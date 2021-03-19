وفاة العلاّمة محمد علي الصابوني صاحب “صفوة التفاسير” .. وصف الأسد بـ”مسيلمة الكذاب” وهذا ما قاله عن أردوغان

توفي صباح اليوم الجمعة، العلامة السوري الشهير الشيخ محمد علي الصابوني صاحب كتاب “صفوة التفاسير” في مدينة يلوا قرب اسطنبول.

وسارع نشطاء مواقع التواصل الإجتماعيّ فور الإعلان عن وفاة الشيخ محمد علي الصابوني الى نعيه واستذكار مواقفه خاصةً من سوريا وتركيا .

وغرّد ” محمد أردوغان” : “العلامة محمد علي الصابوني عن مسجد #آيا_صوفيا: “لأردوغان أجر يمتد إلى يوم الدين، لئن كان آيا صوفيا متحفا يزوره السياح، فإن اليوم هو التاريخ الجديد ليعود كما كان، ويكتظ فيه الركع السجود، الذاكرين الله قياما وقعودا”.

العلامة محمد علي الصابوني عن مسجد #آيا_صوفيا: "لأردوغان أجر يمتد إلى يوم الدين،

لئن كان آيا صوفيا متحفا يزوره السياح، فإن اليوم هو التاريخ الجديد ليعود كما كان، ويكتظ فيه الركع السجود، الذاكرين الله قياما وقعودا". pic.twitter.com/pr0MDJtadG — Muhammet Erdoğan 🇹🇷- محمد أردوغان (@Muhamed_Erdogan) July 16, 2020

بينما كتب حساب قناة أورينت: “وصف بشار الأسد بمسيلمة الكذاب.. وفاة رئيس رابطة العلماء السوريين السابق الشيخ محمد علي الصابوني”.

وصف بشار الأسد بمسيلمة الكذاب.. وفاة رئيس "رابطة العلماء السوريين" السابق الشيخ محمد علي الصابوني#عاجل #أورينت pic.twitter.com/DU2c8aPvyI — Orient أورينت (@OrientNews) March 19, 2021

كما نعاه أستاذ دراسات بيت المقدس، ومسؤول الإعلام والعلاقات العامة السابق بالمسجد الأقصى المبارك الدكتور عبدالله معروف: “إنا لله وإنا إليه راجعون فقدت أمتنا العالم والمفسر الجليل الشيخ #محمد_علي_الصابوني صاحب (صفوة التفاسير). رحمه الله وغفر له وتقبله في الصالحين”.

إنا لله وإنا إليه راجعون

فقدت أمتنا العالم والمفسر الجليل الشيخ #محمد_علي_الصابوني صاحب (صفوة التفاسير).

رحمه الله وغفر له وتقبله في الصالحين — Dr. Abdallah Marouf د. عبدالله معروف (@AbdallahMarouf) March 19, 2021

اما المحامي الدولي الدكتور طارق شندب فكتب ناعيا العلامة الراحل: منذ قليل فقد العالم الإسلامي أحد أهم العلماء الشيخ العلامة محمد علي الصابوني صاحب كتاب صفوة التفاسير وغيره من الكتب.اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل الجنة مثواه.عزاؤنا لأهله وأولاده ومحبيه ولانفسنا ولكل المسلمين في العالم.ان لله وان اليه راجعون.اعظم الله اجركم”.

منذ قليل فقد العالم الإسلامي أحد أهم العلماء الشيخ العلامة محمد علي الصابوني صاحب كتاب صفوة التفاسير وغيره من الكتب.اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل الجنة مثواه.عزاؤنا لأهله وأولاده ومحبيه ولانفسنا ولكل المسلمين في العالم.ان لله وان اليه راجعون.اعظم الله اجركم pic.twitter.com/iJl16gniMo — د.المحامي طارق شندبTarek Chindeb (@tarekchindeb) March 19, 2021

المغرد “محمد بدران” كتب: “ودّع اليوم العالم الإسلامي وسوريا رجل من رجالاتها الشَّيخ العلَّامة المفسِّر #محمد_علي_الصابوني ابن مدينة حلب في مدينة اسطنبول كان صوتاً مدافعا عن الحق والمظلومين في وجهِ كل ظالمْ، رحمكَ اللّٰه وطيبَ ثراك، وإنَّا للّٰه وإنَّا إليهِ راجعون.”

ودّع اليوم العالم الإسلامي وسوريا رجلٌ من رجالاتها الشَّيخ العلَّامة المُفسِّر #محمد_علي_الصابوني ابن مدينة حلب في مدينة اسطنبول كان صوتاً مدافعا عن الحق والمظلومين في وجهِ كل ظالمْ، رحمكَ اللّٰه وطيبَ ثراك، وإنَّا للّٰه وإنَّا إليهِ راجعون. pic.twitter.com/XtjpO8bH8u — محمد بدران (@badran980w) March 19, 2021

من هو الشيخ محمد علي الصابوني!؟

يعتبر الشيخ محمد علي الصابوني أحد أبرز علماء أهل السنة والجماعة في العصر الحديث، ومن المتخصصين في علم تفسير القرآن.

ولد الشيخ الصابوني في مدينة حلب السورية عام 1930.

وتلقّى الشيخ تعليمه المبكّر على يد والده الشيخ جميل الصَّابوني أحد كبار علماء مدينة حلب.

حفظ الشيخ الصابوني القرآن في الكُتّاب وأكمل حفظه وهو في المرحلة الثانوية، وتعلّم علوم اللغة العربية والفرائض وعلوم الدين.وفق ويكيبيديا

كما تتلمذ على يد الشيخ محمد نجيب سراج، وأحمد الشماع ومحمد سعيد الإدلبي ومحمد راغب الطباخ ومحمد نجيب خياطة وغيرهم من العلماء.

للشيخ الراحل اكثر من ثلاثين مؤلفا في عدد من العلوم الشرعية والعربية، وقد تم ترجمة مؤلفاته لعدد من اللغات الأجنبية مثل الإنجليزية والفرنسية والتركية ومن ابرزها “صفوة التفاسير”.

موقفه من بشار الأسد

وكان العلامة السوري الشهير الشيخ محمد علي الصابوني دعا الى النفير العام والخروج لمواجهة رئيس النظام بشار الأسد ووصفه بــ “مسيلمة الكذاب” بعد ان استفحل طغيانه وإجرامه وقتله للبشر .

كما وصف فتاوى مفتي النظام أحمد حسون بأنها “فتيل يشعل طائفية”.

الصابوني: لو كان للعرب مثل أردوغان لانتصروا

في عام 2012، صرّح الشيخ محمد علي الصابوني قائلا ان العرب لو كانوا مثل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لانتصروا.

واثنى الصابوني على تركيا حكومة وشعبا وقال أن “هذه الأمة العثمانية التي يرأسها رجل مسلم طاهر متطهر اسمه الطيب أردوغان . لو كان عندنا كعرب واحد مثله لأنتصر المسلمون”.

وقال ان الشعب السوري يتجه نحو تحقيق النصر على الديكتاتور في سوريا.

كما ولفت الى أن “النهايات السيئة” ستكون لكل من دعم نظام الاسد في قمع شعبه وعلى رأسهم أنظمة طهران وموسكو وبكين.

وأضاف أن “دماء الشعب السوري لن تضيع هدرا وستكون فاتحة خير للإسلام، وسيذهب الرافضة الذين يعينون على ذبح المسلمين”.

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