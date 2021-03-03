أحمد القطان يكشف كيف أقنع ابن سلمان السيسي بالتنازل عن تيران وصنافير

فجرت تصريحات حديثة لوزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية، أحمد قطان، بشأن ما فعله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. مع رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، للتنازل عن تيران وصنافير جدلا جديدا بمواقع التواصل.

ابن سلمان قام بأشياء غير طبيعية

أحمد القطان وخلال حواره على قناة “روتانا خليجية” ببرنامج “في الصورة” قال: “سوف يسجل التاريخ ما قام به الأمير محمد بن سلمان. في عودة هاتين الجزيرتين للمملكة، بحزم وبقوة، قام بأشياء غير طبيعية”.

وشدد الوزير السعودي على أن “الموضوع لم يكن سهلا، لكن الذي سهل الموضوع هو الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.”

وأشار إلى أن السيسي اجتمع مع كبار المصريين في قصر رئاسة الجمهورية، وتحدث معهم بكل إسهاب عن حقيقة هذا الأمر.

اقتراح مصطفى الفقي

وذهب القطان في حديثه للتأكيد على سعودية تيران وصنافير، وقال إن الأمر لا يحتاج إلى سؤال “هل هي سعودية أو مصرية؟”.

وأوضح:”فنحن لو كنا على علاقات غير طيبة مع مصر وتقدمنا بشكوى للأمم المتحدة سوف نحصل على هذين الجزيرتين. وهذا كان اقتراح من الدكتور مصطفى الفقي.”

فقلت له: “كيف يا دكتور مصطفى سوف تقبل المملكة ومصر أن تشتكيا بعضهما في الأمم المتحدة؟ مستحيل”.

ضابط من عهد الملك فاروق

وعاد أحمد القطان للإشادة بابن سلمان وقال إن ما قام به سيدي الأمير محمد بن سلمان سوف يذكره التاريخ.

مضيفا:”لأن هذا الموضوع عمره سنوات طويلة منذ أيام الملك فهد والملك عبدالله بن عبدالعزيز.”

وزعم الوزير السعودي أن الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، كان يتهرب من هذا الأمر.

وقال ما نصه:”كلما فٌتح معه يقول: “حاضر بكرا بعده”، حتى جاء الأمير محمد بن سلمان وتحدث مع فخامة الرئيس المصري في هذا الأمر بكل شفافية”.

وذكر القطان قصة ليس لها مصدر أو دليل عن ضابط مصري يبلغ من العمر 91 عامًا، قال إن الملك فاروق أمره. بأن يذهب إلى المملكة لمقابلة الملك عبدالعزيز ويطلب هاتين الجزيرتين.

وسبق أن تساءلت الكاتبة المصرية أهداف سويف، عن الدوافع التي قادت رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي. إلى الإصرار على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.

وأكدت أن إعطاء الجزر للسعودية يمنحها مبررا لعلاقاتها النامية مع إسرائيل.

وقالت “سويف” في مقال نشر لها عام 2017، بصحيفة “نيويرك تايمز” إن حماسة السيسي في التنازل عن الجزيرتين/ ورط الحكومة المصرية. في تعديات من شأنها تدمير أي هيبة باقية لمؤسسات الدولة من قضاء وبرلمان، وإعلام وحتى الدستور.

وتساءلت إن كانت قضية الجزيرتين مرتبطة بصراع إدارات يضطر السيسي أن يكسبه ليعلم الجميع أنه يفعل ما يريد وليست هناك قوة تستطيع أن تمنعه؟.

أم أن الحكومة متورطة في صفقة لا تستطيع العدول عنها ولا تستطيع الإفصاح بمكوناتها الحقيقية؟

هذا الهدف

وأكدت أن إعطاء الجزر للسعودية يجعل المملكة طرفاً في اتفاقيات كامب ديفيد ويعطيها مبرراً لعلاقاتها النامية مع إسرائيل.

وأشارت الكاتبة إلى أنه رغم أن اتفاقيات كامب ديفد تشترط أن تكون مضايق تيران مفتوحة أمام كل السفن، فإن هذا الشرط. يسري فقط في أحوال السلم وفي ظروف “المرور البريء”.

وما دامت المضايق تحت السيطرة المصرية فإن مصر تستطيع إغلاقها في حالة الحرب أو لو اشتمت نوايا سيئة للسفن المارة.

غير أنه وبعد التنازل عن الجزر للسعودية أصبحت مياه مضيق تيران دولية وليس لمصر أي حكم عليها في السلم أو في الحرب.

وقالت سويف إن أزمة التنازل عن الجزيرتين تتزامن مع وضع قاتم في البلاد؛ فالأغلبية الكبيرة من المصريين يعيشون إحساسا بالتهديد. في حياتهم ومستقبلهم وأرزاقهم منذ عقود، لكنهم الآن يشعرون بتهديد وجودي.

واعتبرت أن المجتمع المصري منقسم وعدائي بشكل لم يعرفه من قبل، وبات لا يرحب بالنازحين واللاجئين، وطاردا حتى لأولاده. الذين يقذفون بأنفسهم هربا في الصحاري والبحار، وذلك نتيجة عقود من الحكم الفاسد والمُفسِد.

ورأت أن ثورة يناير ٢٠١١ كانت استجابة ورد فعل لهذا التهديد الوجودي، ولهذا خرج إليها الملايين من الشباب والكبار. والأغنياء والفقراء، وذوي المرجعية السياسية الدينية، وذوي المرجعية السياسية المدنية، وغيرهم، بهدف إنقاذ البلاد وإنقاذ أنفسهم.

وأكدت أن الثورة المضادة التي بدأت منذ تنحي الرئيس المعزول حسني مبارك في فبراير ٢٠١١، فشلت تماماً في مواجهة هموم. وشواغل المصريين، وكان تركيزها على التمكن من السلطة والاستفراد بها، والقضاء على كل ما تتصور أنه يمكن أن يهددها.

وقالت إن المصريين يشعرون اليوم بخطورة وخسارة وعار فقد تيران وصنافير، وأكدت أن المعارضة مستمرة رغم حملة التضييق. المتصاعدة في البلاد ولن تتوقف ولن تصمت.

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