق الانتر ميلان برصيد 21 هدفًا.

حسين ياسين: بعد الاعلان الرسمي عن مورينيو، اسهم روما في البورصة ترتفع بشكل قياسي في وقت قصير جدا 12% pic.twitter.com/zoRZTQRJjB — E P L W O R L D (@EPLworld) May 4, 2021

أما في ثالث ترتيب هدافي الدوري الإيطالي “الكالتشيو” اللاعب سيمي المهاجم في فريق كروتوني برصيد 19 هدفًا، متساويًا بذلك مع كلاً من اللاعبين: لويس مورييل ودوشان فلاهوفيتش وتشيرو إيموبيلي.

فيما جاء مهاجم فريق نابولي لورينزو إنسيني في المركز السابع من الترتيب برصيد 17 هدفًا، يليه في المركز الثامن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش برصيد 15 هدفًا مع فريق الميلان الإيطالي.

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