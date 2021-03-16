أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مقطع فيديو قديم نادر للملك السعودي الراحل فهد بن عبدالعزيز، يتحدث فيه عن أمن واستقرار المملكة.

وقال الملك السعودي الراحل خلال المقطع المتداول والذي رصدته “وطن”: “يا إخوان الأمن والاستقرار مو نحن اللي استطعنا. أن نوجد هالشيء، اللي أوجده رب العزة والجلالة”.

الأمن والأمان .. وعبارات خالدة من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله.

pic.twitter.com/yB3J0Ysr2d — السعودية قديمًا (@KsaPast88) March 15, 2021

وتابع الملك فهد في حديثه: “وما دام إحنا نحاول نعمل عمل الخير، ونتسامح عن الأغلاط، وبعضنا يدفع بالتي هي أحسن عن الآخر. وإذا غلط واحد منا نصحح الغلط معه، ويكون قلبنا على بعض ونشوف مصالح بعض”.

تفاعل مع مقطع فيديو الملك فهد بن عبدالعزيز

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع الخاص بالملك السعودي الراحل.

وعقد البعض مقارنة بين تصريحات الملك الفهد الذي أرجع الفضل في أحوال المملكة لله، وبين ما يفعله ابن سلمان الآن في السعودية. وتجبره واتخاذ سياسات كلها حرب لدين الله، حسب وصفهم.

وعلق المغردون بتعليقات متباينة حول ما آلت إليه أحوال المملكة من انعدام للأمن في عديد من المحافظات، بفعل الضربات الحوثية. التي عجز ابن سلمان عن إيقافها على مدار أعوام المواجهة الأخيرة.

وقال أحد المغردين معلقاً على المقطع: “وذاحين تخلوا عن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله فاجأتهم طائرات الحوثي”.

وذاحين تخلوا عن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله فجأتهم طائرات الحوثي 😂 — نايف عوضه 🇾🇪🇸🇾🇮🇷🇮🇶🇱🇧🇵🇸 (@naifabdullh191) March 16, 2021

فيما مغرد آخر راح للتعليق قائلاً: ” لو تلاحظون الملك رحمه الله دائماً على فمه رب العزة والجلالة هذا دليل إيمانهم وتوحيدهم وعقيدتهم الصافية. يا كبر فضله و إحسانه و أجره بعد الله سبحانه على تعليمنا التوحيد و المنهج الصحيح”.

لو تلاحظون الملك رحمه الله دائماً على فمه رب العزة والجلاله هذا دليل ايمانهم وتوحيدهم وعقيدتهم الصافيه ، ياكبر فضله واحسانه واجره بعد الله سبحانه على تعليمنا التوحيد و المنهج الصحيح — عمار MBS (@2h_fqf) March 15, 2021

الملك فهد يمارس السباحة

وقبل أيام تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نادر للملك السعودي الأسبق فهد بن عبدالعزيز، وهو يمارس السباحة. مع نجله الأمير عبدالعزيز بن فهد.

ويظهر الفيديو، الذي رصدته “وطن”، الملك السعودي في ظهور اعتبره رواد مواقع التواصل نادراً لملوك السعودية منذ تأسيسها.

مقطع لأول مره ينشر

تجتمع فيه البساطه

والهيبه👑💔🤲🏻

مولاي#خادم_الحرمين_الشريفين#الملك_فهد_بن_عبدالعزيز

رحمه الله

يؤدي رياضة السباحه

برفقة أبنه

الأمير #عبدالعزيز_بن_فهد

حفظه الله عام ١٤١٤هـ. pic.twitter.com/uIV54wKq7L — خالد بن الشيخ (@K_binalshikh) March 9, 2021

وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن المقطع الذي ينشر لأول مرة، يعود تاريخه إلى عام 1414 هجرية.

من هو الملك فهد؟

وفهد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (1920 – 26 جمادى الآخرة 1426 هـ / 1 أغسطس 2005)، خامس. ملوك المملكة العربية السعودية وأولهم اتخاذاً للقب خادم الحرمين الشريفين.

هو الابن التاسع من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري. تولى مقاليد الحكم. في 21 شعبان 1402 هـ الموافق 13 يونيو 1982م بعد وفاة أخيه غير الشقيق الملك خالد.

كما أصيب بجلطة في نوفمبر 1995، ومنذ عام 1997 تولى عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد حينها إدارة معظم شؤون البلاد اليومية.

شهدت فترة حكمه الكثير من الأحداث أبرزها أزمة احتلال العراق لدولة الكويت في عام 1990، وتهديد العراق بغزو. الأراضي السعودية وكذلك الحرب العراقية – الإيرانية وما تبعها من أحداث تأثرت بها السعودية.

وكذلك أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة وما تبعها من غزو الولايات المتحدة لأفغانستان والعراق.

وأيضًا انخفاض أسعار النفط سنوات طويلة واضطرار الميزانية السعودية للانخفاض الشديد.

تميز عهده بصدور النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق وتوسيع الحرمين الشريفين. وإنشاء جسر الملك فهد، الواصل بين السعودية والبحرين.

له إسهامات في اتفاق الطائف الخاص بإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية.

وكان قد شغل مواقع قيادية أخرى قبل مجيئه ملكا ومنها وزيرًا للمعارف ووزيرًا للداخلية ونائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء.

بالإضافة إلى قيامه بمسؤوليات وزارة الداخلية وبعد تولي الملك خالد بن عبد العزيز للحكم خلفًا للملك فيصل بن عبد العزيز، عين فهد بن عبد العزيز وليًا للعهد وأسند إليه منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

الملك فهد في طفولته

ولد فهد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود. في مدينة الرياض في عام 1921. وأمه هي حصة بنت أحمد السديري.

هو الأخ الشقيق الأكبر لكل من الأمير سلطان، والأمير نايف، والملك سلمان، والأمير عبد الرحمن، والأمير تركي، والأمير أحمد.

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