والد الفنان الكويتي مشاري البلام يفجر مفاجأة عن سبب وفاته بعد دفنه!

كشف والد الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام السبب الحقيقي وراء وفاة ابنه امس الخميس، حيث قال في مقطع فيديو: “عطوا مشاري اللقاح بدون لا يفحصونه وأهو أصلا فيه كورونا.. وعطوه إبرة كورتيزون وهذي اللي أنهته”.

والد الفنان مشاري البلام: "عطوا مشاري اللقاح بدون لا يفحصونه وأهو أصلا فيه كورونا.. وعطوه إبرة كورتيزون وهذي اللي أنهته".#مشاري_البلام_في_ذمة_الله pic.twitter.com/ujduJnQCuQ — ترند (@Trendnews) February 26, 2021

لم يكن مدخناً

من جانبه قال ساعد شقيق الفنان مشاري البلام: “مشاري ما كان حتى يدخن ومشاري مصلي مسمي وعمره ما أذى أحد”.

في حين قال د.محمد علي دشتي صديق الفنان مشاري البلام: “ما نبي نحط اللقاح شمّاعة ونقول قدر الله وما شاء فعل.. أخذ اللقاح بتاريخ 12/فبراير وثاني يوم كلمته كان تعبان”.

د.محمد علي دشتي صديق الفنان #مشاري_البلام: "ما نبي نحط اللقاح شمّاعة ونقول قدر الله وما شاء فعل.. أخذ اللقاح بتاريخ 12/فبراير وثاني يوم كلمته كان تعبان".#مشاري_البلام_في_ذمة_الله pic.twitter.com/keeQxE3Acr — ترند (@Trendnews) February 26, 2021

يشار الى ان جثمان الفنان دفن في مقبرة الصليبيخات.

وبحسب الاشتراطات الصحية لم يحضر الجنازة سوى 20 شخص.

وتوفي الفنان الكويتي مشاري البلام، داخل العناية المركزة بمستشفى جابر، أمس الخميس، بسبب مضاعفات فيروس كورونا الذي أصابه قبل أيام. وسط جدل حول سبب وفاته.

وأعلنت العديد من وسائل الإعلام الكويتية والشخصيات العامة، وفاة مشاري البلام، الذي أصيب بفيروس كورونا أثناء تلقيه الجرعة الأولى. من اللقاح المضاد للفيروس.

حيث رقد إثر الإصابة في مستشفى الشيخ جابر بالكويت ودخل العناية المركزة حتى وفاته .

وبعد الجدل الواسع الذي انتشر حول وفاة البلام، حيث ذهب البعض أن تلقيه لقاح كورونا هو سبب وفاته.

وأكد الدكتور أحمد العمار، مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي، أن إصابة البلام بكورونا والتي تسببت بوفاته لم تكن بسبب اللقاح. بل لكون المناعة لم تكتمل.

وتصدّر وسم باسم الفنان مشاري البلام مواقع التواصل الاجتماعيّ، في دول الخليج، بعد الإعلان عن وفاته.