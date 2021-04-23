وفاة ابنة رانيا يوسف .. 3 سيدات ضربنها حتى اصطدم رأسها بجدار وسقطت غارقة في دمها!

حظيت الفنانة المصرية رانيا يوسف بإشادات من جمهورها بعدما جسدت مشهد وفاة “حبيبة” ابنتها في الحلقة 11 من مسلسل “ملوك الجدعنة” ببراعة وتلقائية .

وظهر ذلك على وجه رانيا يوسف ليُحقق مشهد قيام “نجلاء” بدفن ابنتها “حبيبة – كارما موسى” وتغسيلها نجاحا كبيرا، ليشيد به الجمهور.

موت “حبيبة”

وماتت “حبيبة” بعد قيام “عنتر – وليد فواز” بإرسال 3 سيدات لضرب “نجلاء” وابنتها حتى اصطدم رأسها بسن الجدار وسقطت على الأرض غارقة في دمها وفارقت الحياة في المستشفى.

وشهدت أحداث الحلقة ذهاب “سرية – عمرو سعد” لوالدته في السجن “عطية – دلال عبد العزيز” ويطلب منها أن تنكر أنها صاحبة الحشيش الذي تم تلفيق قضيته لها.

كما شهدت الحلقة 11 من مسلسل “ملوك الجدعنة” العديد من الأحداث المحزنة والمؤثرة، في حلقة بكى فيها جميع أبطال المسلسل.

نجوم “ملوك الجدعنة”

وتُشارك رانيا يوسف في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز. مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان.

تدور أحداث العمل في إطار شعبي حول صديقين يعيشان رحلة صعود في التجارة ويدخلان في صراعات كبيرة مع منافسيهما.

براءة رانيا يوسف

في سياق آخر، أصدر القضاء المصري في فبراير الماضي حكم براءة بحق الفنانة المصرية رانيا يوسف من تهمة ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح، وازدراء الأديان في قضية ”الحجاب والمؤخرة“.

وبعد إعلان براءتها، شكرت الفنانة المصرية رانيا يوسف القضاء المصري، وكتبت عبر حسابها على ”تويتر“: ”شكرًا للقضاء المصري، سيظل القضاء المصري راعي الحقوق والحريات في مصر“.

شكرا القضاء المصري، سيظل القضاء المصري راعي الحقوق والحريات في مصر 🙏🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/ULUlxMhcg1 — Raniah Yousief (@RaniahYousief) February 21, 2021

وكان المحامي طارق العوضي، أعلن أنّ محكمة جنح قصر النيل حكمت ببراءة موكلتنا الفنانة رانيا يوسف.

عاجل ؛

بتوفيق من الله تعالي ؛

محكمة جنح قصر النيل تحكم ببراءة موكلتنا الفنانة رانيا يوسف . — طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) February 21, 2021

وتعود تفاصيل القضية، إلى تصريحات رانيا يوسف في حوار مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، مقدم برنامج ”مع الفارس عبر ”قناة الرشيد“ العراقية.

وردت عند سؤالها عن الحجاب: ”يا ساتر يارب ليه، الطرحة دي هتزود مني إيه؟! وأنا شايفة من غير حجاب أحلى ومستورة، وإحنا منذ متى كنا محجبات، المصريات لم يكنّ محجبات والحجاب فرض علينا أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات“.

وحول تعمد إظهار ”مؤخرتها“ قالت يوسف: ”لقيتها حلوة.. ولما يبقى عندك حاجة حلوة ليه ماتظهرهاش، تخبيها ولا تظهرها وأنا من رأيي إنه لو عندي حاجة حلوة نتباهى بها (وأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) لو عندك بيت حلو اظهره، ولو عندك شغل حلو اظهره؛ وهو ما أثار غضب المصريين“.

ليقوم محامون برفع دعاوى قضائية ضد رانيا يوسف، يتهمونها بالحديت عن بروز مؤخرتها، وعن الحجاب والدين بشكل غير لائق؛ ما اعتبره البعض ازدراء للأديان.

نزار الفارس ينفي التحرش برانيا يوسف

وكان نزار الفارس ، قد نفى ما أشيع مؤخراً بعد لقاءه مع يوسف ، أنه قام بالتحرش بها أثناء الحلقة.

وقال نزار الفارس خلال تصريحات متلفزة له، بأنه لم يقم بالتحرش برانيا يوسف، فهي في عمر والدته بل أكبر منها، حيث أن أمه عمرها 46 عاماً.

وأضاف الفارس: وإحنا في زمن النساء يتحرشن فيه بالرجال.

واستكمل نزار الفارس في مداخلته بما نصه: “من الممكن أعمل لقاء ثانيا مع رانيا يوسف”.

كما واعتبر المذيع العراقي أن “مشكلتها أنها صادقة كثيرا وتمتلك قلبا أبيض ومصطلحاتها تخونها، وإنسانة راقية ومتواضعة. مشكلتها مرات يخونها التعبير والمجتمع يجعل المرء مقيدا غير حر“.

وتابع نزار في حديثه: ”أنا أعذر رانيا يوسف لأنها قالتلي في المكالمة عندي بنات ممكن أتأذى، وهي في الآخر امرأة”

كما شدد:”ولو كان رجل مكانها لكانت لهجتي مختلفة وهاجمته“.

رانيا يوسف رفعت دعوى قضائية

وقال الفارس في مقطع مصور: ”رانيا يوسف رفعت دعوى قضائية ضدي، وأنا في أقرب لقاء تلفزيوني أكشف المستور”

كما أضاف بلهجة تهديد:”وأثبت بالصوت والصورة عندي فيديو يثبت، رانيا يوسف كانت على علم بأسئلة البرنامج.. قريبا أوضح أكثر“.

وسأل نزار رانيا خلال المقطع قائلاً: ”سؤال إذا أنت ما راضية عن البرنامج ليه نشرتي البرومو على حسابك. وازي أسئلة البرنامج مش عجباكي. وبعد ما خلصتي الحلقة أرسلتي لي رسائل صوتية تقولي لي أنا عمري ما أندم على حوار معاك“.

كما أضاف: ”أنت كنت تعلمين بجميع الأسئلة، إنت مش مراهقة إنت امرأة كبيرة.”

وتابع متوعدا إياها:”على العموم القضاء بيني وبينك وليا كلام تاني فى أقرب لقاء صحفي“.

نزار الفارس ينفذ تهديده

ونفذ الفارس تهديده ضد يوسف، وأعلن عن بدء مقاضاتها؛ بعدما اتهمته بالتشهير وتزييف الحقائق عقب بث اللقاء الذي أجراه معها.

كما وكلف نزار الفارس، المستشار هيثم عباس، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رانيا يوسف، ونشر بيان محاميه عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

خطوات رسمية ضد القناة العراقية

وكانت رانيا قد كشفت خلال بيان رسمي، أنها التقت سفير العراق في مصر، وتقدمت بشكوى فيها ملف كامل موثق بالصوت. والكتابة والتواريخ لما حدث معها والذي وصفته بـ”الاجتزاء والخداع”.

وأكدت الممثلة المصرية أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية في العراق ضد إدارة القناة وضد نزار الفارس. مضيفة: “لحفظ حقوقي. وضد التشويه المتعمد لشخصي الذي صدر منهم. وذلك خلال مقابلة ستتم خلال أيام مع وزير الإعلام العراقي”.

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