ابن سلمان خرق كل القوانين والأعراف بالعائلة وهذا ما فعله بعمه الأمير مشهور بن عبدالعزيز

كشفت مصادر سعودية عن قيام ولي العهد محمد بن سلمان، بفرض الإقامة الجبرية على عمه الأمير مشهور بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال المصدر في حديثه لموقع “ويكليكس السعودية“، بأن ابن سلمان فرض الإقامة الجبرية على الأمير مشهور تحت ذريعة أمنية.

كما أوضح المصدر أن الأمير مشهور بن عبدالعزيز، يخضع تحت الإقامة الجبرية بحجة لقاء أجراه. مع مسؤول أمني أمريكي رفيع المستوى.

الأمير مشهور والد زوجة محمد بن سلمان

علماً أن الأمير مشهور بن عبدالعزيز هو والد زوجة محمد بن سلمان، “سارة بنت مشهور”.

ووفق الدستور الملكي السعودي فهو ينص على استمرارية توارث الحكم في المملكة، من خلال أبناء الملك المؤسس عبد العزيز. حتى وفاتهم جميعاً، ثم يتولى الأحفاد.

وإلى يومنا هذا هناك خمسة أمراء لا زالوا على قيد الحياة، وهم (ممدوح وأحمد وعبد الآله ومشهور ومقرن). وجميعهم أصغر من الملك سلمان.

إلا أنه ومنذ انقلاب محمد بن سلمان يوم 21 يونيو/حزيران عام 2017، على ابن عمه الأمير محمد بن نايف. تم اغتصاب ولاية العهد بالقوة من قبل الأمير الصغير.

كما شن ابن سلمان في نوفمبر من العام 2017، حملة اعتقالات واسعة في المملكة، طالت أكثر من 381 شخصية. من كبار العائلة المالكة ورجال أعمال وشخصيات اقتصادية معروفة.

وتم إيقاف المتهمين في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض، والذي تم إخلاء كافة النزلاء منه وإيقاف خدماته. الفندقية وقطع خطوط الهاتف فيه.

انقسام آل سعود

كما انقسم منذ ذلك الوقت أمراء آل سعود إلى أربعة فئات، في تصنيف جديد أحدثه ابن سلمان.

أما النوع الأول فهم أمراء تم اعتقالهم في سجون سرية وأماكن خاصة، مثل: الأمير تركي بن عبد الله. الأميرة بسمة بنت سعود، الأمير سلمان بن عبد العزيز وآخرين.

فيما النوع الثاني، فهم الأمراء المختطفين الذين لا يعرف مصيرهم حتى اللحظة.

مثل: الأمير أحمد بن عبد العزيز، الأمير نايف بن أحمد بن عبد العزيز، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز.

والنوع الثالث كان من الأمراء الذين أجبروا على دفع عشرات المليارات مقابل الإفراج عنهم من الإقامة الجبرية.

ومنهم الأمير متعب بن عبد الله، والأمير سعود بن عبد الرحمن بن عبد العزيز.

وحول النوع الرابع، فهم الأمراء الأخوياء الأذلاء، مثل: الأمير الوليد بن طلال، الأمير عبد الرحمن بن مساعد. الأمير فيصل بن فهد، وغيرهم الكثير الذين يلتفون حول ولى العهد الشاب.

وفي وصف لها لولي العهد السعودي، قالت صحيفة التايمز البريطانية عن ابن سلمان بأنه الزعيم المغرور والفاشل. على حد وصفها.

كما قالت الصحيفة البريطانية إنه ليس بمقدور ابن سلمان، أن يكون قائد حرب في اليمن، وزعيماً ومصلحاً قادراً على التغيير في البلاد.

وأنذرت الصحيفة بنهاية حزينة للامبراطور السعودي المصاب بجنون العظمة.

مشيرة إلى أنها ستكون مثل نهاية إمبراطور جمهورية إفريقيا الوسطى، بيدل بوكاسا.

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