السومة يقهر الأهلي السعودي بفيديو مثير للجدل والجماهير تعلق!

رغم نتائجه السيئة مع كثرة الإصابات التي تعرض لها المهاجم السوري “عمر السومة” 31 عاماً خلال منافسات الدوري السعودي للموسم الجاري.

بعد ظهوره المثير للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضيفاً مع أحد نجوم مشاهير منصة “السناب شات” في المملكة العربية السعودية. وهو يتناول الطعام ويقوم بممارية لعبة “البلاي ستيشن”.

والله تصرفات السومة قاعده تقهر الجمهور محترق وهو ولا على باله والمشكله انه سبب لفقدان نقاط الاهلي في المباريات الاخيره

ياشيخ والله ماعاد ادري وش اقول لك لكن الله يعجل بزوالك من هالنادي @omaralsomah pic.twitter.com/lc89eUSPOo — سعد الحارثي (@S_Alshdadi) March 20, 2021

مسلسل إهدار الفرص

بعد مسلسل إهدار الفرص. وخسارة فريقه “الأهلي” السعودي، يوم السبت الماضي. أمام مضيفه فريق الفتح والذي اهت المباراة بخسارة الفريق برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد. ضمن منافسات الجولة ال 24 من الدوري السعودي الممتاز.

يسال عمر السومه كيف تشوت البلنتي

ههههههههههههههههههههه pic.twitter.com/xb0iT0WAEG — عبود (@Aabd14a) March 20, 2021

ليحقق من خلالها فريق الأهلي السعودي النتائج السلبية. ضمن سلسلة الهزائم المتتالية التي يتعرض لها فريق الأهلي السعودي في الدوري. وهي الخامسة على التوالي في الدوري خلال الموسم الجاري، وهو ما لم يحدث مع الفريق منذ موسم عام 2008-2009م.

مهاجمة السومة

ومع تلك النتائج الكارثية التي يعاني منها فريق الأهلي. مع تراجع مستوى المهاجم في صفوف الفريق عمر السومة.

عمر السومه ضايق وهو في الحساء اهل الكرم اهل الحساء👍 pic.twitter.com/5N6wVAOOZk — عبدالرحمن الدوسري💛🐎💙🦅🇸🇦 (@3JUsRcf2QAszqyj) March 20, 2021

الذي تعرض لهجوم وانتقادات واسعة من قبل عشاق وجماهير نادي الأهلي السعودي. بعد ظهوره مع أحد نجوم “السناب شات” دون احترام مشاعر جماهير الفريق. المتراجع في ترتيب الدوري السعودي خلال الموسم الجاري.

التصرف المتهور

كما واعتبر جماهير وعشاق الأهلي السعودي والنقاد الرياضيين السعوديين، بأن ظهور اللاعب السوري السومة في مواقع التواصل الاجتماعي في هذا التوقيت ومباشرة بعد خسارة فريقه أمام الفتح برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، بالتصرف المتهور وغير مسؤول.

وكما أن اللاعب لا يعينه هزيمة فريقه الكبيرة وتراجع مستواه في الآونة الأخيرة ضمن منافسات الدوري السعودي الممتاز.

تصريحات هجومية

كما وسبق أن أدلى اللاعب السومة بتصريحات هجومية، عقب الخسارة من الشباب السعودي في وقت سابق عبر وسائل الإعلام السعودية، قائلاً: “أقولها بصراحة للجماهير، اللاعبون والمدرب يقدمون كل ما لديهم لكننا لم نلق دعما من الإدارة أو أشياء أخرى لا أحب الحديث عنها، الوضع هنا مأساوي”.

وأردف السومة، “الفوز بالدوري له مهر، والأهلي لم يقدم ربعه، فكيف ننافس على اللقب هذا الموسم، هناك تقصير من النادي الأهلي كثيراً ولا نعرف السبب في ذلك، ولم يعد الأهلي كما كان في السابق”.

أهداف السومة خلال الموسم

كما ولعب المهاجم عمر السومة مع فريق الأهلي السعودي 21 مباراة في الدوري خلال الموسم الجاري. استطاع من خلالها اللاعب من تسجيل 10 أهداف في شباك الفرق المنافسة. كما وصنع هدفين للفريق السعودي.

المنتخب السوري

وانضم عمر السومة مؤخراً، الذي تحصل على لقب هداف الدوري السعودي منذ التحاقه في صفوف الأهلي عام 2014م. 3 مرات متتالية.

ليعتبر الهداف الوحيد في تاريخ الدوري السعودي للدرجة الممتازة. حيث أن إدارة الفريق نجحت مؤخراً في تجديد عقد اللاعب حتى عام 2024م.

كما والتحق اللاعب السوري السومة إلى معسكر تدريب منتخب بلاده. استعدادً لخوض مباراتين وديتين. والتي من المقرر أن تكون في يوم ال 25 من شهر مارس/أذار المقبل. مع المنتخب البحريني في العاصمة المنامة. وبعدها بأيام قليلة سيلتقي مع المنتخب الإيراني في العاصمة طهران.

ترتيب الدوري السعودي

ويتربع على عرش ترتيب الدوري السعودي الممتاز الهلال السعودي برصيد 48 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن فريق الشباب السعودي بعد فشل الفريق في مواجهاته الأخيرة من تحقيق الانتصارات. ليبقى في ثاني ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة.

#الديوانية

محمد البكيري:

عمر السومة لم يظهر بشجاعة القائد وتحمل المسؤولية كما ظهر بالشكل "الفوضوي" بعد مباراة #الشباب.. مهر المركز الثالث كان أمامك.. لاعبو #الأهلي لم يتحملوا مسؤولية وضع الفريق.#الفيصلي_الأهلي pic.twitter.com/OfhPqeXT0H — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 27, 2021

كما ويأتي في المركز الثالث يأتي فريق الاتحاد السعودي برصيد 42 نقطة، أما المركز الرابع يأتي فريق التعاون السعودي بفارق أربع نقاط عن فريق الاتحاد برصيد 38 نقطة من جدول الترتيب في الدوري الممتاز.

النصر السعودي والترتيب في الدوري

وفي المركز الخامس يحتل فريق النصر السعودي من الترتيب برصيد 36 نقطة. بفارق نقطة نقطتين مع صاحب المركز الرابع مع فريق التعاون السعودي من جدول الترتيب للدوري.

بينما يأتي في المركز السادس فريق الاتفاق السعودي المتراجع بفارق نقطة واحدة عن فريق النصر في الترتيب برصيد 35 نقطة. متساوياً بذلك مع فريق الأهلي السعودي بنفس النقاط. والذي يحتل المركز السابع من الترتيب.

#الديوانية حسن عبدالقادر :

عمر السومة رفع الراية مبكرًا، وهذا الأمر أنعكس عليه في مباراة الفيصلي.. ادارة #الاهلي تُكافئ السومة بشارة القيادة رغم تصريحه في مباراة الشباب. pic.twitter.com/k4MU3VqtKA — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 27, 2021

كما ويحتل فريق القادسية الذي يأتي في المركز الثامن بالتساوي مع أصحاب المركزين التاسع والعاشر. فريقا أبها والفتح متساوين في عدد النقاط برصيد 31 نقطة.

تراجع فريق الفيصلي والرائد السعودي

فيما جاء فريق الفيصلي السعودي في المركز الحادية عشر من جدول ترتيب الدوري السعودي للدرجة الأولى الممتازة بفارق نقطة واحد مع أصاب المراكز الثلاثة السابقة برصيد 30 نقطة. كما وجاء فريق الرائد السعودي كذلك بفارق نقطة وحيدة في المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.

وكما وجاء في المركز الثالث عشر من ترتيب جدول الدوري السعودي فريق الباطن برصيد 28 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن فريق الرائد السعودي. بينما جاء فريق الوحدة السعودي في المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.

📊 بعد توقف الدوري، أكثر لاعب شارك في الدوري هذا الموسم هو الظهير الايسر لـ #الأهلي لوكاس ليما حيث شارك في 23 مباراة بإجمالي 2050 دقيقة، ثم جاء عمر السومة في المركز الثاني حيث شارك في 21 مباراة بمعدل 1890 دقيقة. pic.twitter.com/gpAewpOgXs — أخبار الأهلي السعودي (@AL_Ahli_News) March 22, 2021

أما في المركز ما قبل الأخير من الدوري السعودي جاء فريق ضمك الذي حقق في مباراته الأخيرة الفوز المثير على فريق أبها برصيد 24 نقطة.

كما وجاء في ذيل ترتيب جدول الترتيب فريق العين السعودي الذي حقق الفوز على الوحدة السعودي برصيد 20 نقطة. خلال الموسم الجاري من منافسات الدوري السعودي الممتاز.

هدافي الدوري السعودي

كما ويتربع المهاجم الفرنسي ” بافيتيمبي غوميز” 35 عاماً في صفوف فريق الهلال السعودي برصيد 18 هدفاً. ويأتي في المركز الثاني المهاجم الأنغولي ” فابيو آبرو” 28 عاماً. في صفوف نادي الباطن السعودي في صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 15 هدفاً.

😞 – التاريخي عمر السومه تعرض لأصابه في مران المنتخب السوري مساء يوم الأثنين , سيتم الكشف عنها مساء اليوم فيما لم تتحدد مشاركته من عدمها أمام منتخب البحرين يوم الخميس المقبل .. pic.twitter.com/tnHYhIZG1z — O – S O M A H . (@WorldOs9) March 22, 2021

متساوياً مع صاحب المركز الثالث في عدد الأهداف من الترتيب اللاعب السويدي ” كارلوس ستراندبيرغ” 24 عاماً. والذي يلعب في صفوف فريق أبها برصيد 15 هدفاً.

واللاعب البرازيلي ” رومارينيو” 30 عاماً. اللاعب في صفوف فريق الاتحاد السعودي. في ترتيب المركز الرابع من الترتيب.

الأرجنتيني خوانكا وحسن العمري

وجاء في المركز الخامس من الترتيب المهاجم الأرجنتيني ” كريستيان خوانكا” 27 عاماً في صفوف فريق الشباب السعودي. برصيد 13 هدفاً خلال منافسات الدوري السعودي لهذا الموسم.

بينما يحتل كلاً من: اللاعبين “جوليو تافاريس” في فريق الفيصلي السعودي. و”إيميليو زيلايا” المهاجم في فريق ضمك السعودي.

– عمر السومة 2014-2017

سجل 100 هدف ⚽️

بعد 90 مباراة 🥅

– عبدالرزاق حمدالله 2018-2021

سجل 100 هدف ⚽️

بعد 90 مباراة 🥅 مين قدم افضل نسخة لمهاجم في الدوري ؟ pic.twitter.com/TVCY8V9RlO — عموري 💚💚 (@o_77_777) March 16, 2021

فيما اللاعب حسن العمري مع فريق القادسية السادس من الترتيب في المركز الثامن من جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.

وبفارق ثلاثة أهداف عن اللاعب السوري هداف الدوري السعودي السابق عمر السومة المهاجم في فريق الأهلي السعودي.

كما تساوى مع اللاعب كريم البركاوي المهاجم في فريق الرائد السعودي برصيد 11 أهداف في المركز الثاني عشر من ترتيب الدوري السعودي الممتاز.

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