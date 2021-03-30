السعودية تتغلب على فلسطين بانتصار كبير وتتصدر تصفيات كأس آسيا

تغلب المنتخب السعودي على منافسه الضيف الفلسطيني. بخمس أهداف نظيفة دون رد. ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

فرصة التأهل

لتبقى فرصة التأهل والمشاركة في منافسات كأس العالم حاضرة. بينما بعد الخسارة الثقيلة للمنتخب الفلسطيني “الفدائي” في المباراة. يودع فرصة المشاركة في منافسات كأس العالم، التي تستضيفها دولة قطر مطلع العام المقبل.

كما وأقيمت المباراة المؤجلة بين المنتخبين الفلسطيني والسعودي منذ شهر إبريل/ نسيان العام الماضي. بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في البلدين. مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ” مرسول بارك” داخل مدينة الملك سعود الرياضية.

الخماسية النظيفة

وبدء أحداث اللقاء بين المنتخبين الفلسطيني والسعودي بالضغط والسيطرة في الربع الساعة الأولى من اللقاء. مع فرصتين للمنتخب الفلسطيني.

السماح بحضور الجماهير في مباراة #منتخب_السعودية و #منتخب_فلسطين غداً الثلاثاء بنسبة 40% فيما ستكون عودة الجماهير للمباريات بذات النسبة اعتباراً من 17 مايو المقبل

ويقتصر الحضور بالنسب المذكورة على الجماهير الذين حصلوا على لقاح "كوفيد19" مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية pic.twitter.com/1gSPP7lWWB — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 29, 2021

الذي تراجع بعد ذلك. ليستغل المنتخب السعودي أخطاء مدافعي المنتخب الفلسطيني “الفدائي” ويحرز الهدف الأول في الدقيقة ال37 من اللقاء.

كما وجاء الهدف الثاني للمنتخب السعودي “الصقور” في الدقيقة ال43 قبل نهاية أحداث منتصف الشوط الأول. عن طريق اللاعب فهد المولد.

ومع مجريات أحداث الشوط الثاني. نجح اللاعب السعودي صالح الشهري من تسجيل هدفي اللقاء في الدقيقة ال 52 وال 58 من عمر زمن المباراة.

فيما فقد المنتخب الفلسطيني السيطرة داخل أرضية الميدان. مع تقديمه المستوى الباهت أمام المنتخب السعودي. بعد تلقيه الأهداف في شباكه.

ضربة الجزاء

كما وتحصل المنتخب السعودي على ركلة جزاء في الدقيقة ال88 قبل نهاية أحداث اللقاء الذي جمع كلا البلدين العربين.

لينجح في تسجيل الهدف على يسار حارس مرمى المنتخب الفلسطيني توفيق علي. ليحقق الفوز بخماسية نظيفة على ميدانه.

ترتيب المجموعة المنافسة

ويتربع على صدارة ترتيب المجموعة منتخب السعودية برصيد 11 نقطة، كما ويحتل منتخب أوزبكستان في وصافة الترتيب برصيد 9 نقاط. بينما في ثالث الترتيب يحتل منتخب سنغافورة برصيد 7 نقاط.

عبدالاله العمري ماشاء الله 🥺 أفضل مدافع سعودي مافيها نقاش 💚🤙 #السعوديه_فلسطين pic.twitter.com/05COafPscR — جوستافو (@zxx500051) March 30, 2021

أما المنتخب اليمني فيحتل في رابع ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط. في أدنى الترتيب يأتي المنتخب الفلسطيني برصيد 4 نقاط.

المواجهات الصعبة القادمة

كما ويستعد المنتخب الفلسطيني “الفدائي” لمواجهتين قادمتين ضمن تصفيات كأس تصفيات آسيا. أمام منافسه سنغافورة في الثالث من شهر يونيو/ حزيران القادم. بينما سيلعب مع المنتخب اليمني في ال15 من ذات الشهر.

تشكيلة منتخب فلسطين

ولعب المدير الفني لمنتخب فلسطين الجزائري “نور الدين ولد علي” 48 عاماً. بتشكيلة أساسية أمام منافسه السعودي. حيث كان في حراسة توفيق علي.

أما في خط الدفاع. لعب كلاً من: عبد الله جابر. جاكا حبيشة. ياسر حمد. محمد صالح. دانيال مصطفى. عدي الدباغ.

📊 || صالح الشهري أمام منتخب فلسطين :

• ✅ سدّد تسديدتين على المرمى

• ✅ سجّل هدفين pic.twitter.com/bxZipbhAQ9 — مدرج الهلال (@modarajalhilal) March 30, 2021

كما ولعب في خط الوسط كلاً من: إسلام البطران. عدي خروب. محمد باسم. بابلو تامبوريني. نظمي البدوي.

وفي خط هجوم اعتمد المدرب على: محمود عيد. تامر صيام. سامح مراعبة. خالد سالم.

تشكيلة منتخب السعودية

كما واعتمد المدير الفني لمنتخب السعودي الفرنسي “هيرفي رونار” 52 عاماً، كان في حراسة المرمى. عبد الله المعيوف. حبيب الوطيان. محمد العويس.

أما في خط الدفاع كان كلاً من: حسان تمبكتي. ياسر الشهراني. محمد البريك. سلطان الغنام.

كما في خط الوسط، لعب كلاً من: عبد الله عطيف. سالم الدوسري. عبد الرحمن غريب. سامي النعجي

نهنئ صقور المنتخب الوطني بما حققوه من فوز في ملعب #مرسول_بارك خلال هذا اليوم الاستثنائي الذي شهد تضافر جهود عدة جهات لتأمين عودة الجماهير إلى مقاعد المدرجات 🙏🇸🇦#السعودية_فلسطين pic.twitter.com/BxgERopu8r — محمد الخريجي (@malkhereiji) March 30, 2021

وفي خط الهجوم سيكون لعب كلاً من: صالح الشهري. عبد الله الحمدان. محمد الكويكبي. عبد الفتاح عسيري. فهد المولد.

حضور الجماهير بعد غياب

كما وشهد اللقاء الحضور الجماهيري الذي احتفل بانتصار منتخب بلادهم بخمس أهداف نظيفة. بعد إعلان وزارة الرياضة السعودية.

ألف مبروك لـ #المنتخب_السعودي الفوز على منتخب #فلسطين الشقيق .. ما قصروا نجومنا بقيادة المدرب @Herve_Renard_HR .. وفالنا المونديال والفوز بكأس آسيا 🇸🇦 pic.twitter.com/WRCfOV20xF — أحمد العجلان (@ahmad2man) March 30, 2021

عن تواجد الجماهير على مدرج الملعب لمشاهدة المباراة بين السعودية وفلسطين بنسبة 40%. مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من وباء فيروس كورونا.

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