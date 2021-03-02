انتشرت في الساعات الماضية أنباء عن تدهور صحة الفنان المصري عادل إمام، ووضعه على جهاز تنفس، بسبب إصابته بضيق تنفس مزمن بسبب التدخين. وسط مزاعم عن اصابته بفيروس كورونا.

جهاز تنفس صناعي

وذكر موقع “الفن“، أن عادل إمام غير مصاب بفيروس كورونا خاصة أنه يلتزم تماماً بالتباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازية للوقاية منه. حتى أنه لا يستقبل أولاده وأحفاده أحياناً.

ونقل الموقع عن مصادر لم يسمها، أن “الزعيم” مصاب بمرض ضيق التنفس المزمن نتيجة التدخين في السنوات الماضية.

وقالت المصادر إن أي مجهود ممكن أن يسبب له حالة من الإرهاق. وغالباً ما يستخدم جهاز التنفس الإصطناعي كي يبقى مستوى الأكسجين معتدلاً في الدم.

وأشار الموقع أن عادل إمام يدرس موضوع تلقي لقاح فيروس كورونا بالتشاور مع طبيبه الخاص. مؤكدة أنه لم يصب باكتئاب بسبب الحجر كما تم تداوله.

عائلة عادل إمام غاضبة

من جهتها، نفت عائلة عادل إمام هذه الأنباء جملةً وتفصيلاً.

وقال نجله الفنان محمد إمام، في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع” المحلية، إن “الحالة الصحية لوالده جيدة للغاية. وما ينشر عن تدهور حالته الصحية غير صحيح مطلقا.

وتابع إمام: “والدي متواجد في منزله ويتمتع بصحة جيدة. ويمارس حياته الطبيعية بشكل ممتاز، فضلاً عن أنه يمارس الرياضة يوميا وأن كل ما أشيع عارٍ تماما من الصحة”.

وطالب محمد إمام وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر عن والده تحديدًا خاصة أنه رمز من رموز الفن في مصر بحسب تعبيره.

“راعوا شعور أسرته”

كذلك نفى المنتج عصام إمام، شقيق عادل إمام، ما تردد عن تعرض الأخير لوعكة صحية، وأكد أن هذا الكلام عارٍ تماماً من الصحة.

وأعرب عصام إمام في تصريحات صحفية عن استيائه الشديد من تداول هذه الأخبار المغلوطة بحسب وصفه.

وأكد عصام أن شقيقه عادل إمام بصحة جيدة، ولا يتعرض لأي وعكات صحية إطلاقاً كما يردد البعض، مضيفاً: “الزعيم يقضي وقته مع أسرته وأحفاده حالياً”.

وناشد عصام إمام الجمهور بعدم تداول الشائعات التي تدور حول الزعيم مراعاة لشعور أسرته.

نقابة المهن تحسم الأمر

“بودي جارد”

كذلك نفت عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، والمسؤولة عن الملف الصحي بها، الفنانة نهال عنبر، في تصريح صحفي، صحة هذه الشائعات.

وقالت نهال عنبر: “هذا الكلام غير صحيح وأتمنى أن يتركوا الرجل بحاله، ليس منطقياً إطلاق شائعات كل فترة وهو بخير”.

الجدير بالذكر أنه تم عرض مسرحية “بودي جارد” مؤخراً لعادل إمام على إحدى المنصات الرقمية، وهي تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام.

وانطلقت عروض المسرحية بمشاركة كل من عزت أبو عوف، مصطفى متولي، سعيد عبدالغني، وشيرين سيف النصر، وعُرضت في الفترة بين 1999 و2010.

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