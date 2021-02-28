هذا ما قالته الفنانة العمانية بثينة الرئيسي عن الفنان الراحل مشاري البلام .. ولن تأخذ اللقاح!

قررت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي عدم تلقي لقاح فيروس كورونا بعد وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام سبب مضاعفات الفيروس الذي أصابه قبل أيام .

وقالت بثينة الرئيسي في تسجيل نشرته عبر ”سناب شات“ إنه لا توجد أي إجراءات أو فحوصات يتم القيام بها قبل أخذ اللقاح.

واضافت أن مشاري البلام كان مصابا بفيروس كورونا خلال تطعيمه، ولم يتم فحصه على الرغم من أنه كان يشعر ببعض الاحتقان في الزور وبالتالي كان من الواجب فحصه.

وأكدت الفنانة العمانية، أنها لا تريد إلقاء اللوم على أي جهة. ولكنها لن ترضى أبدًا أن تحصل على أي لقاح دون أن يتم إجراء فحوصات لها قبل التطعيم؛ للاطمئنان على وضعها الصحي.

وشددت بثينة الرئيسي، على أن وفاة مشاري البلام شكلت صدمة للجميع.

“إبرة كورتيزون أنهت حياته”

وكشف والد الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام السبب الحقيقي وراء وفاة ابنه. حيث قال في مقطع فيديو: “عطوا مشاري اللقاح بدون لا يفحصونه وأهو أصلا فيه كورونا.. وعطوه إبرة كورتيزون وهذي اللي أنهته”.

والد الفنان مشاري البلام: "عطوا مشاري اللقاح بدون لا يفحصونه وأهو أصلا فيه كورونا.. وعطوه إبرة كورتيزون وهذي اللي أنهته".#مشاري_البلام_في_ذمة_الله pic.twitter.com/ujduJnQCuQ — ترند (@Trendnews) February 26, 2021

لم يكن مدخناً

من جانبه قال ساعد شقيق الفنان مشاري البلام: “مشاري ما كان حتى يدخن ومشاري مصلي مسمي وعمره ما أذى أحد”.

في حين قال د.محمد علي دشتي صديق الفنان مشاري البلام: “ما نبي نحط اللقاح شمّاعة ونقول قدر الله وما شاء فعل.. أخذ اللقاح بتاريخ 12/فبراير وثاني يوم كلمته كان تعبان”.

د.محمد علي دشتي صديق الفنان #مشاري_البلام: "ما نبي نحط اللقاح شمّاعة ونقول قدر الله وما شاء فعل.. أخذ اللقاح بتاريخ 12/فبراير وثاني يوم كلمته كان تعبان".#مشاري_البلام_في_ذمة_الله pic.twitter.com/keeQxE3Acr — ترند (@Trendnews) February 26, 2021

يشار الى ان جثمان الفنان دفن في مقبرة الصليبيخات. وبحسب الاشتراطات الصحية لم يحضر الجنازة سوى 20 شخص.

وزارة الصحة الكويتية تعلق

وحسمت وزارة الصحة في الكويت، حقيقة وفاة الفنان مشاري البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”.

ونفى عضو لجنة اللقاحات في وزارة الصحة، د.خالد السعيد ما تردد من أنباء حول علاقة اللقاح المضاد لكورونا، بحالات الوفاة التي تحدث جراء الإصابة، وقال إن اللقاح ليس له علاقة بالإصابة بالفيروس.

وأكد السعيد أن اللقاح آمن وفعال. مضيفاً في تصريحه لصحيفة “الأنباء” الكويتية: “لو كل شخص أخذ اللقاح وأصيب بفيروس كورونا لوجدنا مئات الآلاف من الإصابات والوفيات حول العالم، حيث أن هناك أكثر من 200 مليون شخص حول العالم أخذ هذه اللقاحات”.

وطالب السعيد الجميع بالاستمرار في التسجيل للحصول على اللقاح، وعدم الالتفات الى “الشائعات” التي تنتشر حول مأمونية اللقاح، مؤكداً أن “كورونا: هي القاتلة وليس اللقاح.

توضيح

كما أصدرت وزارة الصحة الكويتية بياناً نشرته عبر حسابها على “تويتر”، أكدت خلاله احترامها المطلق لخصوصية المعلومات المتعلقة بجميع المرضى.

ونفت وزارة الصحة تسجيل أي حالة وفاة نتيجة أخذ لقاح كورونا، ومشيرة إلى أنه لم تسجل أي آثار جانبية كبيرة للقاح.

وأضاف البيان: “تتابع اللجان الفنية المكوّنة من أطباء مختصين تتابع وعلى مدار الساعة الحالات التي تتلقى تطعيم كوفيد-19. وتقوم بتحليل وتدقيق البيانات والآثار الجانبية إن وجدت، وذلك وفق منهجية علمية دقيقة”. وأشار البيان إلى أن البروتوكول الطبي المعتمد عالميا لا يتضمن ضرورة أخذ مسحة للشخص الذي يريد أخذ اللقاح. وأكدت الوزارة أن المعطيات الواردة من اللجان الفنية تؤكد فاعلية ومأمونية اللقاحات المتوافرة في البلاد. وتشير إلى تزايد نسب من تلقوا اللقاح ومن بادروا الى التسجيل للتطعيم. وشددت على أهمية الأخذ بكافة سبل الوقاية، والابتعاد عن التجمعات والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا. توضيح صحفي pic.twitter.com/JhUoVokf8l — وزارة الصحة – الكويت (@KUWAIT_MOH) February 26, 2021