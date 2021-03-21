الحكم القاسي على المحتال الذي عاش حياة الرفاهية من كيس رياض محرز

في الحادثة الغريبة التي حصلت مع اللاعب الجزائري رياض محرز 26 عاماً. المهاجم في صفوف مانشستر سيتي. قبل نحو 4 سنوات.

ووقوعه في قضية الاحتيال عليه. من خلال استخدام بطاقته الائتمانية البنكية الخاصة. ليكشف الأمر بعد علمية الاحتيال بأسابيع قليلة.

الحكم على المحتال

كما وأصدرت محكمة بريطانية حكماً على المحتال. الذي استخدم البطاقة الائتمانية للاعب الجزائري محرز، الذي أنفق أكثر من 175 ألف جنيه إسترليني. من أموال النجم الجزائري محرز بالسجن لمدة 3 سنوات و3 أشهر.

تم القبض على سائق شاحنة يبلغ من العمر 32 عامًا ، استخدم البطاقة المصرفية التي سرقها من رياض محرز لإنفاق 175000 جنيه إسترليني في رحلات إلى إيبيزا ، وحُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريبًا. [DailyMail] pic.twitter.com/z0Oz9MWfA1 — Insider City (@InsiderCity_Ar) March 19, 2021

وقد حكمت محكمة “سناريسبروك كروان” البريطانية. على المحتال الذي يدعى شريف محمد. 33 عاماً بالسجن 44 شهراً.

كما وأن المحتال قد استخدم بطاقة اللاعب جزائري محرز. وعاش حياة الرفاهية لمدة أسبوعين في دولة إسبانيا.

البطاقة البنكية

وقد نشرت صحيفة ” ذا صن” البريطانية في وقت سابق، بأن النجم الجزائري رياض محرز وقع ضحية احتيال، بعد استخدام بطاقته الخاصة.

كما وأوضحت الصحيفة، أن المحتال الذي يعمل كسائق، قد استخدم تلك البطاقة البنكية الخاصة باللاعب الجزائري محرز في عام 2017م الماضي، في رحلة سفر لينفق 200 ألف يورو أي ما يعادل 240 ألف دولار.

محرز وقميص ليستر سيتي

وأردفت الصحيفة البريطانية، قائلة ً: ” القصة حدثت عندما كان اللاعب رياض محرز يلعب في صفوف ليستر سيتي الإنجليزي قبل انتقاله إلى صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي”.

محكمة بريطانية تصدر حكما بالسجن لمدة 44 شهرا ضد محتال صرف أكثر من 175 ألف جنية إسترليني باستخدام بطاقة بنكية تعود للاعب الجزائري #رياض_محرز. pic.twitter.com/PT6arQit87 — الاستقلال – المغرب العربي (@estiklal_Maghrb) March 20, 2021

وكشفت الصحيفة، عن هوية المحتال وهو عربي يدعى شريف محمد البالغ من العمر 32 عاماً، وهو الذي استخدم البطاقة البنكية الخاصة باللاعب الجزائري رياض محرز المهاجم في فريق المان سيتي.

أجرة أسبوع كامل

وبينت تلك الصحيفة البريطانية، بأن المبلغ الذي أنفقه المحتال شريف محمد من احتياله وسيطرته على البطاقة البنكية الخاصة باللاعب الدولي محرز.

تعادل ما يقارب أجرة أسبوع كامل، حيث أن المحتال قد سافر دون أن يكشف أمره إلا بعد حوالي خمس أسابيع.

رياض محرز الذي يجني راتباً أسبوعياً يقدّر بـ200 ألف جنيه إسترليني، لم يكتشف المبلغ المسحوب من حسابه البنكي إلّا بعد 5 أسابيع، حيث اتصل بالبنك وقام بإبلاغ الشرطة فوراً.#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/cc9ag5pYQ6 — صحيفة الرؤية (@Alroeya) March 19, 2021

كما وأنفق المحتال مال اللاعب الجزائري خلال رحلته السفرية إلى مدينة إيبيزا الإسبانية، وتناول الكحول وشراء الملابس الغالية. إلى جانب إنفاق الكثير من مال اللاعب محرز في الملاهي الليلية وكذلك تناول الوجبات والأكلات السريعة.

الاعتراف بتهمة واحدة

كما ونقلت الصحيفة البريطانية، عن لسان المدعي العام الإنجليزي أليكس ماثيور، قوله: ” الشخص المحتال قام بالاعتراف بأنه قام بعدة رحلات إلى عدد من الأماكن التي يزورها الأثرياء من الناس.

وعاش حياة الرفاهية في تلك الرحلات لمدة 5 أسابيع كاملة، قبل أن يكشف أمره من قبل اللاعب محرز الذي أعلن تعرضه لعملية احتال على بطاقته البنكية الخاصة.

• قيمة نجمنا الجزائري رياض محرز السوقية تواصل الإنخفاض حسب موقع ترانسفير ماركت وقيم غير منطقية موجودة مثلا: • ساديو ماني 29 سنة قيمته 100 مليون يورو

• رياض محرز 30 سنة قيمته 42 مليون يورو • دائما رياض محرز مظلوم عالميا 👌 pic.twitter.com/Vu6MchwL94 — Yamani Smile (@YamaniSmile1) March 20, 2021

بينما كشف محامي المحتال شريف محمد، بأن موكله كان يتعاطى الكحول وأنه غير قادر على تذكر تفاصيل ما حصل معه في تلك الرحلات وسرد تفاصيلها بشكل دقيق.

الأمر الغريب

وقد أعرب المحققون في تلك القضية عن استغرابهم وغرابتهم. في عدم انتباه البنك إلى عملية الصرف الغير الطبيعية لحساب اللاعب الجزائري رياض محرز. في تلك الفترة، وتمكن المحتال من السيطرة بالكامل على حساب اللاعب البنكي.

وقد وجه المحتال أصابع الاتهام إلى عدد من الموظفين في البنك الذي يوجد بداخله حساب اللاعب الجزائري رياض محرز، قد سهلوا الأمر عليه.

Ce geste était vraiment gratuit quand même 😭 @Mahrez22 pic.twitter.com/AhkZWf4jS5 — AsN 🐻 (@Asn26_7) February 22, 2021

من أجل الحصول على البطاقة بهوية مزورة على تلك امتلاك حساب اللاعب، مضيفاً أنه يمتلك شبكة احتيال موجودة بداخل البنك تعمل بجانبه.

وقد حكم في وقت سابق قبل انتظار جلسة النطق بالحكم نهاية الشهر الجاري، بالسجن مع وقف إجراء التنفيذ، بسبب عملية احتيال في حجز فندق، وقد سجن على إثرها 45 شهراً في عام 2009 بتهمة السرقة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق المان سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 71 نقطة، بينما يأتي في ثاني الترتيب فريق فريق المان يونايتد الإنجليزي برصيد 57 نقطة بفارق نقطتين. فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 56 نقطة.

صعود تشيلسي وتوتنهام

وفي المركز الرابع يحتل فريق تشيلسي برصيد 51 نقطة، أما في المركز الخامس فريق وست هام يونايتد برصيد 48 نقطة بقطتين عن حامل اللقب السابق فريق ليفربول الإنجليزي 46 نقطة الذي يحتل المركز السادس. بالتساوي مع فريق إيفرتون بنفس النقاط في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما يحتل في المركز الثامن فريق توتنهام برصيد 45 نقطة، أمام في المركز التاسع يحتل فريق أستون فيلا الإنجليزي برصيد 41 نقطة.

جوارديولا 💬 كنا نعرف أن الفريق الذي يسجل يفوز بالمباراة. كل اللاعبين كانوا رائعين. رياض @Mahrez22 وكيفين دي بروين غيروا الإيقاع في الدقائق الأخيرة. وصلنا إلى المرمى وتأهلنا لنصف النهائي. 🔷 #السيتي pic.twitter.com/DLiXv6HkDo — مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 20, 2021

أمام في المركز العاشر يحتل فريق أرسنال الإنجليزي برصيد 41 نقطة متساوياً في عدد النقاط مع أستون فيلا، وفي المركز الحادي عشر يأتي فريق كريستال بالاس برصيد 37 نقطة.

كما وجاء في المركز الثاني عشر ليدز بفارق نقطة وحيد برصيد 36 نقطة. بينما جاء في المركز الثالث عشر وولفرهامبتون برصيد 35 نقطة، متساوياً مع فريق ساوثهامبتون بنفس النقاط في المركز الرابع عشر من الترتيب.

ترتيب بيرنلي وبراتيون في الترتيب

أمام في المركز الخامس عشر فريقا بيرنلي بنفس عدد النقاط. مع صاحب المركز السابق برصيد 33 نقطة. كما وجاء فريق برايتون في المركز السادس عشر من الترتيب برصيد 29 نقطة.

📊| رياض محرز Vs ايفرتون 🔘 100% دقة التمرير (17/17)

🔘 3 صناعة الفرص (الأكثر )

🔘 3/3 كرات طويلة ناجحة

🔘 2 مواجهات ثنائية ناجحة

🔘 1 مراوغات pic.twitter.com/iTKUjfqDFw — Insider City (@InsiderCity_Ar) March 20, 2021

كما ويحتل نيوكاسل يونايتد في المركز السابع عشر من الترتيب. برصيد بفارق نقطة واحدة برصيد 28 نقطة. لكن يحتل فريق فولهام. في المركز الثامنة عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 26 نقطة.

وفي المركز التاسع عشر والأخير في جدول الترتيب. وست بروميتش برصيد 18 نقطة، أما في أدني الترتيب يحتل فريق شيفيلد يونايتد برصيد 14 نقاط.

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