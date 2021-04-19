أخيرا.. الإيقاع بعصابة مطار قرطاج في تونس بعد 20 عاما من الجرائم الخفية التي حيرت الأمن

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس مع خبر القبض على عصابة مطار قرطاج الدولي، والتي تبين أن أعضائها عدد من العاملين داخل المطار منذ 20 عاما.

عصابة مطار قرطاج

وبحسب وسائل إعلام تونسية، فقد حكمت محكمة تونسية اليوم الإثنين، بسجن 5 أشخاص (أعوان) يعملون في مطار قرطاج. الدولي بالعاصمة مدة 20 عاما، بعد إدانتهم بتشكيل عصابة لسرقة أمتعة المسافرين.

إلى ذلك قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، العقوبة السجنية والغرامة المالية المقدرة بـ 60 ألف دينار.

وذلك بعد سلسلة من التحقيقات مع المتهمين، امتدت لأشهر.

هذا وتمت الإطاحة بالمتهمين، بعد نصب كمين لهم ومداهمة منازلهم وحجز كميات هامة من المسروقات.

إثر ورود شكاوى عديدة على أمن مطار تونس قرطاج، تفيد بسرقة أمتعة المسافرين.

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ويشار إلى أن إدارة مطار تونس قرطاج، قامت بتركيب كاميرات في مختلف الأماكن بالمطار.

وخاصة الأروقة التي تمر منها أمتعة المسافرين في محاولة للحد من عمليات السرقة.

وتم التقليص من عمليات السرقة بشكل ملحوظ، بعد تنفيذ إجراءات جديدة للحد منها، على خلفية وصول عدد السرقات إلى. مستويات قياسية بلغت العام 2013 أكثر من 2018 عملية سرقة.

حجز 609 غراماً من المجوهرات لدى مسافر أجنبي

ويشار إلى أنه قبل أسبوع أكد الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للامن الوطني وليد حكيمة، أنّ أ عوان مصلحة التفتيش الأمني بمحافظة شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج، تمكنوا مؤخرا من ضبط كمية من المجوهرات من المعدن الأصفر.

تزن حوالي 609 غرامات لدى مسافر أجنبي وذلك اثر حلوله ببلادنا قادما من اسطنبول على متن احدى رحلات الخطوط التونسية.

وأكد حكيمة في تصريحاته لوسائل إعلام تونسية، أنّ الأبحاث لاتزال جارية للكشف عن مختلف الأطراف ذات الصلة بالقضية.

بضائع مهربة بقيمة 21 مليون دينار

وفي سياق آخر قامت وحدات الحرس الديواني اليوم، الاثنين، بكل من تونس وجندوبة وسوسة وصفاقس وقفصة ومدنين. خلال شهر مارس بحجز بضائع استهلاكية مهربة مختلفة بقيمة بلغت 8 مليون دينار.

كما قدرت قيمة وسائل النقل المحجوزة والتي استعملت للتهريب بحوالي 13 مليون دينار.

وتتمثل أهم البضائع المحجوزة في 518 ألف علبة سجائر تحمل علامات أجنبية بقيمة 1.85 مليون دينار.

و57 ألف قطعة ملابس جاهزة وأحذية رياضية بقيمة 1.1 مليون دينار.

إضافة إلى مبالغ من العملة الأجنبية بقيمة 325 ألف دينار وكمية من الذهب بقيمة 260 ألف دينار.

علاوة على حجز أكثر من 17 ألف قطعة دواء مهرب بقيمة 228 ألف دينار، و مواد غذائية مختلفة قدرت بحوالي 436 ألف قطعة بلغت قيمتها 2.3 مليون دينار.

لكمات وشد شعر بين النساء

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق مشاجرة نسائية عنيفة اندلعت على متن طائرة الخطوط الجوية التونسية، قبل الإقلاع بدقائق.

ويظهر الفيديو المتداول الذي تابعته “وطن”، اشتباكا بالأيدي بين عدد من النساء، تبادلن اللكمات وشد الشعر بسبب الخلاف حول المقاعد المخصصة لهم.

شجار داخل طائرة بسبب المقاعد في تونس 🤯! pic.twitter.com/dIxjY7r7Wv — Gorgeous (@gorgeous4ew) April 11, 2021

وتظهر سيدة في حالة غضب شديد وهي تحاول الاعتداء على آخر، بينما يحاول آخرون منعها وتهدئتها، وفجأة يظهر رجل ينقض عليها ويجرها من شعرها.

وظهر طاقم الطائرة وهم يحاولون فض الإشكال الذي قيل إنه تسبب في تأخر إقلاع الطائرة خمس ساعات.

فتح تحقيق وإيقاف شخصين

ولاحقاً، كشف مصدر أمني من مطار تونس قرطاج الدولي أنه تم التدخل لفض الإشكال وفتح تحقيق في ملابسات الحادث وأسباب اندلاعه والتحقيق مع الأطراف المتورطة والمتهمة بارتكاب العنف.

وذكرت صحيفة “توني ميديا” التونسية أن وحدات الشرطة العدلية بمطار تونس قرطاج سجلت شكوى من قبل إمرأة أكدت تعرضها للإعتداء من قبل رجل داخل طائرة في حدود الساعة الرابعة صباحا، قادمة من تركيا في إتجاه تونس وبصدد الإقلاع من مطار إسطنبول، وذلك إثر خلاف بينهما على مقعد في الطائرة.

وأمرت النيابة العمومية بتونس، بإيقاف شخصين تسببا في الشجار العنيف داخل طائرة الخطوط التونسية وفق ما أكد مصدر لموقع الحصاد المحلي.

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