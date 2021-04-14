وقف معتز مطر ومحمد ناصر كان بداية.. تركيا تعلن بدء “عهد جديد” مع مصر وهذا ما سيحدث

يبدو أن وقف برنامجي الإعلاميين المصريين المعارضين معتز مطر ومحمد ناصر، كان بأمر مباشر من السلطات التركية التي نفت ذلك سابقا، ويدل على هذا الأمر ما أعلنه وزير خارجية تركيا اليوم عن بدء “عهد جديد” في العلاقات مع مصر.

وفي هذا السياق قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، في تصريحات رسمية له إن “عهدا جديدا”. من العلاقات يبدأ بين تركيا ومصر، ويمكن أن تكون هناك زيارات متبادلة في الفترة المقبلة.

وجاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها، أوغلو للصحفيين ردا على تفاصيل اتصال هاتفي أجراه مع نظيره المصري، سامح شكري.

وقال تشاووش أوغلو إن “عهدا جديدا يبدأ في العلاقات مع مصر، وستحدث زيارات متبادلة، وسيكون هناك اجتماع مع مصر. على مستوى نواب الوزراء والدبلوماسيين”.

إلى ذلك أشار وزير خارجية تركيا إلى أن موعد ذلك لم يتحدد بعد و”يمكننا مناقشته في المرحلة المقبلة”.

كما قال أوغلو إن تعيين سفير “سيُطرح على جدول الأعمال” خلال تلك المحادثات.

وأكد، ردا على سؤال صحفي، أنه ستكون هناك لقاءات بينه وبين نظيره المصري، سامح شكري: “لم لا، يمكن أن تكون هناك. زيارات واجتماعات متبادلة أيضا”.

وسبق أن صرح مسؤولون أتراك الشهر الماضي، بأن أنقرة أقامت أول اتصالات دبلوماسية مع القاهرة منذ 2013.

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وذلك في إطار جهود أوسع لإصلاح العلاقات مع منافسين آخرين في الشرق الأوسط.

وكانت العلاقات بين مصر وتركيا تدهورت بشدة بعد إطاحة الجيش في مصر بالرئيس السابق محمد مرسي، في انقلاب عسكري. تزعمه عبدالفتاح السيسي عام 2013 عندما كان وزيرا للدفاع.

وسحبت كل من تركيا ومصر، في ذلك العام، سفيريهما، كما جمد البلدان علاقاتهما.

وشهدت الأيام الأخيرة صدور تصريحات عن مسؤولين أتراك حول مصر، رأى مراقبون أنها قد تشير إلى عهد جديد في العلاقات بين البلدين.

محمد ناصر ومعتز مطر

وكانت كل من قناة “الشرق” و”مكملين” المعارضتين لنظام السيسي واللتان تبثان من تركيا، أعلنتا قبل أيام عن وقف مؤقت لأبرز. برنامجين بهما وهما اللذين يقدمانه محمد ناصر ومعتز مطر.

ولكن واضح أن هذا الوقف سيكون نهائيا ولا عودة لهما مجددا، في ظل هذه الاتفاقيات الجديدة مع مصر وعودة العلاقة الدبلوماسية.

أيمن نور يعلق

وكان رئيس قناة “الشرق”، المعارض المصري أيمن نور، اعتبر أن قرار الإعلامي معتز مطر وقف برنامجه بالقناة “مع معتز”. لأجل. غير مسمى، موقفاً نبيلاً.

وقال أيمن نور، في تغريدة عبر حسابه على تويتر رصدتها “وطن”: “موقف نبيل من الإعلامي القدير والصديق والزميل العزيز ابني الحبيب معتز مطر”.

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موقف نبيل

من الاعلامي القدير

والصديق والزميل العزيز

أبني الحبيب #معتز_مطر

جمعتنا قسوة الغربة

وبطش المستبدين

ولن تفرقنا أزمة عابره

ستستمر #الشرق منبرًا للحرية

وصوتا للحقيقة والأمل

وسيعود معتز قريبًا للشرق — Ayman Nour (@AymanNour) April 11, 2021

وأضاف نور: “جمعتنا قسوة الغربة وبطش المستبدين ولن تفرقنا أزمة عابرة”، وتابع بالقول: “ستستمر الشرق منبرًا للحرية، وصوتا. للحقيقة والأمل وسيعود معتز قريبًا للشرق”.

معتز مطر يعلن وقف برنامجه

وكان معتز مطر قد أعلن، في حلقة برنامجه على قناة “الشرق” مساء السبت، أنه سيكون في “إجازة مفتوحة” من العمل في القناة.

وأضاف: “إجازة لم يجبرنا عليها أبدا، لا تركيا، ولا قناة الشرق، ولكنه قرار لرفع الحرج عن الجميع، حتى لا نكون سببا في أي مشاكل. من أي نوع لا لتركيا ولا للقناة”.

وتابع مطر: “لن أثقل على تركيا وزملائي، وسأكمل من أي مكان في العالم، وبأي طريقة في طريق الحق، عبر منصة أخرى في. السوشيال ميديا، ولن يكونوا قادرين على إيقافنا إلا بالموت”.

واتهم مطر النظام المصري بمحاولة إسكات أصوات المعارضين، قائلاً إن “الانقلاب في مصر لم يترك فرصة أو لقاء أو اجتماعا. إلا وطلب فيه إسكات صوتنا”.

وأضاف: “تركيا لديها حقوق، وتحملت ما لا تحمله الجبال طيلة 7 أعوام منذ استضافتنا، ونحن نقدر وقفتهم معنا”.

يأتي ذلك في إشارة إلى لجوء معارضين مصريين إلى تركيا بعد الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

محمد ناصر

في غضون ذلك، أعلن الإعلامي محمد ناصر عن إجازة لبرنامجه على قناة “مكملين” التي تتخذ من تركيا مقرا لها أيضا.

وقال عبر حسابه على تويتر: “جمهوري العزيز، تعودنا على الشفافية معكم ومشاركتكم معنا في كل كبيرة وصغيرة. واستمرارا لهذا المبدأ أود أن أعلمكم بأني في إجازة خلال شهر رمضان، آملا في العودة إليكم كما كنت دائما، معبرا عن قضايانا وقضايا أمتنا على الوجه الذي يرضي ربنا”.

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