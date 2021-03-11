ناشط كويتي يثير الجدل بفيديو قديم للسلطانين قابوس وهيثم مع ابن زايد وابن راشد “بجلسة صلح”

أثار الناشط الكويتي المقيم بالخارج عبدالله الصالح، موجة من الجدل عبر موقع التواصل تويتر، بعد استدعاءه لمقطع فيديو قديم لجلسة حوار برعاية كويتية لحل خلاف كان قد حصل بين سلطنة عمان والإمارات.

وبحسب المقطع المنشور حضر اللقاء من الطرف العماني السلطان الراحل قابوس بن سعيد، ومعه السلطان الحالي هيثم بن طارق آل سعيد.

ملاحظة عن عمان 🇴🇲

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عند وساطة أمير الكويت لحل الخلاف بين عمان والامارات حضر اللقاء من الطرف العماني السلطان قابوس وهيثم بن طارق الذي بات اليوم حاكم عمان السلطان هيثم

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ولو أننا كنا منتبهين الى هذا الفيديو لاستطعنا تخمين اختيار قابوس لمن سيذكر اسمه في الوصية خلفا له في الحكم pic.twitter.com/YiRn5bC9P0 — Abdullah Al-Saleh | عبدالله الصالح (@abdullahalsaleh) March 10, 2021

فيما كان كل من محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ومحمد بن راشد حاكم إمارة دبي الحاليين، حاضرين عن الإمارات.

وكان ذلك بحضور أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان هو الوسيط في حل الخلاف.

وساطة الكويت لحل الخلاف

وعلق الناشط الكويتي عبد الله الصالح بعد نشره عبر حسابه الشخصي بتويتر قائلاً: “عند وساطة أمير الكويت لحل الخلاف بين عمان. والإمارات حضر اللقاء من الطرف العماني السلطان قابوس وهيثم بن طارق الذي بات اليوم حاكم عمان السلطان هيثم”.

وتابع الناشط الكويتي في تعليقه على المقطع: “ولو أننا كنا منتبهين إلى هذا الفيديو لاستطعنا تخمين اختيار قابوس لمن سيذكر. اسمه في الوصية خلفا له في الحكم”.

تفاعل المغردين

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع تغريدة الناشط الكويتي ومقطع الفيديو الذي نشره.

وقال أحد المعلقين على المقطع مؤيداً ما جاء به الناشط الكويتي، وكتب ما نصّه: ” فعلاً كلامك صحيح ، كانت هناك مؤشرات. عدة تدل على أن هيثم هو من أشار به السلطان الراحل فالوصية ولم ننتبه لها إلا بعد التنصيب وفتح الوصية، رحم الله الأمير والسلطان”.

فعلآ كلامك صحيح ، كانت هناك مؤشرات عدة تدل على ان هيثم هو من اشار به السلطان الراحل فالوصية ولم ننتبه لها الا بعد التنصيب وفتح الوصية..

رحم الله الامير والسلطان❤ — Affan Ali (@diplomaci02) March 10, 2021

فيما راح ناشط آخر للترحم على أرواح السلطان العماني الراحل قابوس بن سعيد والأمير الكويتي الراحل صباح الأحمد.

وقال في تعليقه: ” الله يرحم الشيخ صباح والسلطان قابوس فعلا دبلوماسي وعرف يجمع الخليج الله يرحمهم”.

الله يرحم الشيخ صباح والسلطان قابوس فعلا دبلوماسي وعرف يجمع الخليج الله يرحمهم — MMكويت💙🇰🇼😷 (@mmhalom) March 10, 2021

تولي السلطان هيثم

وتولى السلطان هيثم الحكم في كانون الثاني/يناير 2020 إثر وفاة سلطان عمان السابق قابوس بن سعيد. وأصدر السلطان الجديد مراسيم تقضي بإجراء تغييرات عدة منذ توليه السلطة.

وجاء تولي السلطان هيثم للحكم بعد فتح الوصية التي أوصى بها السلطان العماني الراحل قابوس بن سعيد، والتي أكد فيها على تولي. ابن عمه السلطان الحالي هيثم بن طارق لشؤون الحكم بالبلاد كسلطان لها، خلفاً له.

تعديلات على آلية نقل الحكم في سلطنة عمان

وقرر سلطان عمان هيثم بن طارق، إدخال تعديلات على آلية نقل الحكم وتعيين ولي العهد في السلطنة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد. وأصدر بهذا الخصوص الإثنين مرسوما، وذلك بعد مرور عام على توليه مقاليد الحكم.

وقال التلفزيون العماني إن المرسوم يقضي “بوضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد. وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة”.

انتقال الولاية

وتنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة.

فإذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفي إخوة.

وبهذا البند يكون ذي يزن بن هيثم بن طارق، هو ولي عهد السلطنة باعتباره أكبر أبناء السلطان هيثم.

وبحسب المرسوم السلطاني إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته.

فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته، وإذا لم يكن الأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين ، بحسب ترتيب سن الإخوة.

وإذا لم يكن لمن له ولاية الحكم إخوة أو أبناء إخوة تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب المعين في البند الثاني من هذه المادة.

القانون الجديد في سلطنة عمان

ويشترط بحسب القانون الجديد فيمن يتولى الحكم أن يكون مسلما، عاقلا ، وابنا شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين. وإذا انتقلت ولاية الحكم. إلى من هو دون سن الحادية والعشرين، يمارس صلاحيات السلطان مجلس الوصاية الذي يكون السلطان قد عينه بإرادة سامية.

فإذا لم يكن قد عين مجلسا للوصاية قبل وفاته، قام مجلس العائلة المالكة بتعيين مجلس وصاية مشكل من أحد إخوة السلطان واثنين من أبناء عمومته. ويصدر بنظام عمل مجلس الوصاية مرسوم سلطاني.

ويعد قرار السلطان هيثم سابقة بتاريخ السلطنة، حيث قرر وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته”.

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