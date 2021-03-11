في قرار انتقامي جديد من قبل نظام عبدالفتاح السيسي في مصر، ضد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق الكابتن محمد أبوتريكة، اتخذت النيابة المصرية، اليوم الخميس، قرارا بتأييد قرار محكمة الجنايات بإدراج أبو تريكة و1527 شخصا آخرين، بينهم قيادات في جماعة “الإخوان المسلمين”، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

وفي التفاصيل التي نقلتها وسائل إعلام مصرية، فقد قررت محكمة النقض. رفض طعن لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، و1528 آخرين، وتأييد قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب.

ونص قرار المحكمة على إدراج هؤلاء الأشخاص على قوائم الإرهاب للمرة الثانية، لمدة 5 سنوات.

ومعروف أن هذه الأحكام تصدر ضد محمد أبوتريكة المقيم حاليا في قطر. كنوع من أنواع الانتقام منه لرفضه السير في ركب النظام وتطبيله لقائد الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي.

القرار الثاني من نوعه

ويعد إدراج أبو تريكة هو الثاني من نوعه، إذ نشرت الجريدة الرسمية، في 30 أبريل/نيسان 2018، قرارا جديدا من محكمة جنايات القاهرة بإعادة إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية. وإعادة إدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة والذين سبق إدراجهم على قائمة الإرهابيين منذ 12 يناير/كانون الثاني 2017، وذلك لمدة 5 سنوات.

وهي القضية الجديدة التي حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا. يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.

واشارت صحيفة “المصري اليوم” إلى أن القرار ضم 1529 شخصا. من بينهم عدد كبير من الشخصيات العامة على رأسهم: أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي. والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان في مصر.

كما سبق أن قضت محكمة النقض المصرية، في الرابع من يوليو/تموز 2018. في حكم نهائي وبات، بإلغاء القرار الأول الصادر في 12 يناير 2017، بإدارج أبو تريكة و1527 شخصا على قوائم الإرهابيين.

مصر شيطنته وسلطنة عمان كرمته

ويشار إلى أنه في الوقت الذي أقدمت فيه السلطات المصرية على مصادرة أمواله وتحويلها إلى خزينة الدولة. قامت سلطنة عمان بتكريم لاعب المنتخب المصري ونجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة. من خلال وضع سيرته الذاتية في المناهج الدراسية.

ويعود ذلك للعام 2018. حينما تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة تظهر إدراج سلطنة عمان السيرة الذاتية لمحمد أبوتريكة ضمن المناهج الدراسية. بكتاب اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي.

سلطنة عُمان تدرج السيره الذاتيه للنجم المصري محمد ابو تريكة ضمن المناهج الدراسية بكتاب اللغه الانجليزيه للصف الخامس الابتدائي.. pic.twitter.com/PB7Wtag7Ah — مصري (@hyd1hhQGXNAKqpz) September 12, 2018

وجاء ذلك تكريما لتريكة الذي حقق العديد من النجاحات مع فريق الأهلي، والمنتخب الوطني المصري.

كما وأحرز تريكة العديد من البطولات مع المنتخب المصري والنادي الأهلي على المستوى الإفريقي والمحلي، الأمر الذي جعله محبوبا لدى غالبية أبناء الشعب المصري.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك