بثينة الرئيسي ترفض اخذ لقاح كورونا بعد وفاة مشاري البلام
بثينة الرئيسي ترفض اخذ لقاح كورونا بعد وفاة مشاري البلام
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هذا ما قالته الفنانة العمانية بثينة الرئيسي عن الفنان الراحل مشاري البلام .. ولن تأخذ اللقاح!

كتب وطن
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قررت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي عدم تلقي لقاح فيروس كورونا بعد وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام  سبب مضاعفات الفيروس الذي أصابه قبل أيام .

وقالت في تسجيل نشرته عبر ”سناب شات“ إنه لا توجد أي إجراءات أو فحوصات يتم القيام بها قبل أخذ اللقاح.

واضافت أن كان مصابا بفيروس كورونا خلال تطعيمه، ولم يتم فحصه على الرغم من أنه كان يشعر ببعض الاحتقان في الزور وبالتالي كان من الواجب فحصه.

وأكدت الفنانة العمانية، أنها لا تريد إلقاء اللوم على أي جهة. ولكنها لن ترضى أبدًا أن تحصل على أي لقاح دون أن يتم إجراء فحوصات لها قبل التطعيم؛ للاطمئنان على وضعها الصحي.

وشددت بثينة الرئيسي، على أن شكلت صدمة للجميع.

“إبرة كورتيزون أنهت حياته”

وكشف والد الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام السبب الحقيقي وراء وفاة ابنه. حيث قال في مقطع فيديو: “عطوا مشاري اللقاح بدون لا يفحصونه وأهو أصلا فيه كورونا.. وعطوه إبرة كورتيزون وهذي اللي أنهته”.

لم يكن مدخناً

من جانبه قال ساعد شقيق الفنان مشاري البلام: “مشاري ما كان حتى يدخن ومشاري مصلي مسمي وعمره ما أذى أحد”.

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في حين قال د.محمد علي دشتي صديق الفنان مشاري البلام: “ما نبي نحط اللقاح شمّاعة ونقول قدر الله وما شاء فعل.. أخذ اللقاح بتاريخ 12/فبراير وثاني يوم كلمته كان تعبان”.

يشار الى ان جثمان الفنان دفن في مقبرة الصليبيخات. وبحسب الاشتراطات الصحية لم يحضر الجنازة سوى 20 شخص.

وزارة الصحة الكويتية تعلق

وحسمت وزارة الصحة في الكويت، حقيقة وفاة الفنان مشاري البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”.

ونفى عضو لجنة اللقاحات في وزارة الصحة، د.خالد السعيد  ما تردد من أنباء حول علاقة اللقاح المضاد لكورونا، بحالات الوفاة التي تحدث جراء الإصابة، وقال إن اللقاح ليس له علاقة بالإصابة بالفيروس.

وأكد السعيد أن اللقاح آمن وفعال. مضيفاً في تصريحه لصحيفة “الأنباء” الكويتية: “لو كل شخص أخذ اللقاح وأصيب بفيروس كورونا لوجدنا مئات الآلاف من الإصابات والوفيات حول العالم، حيث أن هناك أكثر من 200 مليون شخص حول العالم أخذ هذه اللقاحات”.

وطالب السعيد الجميع بالاستمرار في التسجيل للحصول على اللقاح، وعدم الالتفات الى “الشائعات” التي تنتشر حول مأمونية اللقاح، مؤكداً أن “كورونا: هي القاتلة وليس اللقاح.

توضيح 

كما أصدرت وزارة الصحة الكويتية بياناً نشرته عبر حسابها على “تويتر”، أكدت خلاله احترامها المطلق لخصوصية المعلومات المتعلقة بجميع المرضى.

ونفت وزارة الصحة تسجيل أي حالة وفاة نتيجة أخذ ، ومشيرة إلى أنه لم تسجل أي آثار جانبية كبيرة للقاح.

وأضاف البيان: “تتابع اللجان الفنية المكوّنة من أطباء مختصين تتابع وعلى مدار الساعة الحالات التي تتلقى تطعيم كوفيد-19. وتقوم بتحليل وتدقيق البيانات والآثار الجانبية إن وجدت، وذلك وفق منهجية علمية دقيقة”.

وأشار البيان إلى أن البروتوكول الطبي المعتمد عالميا لا يتضمن ضرورة أخذ مسحة للشخص الذي يريد أخذ اللقاح.

وأكدت الوزارة أن المعطيات الواردة من اللجان الفنية تؤكد فاعلية ومأمونية اللقاحات المتوافرة في البلاد. وتشير إلى تزايد نسب من تلقوا اللقاح ومن بادروا الى التسجيل للتطعيم.

وشددت على أهمية الأخذ بكافة سبل الوقاية، والابتعاد عن التجمعات والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

من هو مشاري البلام؟

ويعد مشاري البلام (48 عاماً)، أحد الوجوه التي برزت في عالم الفن الكويتي.

كما أدى العديد من الأدوار المركبة. مثل المصاب بالصرع في مسلسل دروب الشك والأصم الأبكم في مسلسل جرح الزمن.

كما تربط مشاري علاقة قرابة بالممثل حسن البلام، فهو ابن عمه. وحاصل على شهادة الدبلوم بالإدارة الصناعية. من «كلية الدراسات التجارية» في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وبدأ البلام عمله الفني عام 1991 عندما شارك في مسرحية فري كويت، وتوالت بعدها أعماله الفنية بأدوار صغيرة ومتوسطة.

إلى أن شارك في عام 1998 بمسلسل دارت الأيام واستطاع أن يحقق نجاحا به، وتوالت بعدها أدواره وأصبح يأخذ أدوارا كبيرة

وشارك مشاري البلام في برنامج تلفزيون الواقع الوادي الذي عرض على قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال في عام 2005، وتوج بلقب “مزارع الوادي”. عندما فاز بتصويت الجمهور في الحلقة النهائية على الفنان تركي اليوسف من ، واللاعب خالد الغندور من ، ومواطنته الفنانة زهرة الخرجي.

ومشاري البلام متزوج ولديه خمسة أبناء هم : صالح ومريم وعبد الله وحمد وشيخة.

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