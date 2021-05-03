أول صورة للفنان الكويتي عبدالإمام عبدالله داخل المستشفى بعد تعرضه لجلطة قاتلة

أصيب الفنان الكويتي عبدالإمام عبدالله بجلطة دماغية، نقل على إثرها إلى مستشفى مبارك في العاصمة الكويت، وذلك لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

عبدالإمام عبدالله .. تعرض لدوخة وثقل لسانه

وقال عبدالإمام عبدالله إن وضعه مطمئن وأنه بخير وعافية، موضحاً في حديث لصحيفة (الراي) الكويتية أنه تعرض لدوخة وثقل لسانه عند الكلام.

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وأشار عبدالإمام عبدالله إلى أنه تم نقله إلى المستشفى بعدما زادت عليه أعراض الجلطة.

وأضاف عبدالإمام عبدالله: (تم علاجي بشكل سريع، ولكني لن أخرج من المستشفى إلا بعد استقرار الحالة تماماً خلال يومين أو ثلاثة أيام).

صورة عبدالإمام عبدالله داخل المستشفى

هذا وقد نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام) لعبدالله إمام وهو يرقد على سرير المرض داخل المستشفى.

وظهر عبدالله الإمام في الصورة وهو يبتسم، وبجانبه طبيب وأجهزة تنفس صناعية.

وأرفقت مي العيدان الصورة بتعليق كتبت فيه: (الله يشفيك يا أبو طلال، قدامك العافية يا ريحة الغاليين).

وتابعت: ( ألف سلامة للفنان الكبير عبدالامام عبدالله الله يقومك بالسلامة تعرض لجلطه ويرقد بمستشفى مبارك أجر وعافية).

وفي ذات السياق، قالت الإعلامية الكويتية نيفين أبو العوافي في تغريدة على حسابها عبر (تويتر): (لله الحمد والمنة تخطى الفنان القدير عبدالإمام عبدالله عارض صحي بعد أن أُصيب بجلطة خفيفة بالرأس).

وتابعت نيفين: (حالته مستقرة حيث هاتفته للاطمئنان على صحته وهو حاليا يتلقى العلاج في المستسفى. الف لا بأس عليك).

لله الحمد والمنه تخطى الفنان القدير عبدالامام عبدالله عارض صحي بعد ان اصيب بجلطة خفيفة بالراس وحالته مستقره حيث هاتفته للاطمئنان على صحته وهو حاليا يتلقى العلاج في المستسفى.

الف لا بأس عليك.#العشر_lلاواخر_من_رمضان #عبدالامام عبدالله — Nivin abulafi (@Abdallah20105) May 2, 2021

عبدالإمام عبدالله

ويُطل عبدالإمام عبدالله على شاشة رمضان هذا العام من خلال مسلسل (شليوي ناش) الذي يقوم ببطولته الفنان عبدالله السدحان، وهو من تأليف عبدالله السعد، وإخراج عيسى ذياب، وإنتاج كنوز الخليج.

الجدير بالذكر أن عبدالإمام عبدالله (74 عاماً) شارك في العديد من الأعمال الفنية، سواء في الكويت أو السعودية أو مصر، ويعتبر من أوائل الممثلين الخليجيين الذين شاركوا في أعمال مصرية.

ومن أهم أعمال عبدالإمام عبدالله في الدراما الخليجية مسلسلات (دنيا المهابيل، الزير سالم، زواج بدون رصيد، الغرباء، العائلة، الماضي وخريف العمر).

كما شارك عبدالإمام في أعمال تلفزيونية مصرية، مثل (قصة الأمس، الحارة، دلع بنات)، وشارك أيضاً في السينما المصرية في أفلام (كباريه، صرخة نملة)، بالإضافة إلى ذلك له العديد من المسرحيات الناجحة منها مسرحية (سيف العرب، عالمكشوف، صح النوم يا عرب، حامي الديار).

كورونا يحصد أرواح الممثلين الكويتيين

وفي سياق آخر، فجع الوسط الفني في الكويت في الآونة الأخيرة بوفاة ممثلين شهيرين بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.

فقد توفيت الفنانة الكويتية عبير خضر في 29 مارس إثر مضاعفات حادة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث نقلت مؤخرا للعناية المركزة بمستشفى بدرية الأحمد، قبل أن تتدهور حالتها الصحية.

وأعلنت حينها مي العيدان، خبر الوفاة وقالت عبر حسابها الرسمي بـ(تويتر): (‏وفاة الممثلة الكويتية عبير الخضر بعد إصابتها بفيروس كورونا، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، ادعوا لها بالرحمة فالدعاء رزق الميت).

وفاة الممثله الكويتيه عبير الخضر بعد اصابتها ب فايروس كورونا الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ادعولها بالرحمه فالدعاء رزق الميت pic.twitter.com/LEHAVjzC3D — مي العيدان (@mayal3eidan) March 29, 2021

وفاة مشاري البلام

وقبل أسابيع، توفي الفنان الكويتي مشاري البلام داخل العناية المركزة بمستشفى جابر، بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

وكشف والد الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام السبب الحقيقي وراء وفاة ابنه قائلاً: (عطوا مشاري اللقاح بدون لا يفحصونه وأهو أصلا فيه كورونا.. وعطوه إبرة كورتيزون وهذي اللي أنهته)

لم يكن مدخناً

من جانبه قال ساعد شقيق الفنان مشاري البلام: (مشاري ما كان حتى يدخن ومشاري مصلي مسمي وعمره ما أذى أحد).

في حين قال د.محمد علي دشتي صديق الفنان مشاري البلام: (ما نبي نحط اللقاح شمّاعة ونقول قدر الله وما شاء فعل.. أخذ اللقاح بتاريخ 12/فبراير وثاني يوم كلمته كان تعبان).

وزارة الصحة الكويتية

وحسمت وزارة الصحة في الكويت في ذلك الحين حقيقة وفاة مشاري البلام بسبب تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا).

ونفى عضو لجنة اللقاحات في وزارة الصحة، د.خالد السعيد ما تردد من أنباء حول علاقة اللقاح المضاد لكورونا، بحالات الوفاة التي تحدث جراء الإصابة. وقال إن اللقاح ليس له علاقة بالإصابة بالفيروس.

وأكد السعيد أن اللقاح آمن وفعال. مضيفاً في تصريحه لصحيفة (الأنباء) الكويتية: (لو كل شخص أخذ اللقاح وأصيب بفيروس كورونا لوجدنا مئات الآلاف من الإصابات والوفيات حول العالم، حيث أن هناك أكثر من 200 مليون شخص حول العالم أخذ هذه اللقاحات).

كما أصدرت وزارة الصحة الكويتية بياناً نفت خلاله تسجيل أي حالة وفاة نتيجة أخذ لقاح كورونا، ومشيرة إلى أنه لم تسجل أي آثار جانبية كبيرة للقاح.

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