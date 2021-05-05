لأول مرة .. الكشف عن حجم ثروة عادل إمام وتسريبات كشفت أنه الأغنى

كشفت تقارير إخبارية لأول مرة عن حجم ثروة الفنان المصري الشهير عادل إمام، أيقونة الكوميديا في مصر والوطن العربي، وحددت قيمة أمواله التي جمعها من مشواره الفني الذي امتد لسنوات طويلة.

ثروة عادل إمام

وفي هذا السياق أكد موقع “CELEBRITY NET WORTH”، أن الفنان عادل إمام بات أغنى فنان في مصر بثروة بلغت حوالي 100 مليون دولار وهو ما يفوق مليار ونصف جنيه مصري تقريبا.

ويشار إلى أن عادل إمام بدأ مشواره الفني الطويل عام 1960 حتى الآن، وقدم فيه العديد من الأعمال الفنية.

وتجاوزت أعمال إمام الفنية إلى يومنا هذا 150 عملا، تنوعت بين الكوميديا والقضايا الاجتماعية والسياسية.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، شهدت تداولا لخبر يفيد بإصابة عادل إمام بفيروس كورونا.

لكن موقع “الفن” المتخصص في متابعة الأخبار الفنية، نفى نقلا عن مصادر لم يسمها، صحة هذه الأخبار مؤكدا أنها عير صحيحة.

كما أشار الموقع الفني إلى أن عادل إمام، لا يغادر منزله وملتزم بالحجر الصحي”.

وهو حاليا يحظى برعاية طبية وأسرية ممتازة ويعيش يومياته بشكل طبيعي، مع الحفاظ على مسألة التباعد الاجتماعي.

ويعد عادل إمام واحدا من أكثر الممثلين المصريين الذين يتعرضون لشائعات لها علاقة بالوفاة والمرض.

وكان آخرها بداية الشهر الماضي، ووقتها قال نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، إن كل ما يتردد عن تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام مجرد شائعات سخيفة.

وناشد زكي وقتها وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي التحقق من المعلومات قبل مشاركتها أو الترويج لها، خاصة ما يتعلق بصحة وحياة الفنانين.

من هو عادل إمام؟

وعادل إمام المولود في 17 مايو 1940 هو ممثل مصري. ويعتبر أحد أشهر الممثلين في مصر والوطن العربي.

وقد اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية التي مزجت في كثير من الأفلام بالرومانسية والسياسية والقضايا الاجتماعية.

وبدأ إمام حياته الفنية عام 1960م وشارك في بطولة العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات.

في يناير 2000 عين سفيراً للنوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة.

أعلى الإيرادات في تاريخ السينما

قام عادل إمام ببطولة العديد من الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية، حيث بالثمانينيات والتسعينيات كانت أفلامه الأعلى دخلاً في السينما مما جعله متفوقاً عن بقية الممثلين.

فيلم حسن ومرقص تم إنتاجه عام 2008 وهو أكثر فيلم حصد إيرادات من أفلام عادل إمام، حيث حصد ما يقارب 25 مليون جنيه مصري.

حياته ونشأته

ولد عادل إمام في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية في مصر، تخرج من كلية الزراعة بجامعة القاهرة.

وبدأ حياته الفنية على مسرح الجامعة ومنها إلى عمل السينما وكانت بدايته عام 1962 بأدوار صغيرة ولكن بدأت شهرته في منتصف سبعينات القرن العشرين.

وذلك من خلال أدواره الكوميدية الممزوجة بالطابع السياسي، وأدى أكثر من مائة فيلم خلال فترة وأخرى.

تحظى بعض أعماله السينمائية والتلفزيونية بالجرأة وتثير ضجة وجدلاً لنقاشه لقضايا اجتماعية وسياسية ودينية مهمة مثل الأزمات العربية مع إسرائيل والدنمارك.

شهرته

بدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل البحث عن فضيحة مع ميرفت أمين وسمير صبري، وعنتر شايل سيفه مع نورا، والبحث عن المتاعب مع محمود المليجي وناهد شريف وصفاء أبو السعود.

تلت ذلك مرحلة السيطرة والتربع حيث أصبح أحد الممثلين الأكثر شراء تذاكر لأعماله السينمائية في حقبة ثمانينات القرن العشرين حيث شارك بشخصيات كوميدية جسد فيها دور المصري بمختلف مراحله ومستوياته.

مثّل الشاب المتعلم أو الريفي البسيط وتصدى لقسوة الحياة وفي نفس الفترة لعب أدوار أكثر جدية، لينافس فيه ممثلي جيله المميزين أحمد زكي ومحمود عبد العزيز ونور الشريف، ووجد ترحيباً من النقاد في عدد من الأفلام.

وواصل نجاحه التجاري في أفلام ذات طابع الأكشن وأكثر ضخامة على المستوى الإنتاجي مثل النمر والأنثى، المولد، حنفي الأبهة.

ومع بداية تسعينات القرن العشرين أخذت أفلامه الصبغة السياسية الاجتماعية التي تعكس اهتمامات رجل الشارع العادي في المجتمع المصري والعربي بشكل كوميدي وشكل فريق عمل ناجح جداُ مع السيناريست وحيد حامد والمخرج شريف عرفة.

عمارة يعقوبيان

ولقد حقق نجاحًا كبيرًا في السنوات الأخيرة على المستوى المحلي والعالمي في دور (زكي الدسوقي) في فيلم عمارة يعقوبيان، الذي أشاد به النقاد الدوليين والعالميين.

وعرض الفيلم في عده مهرجانات عالمية وفي مهرجان تريبيكا السينمائي في نيويورك، وتلته نجاحات في أفلام مثل مرجان أحمد مرجان وحسن ومرقص مع الفنان عمر الشريف، وبوبوس مع الفنانة يسرا.

كما عرف عنه تشجيعه المواهب الجديدة بمشاركتهم ببطولته أعماله حيث شاركت أمامه الممثلة نيللي كريم ببطولة فيلم زهايمر عام 2010.

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