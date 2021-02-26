كشف والد الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام السبب الحقيقي وراء وفاة ابنه امس الخميس، حيث قال في مقطع فيديو: “عطوا مشاري اللقاح بدون لا يفحصونه وأهو أصلا فيه كورونا.. وعطوه إبرة كورتيزون وهذي اللي أنهته”.
والد الفنان مشاري البلام: "عطوا مشاري اللقاح بدون لا يفحصونه وأهو أصلا فيه كورونا.. وعطوه إبرة كورتيزون وهذي اللي أنهته".#مشاري_البلام_في_ذمة_الله pic.twitter.com/ujduJnQCuQ
— ترند (@Trendnews) February 26, 2021
لم يكن مدخناً
من جانبه قال ساعد شقيق الفنان مشاري البلام: “مشاري ما كان حتى يدخن ومشاري مصلي مسمي وعمره ما أذى أحد”.
#خاص_ترند | مساعدشقيق الفنان #مشاري_البلام: "مشاري ما كان حتى يدخن ومشاري مصلي مسمي وعمره ما أذى أحد".#مشاري_البلام_في_ذمة_الله pic.twitter.com/S5YRQO4nGW
— ترند (@Trendnews) February 26, 2021
في حين قال د.محمد علي دشتي صديق الفنان مشاري البلام: “ما نبي نحط اللقاح شمّاعة ونقول قدر الله وما شاء فعل.. أخذ اللقاح بتاريخ 12/فبراير وثاني يوم كلمته كان تعبان”.
د.محمد علي دشتي صديق الفنان #مشاري_البلام: "ما نبي نحط اللقاح شمّاعة ونقول قدر الله وما شاء فعل.. أخذ اللقاح بتاريخ 12/فبراير وثاني يوم كلمته كان تعبان".#مشاري_البلام_في_ذمة_الله pic.twitter.com/keeQxE3Acr
— ترند (@Trendnews) February 26, 2021
يشار الى ان جثمان الفنان دفن في مقبرة الصليبيخات.
وبحسب الاشتراطات الصحية لم يحضر الجنازة سوى 20 شخص.
وتوفي الفنان الكويتي مشاري البلام، داخل العناية المركزة بمستشفى جابر، أمس الخميس، بسبب مضاعفات فيروس كورونا الذي أصابه قبل أيام. وسط جدل حول سبب وفاته.
وأعلنت العديد من وسائل الإعلام الكويتية والشخصيات العامة، وفاة مشاري البلام، الذي أصيب بفيروس كورونا أثناء تلقيه الجرعة الأولى. من اللقاح المضاد للفيروس.
حيث رقد إثر الإصابة في مستشفى الشيخ جابر بالكويت ودخل العناية المركزة حتى وفاته .
وبعد الجدل الواسع الذي انتشر حول وفاة البلام، حيث ذهب البعض أن تلقيه لقاح كورونا هو سبب وفاته.
وأكد الدكتور أحمد العمار، مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي، أن إصابة البلام بكورونا والتي تسببت بوفاته لم تكن بسبب اللقاح. بل لكون المناعة لم تكتمل.
وتصدّر وسم باسم الفنان مشاري البلام مواقع التواصل الاجتماعيّ، في دول الخليج، بعد الإعلان عن وفاته.
وعبّر المغردون عن حزنهم لرحيله، مستذكرين وسط عبارات النعي، أعماله الفنية التي قدّمها.
“فنانة قصيرة تسببت بمرض مشاري”
وكانت مي العيدان قالت في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”: “الناس تعتقد أن مشاري البلام أصيب بفيروس كورونا حين ذهب. لتلقي اللقاح، لكن الحقيقة المرة أن الفيروس انتقل له من فنانة قصيرة لا تظهر من القاع”.
وتابعت مي العيدان دون أن توضح هوية الفنانة بشكل صريح: “الأخت مصابة واستمرت بالتصوير معه بشكل عادي. ولم تبلغ أحد أنها مصابة بكورونا، أريد أن أسألها الآن هل ضميرك مرتاح؟”.
رسالة لوزير الإعلام
وأعادت مي نشر تغريدتها عبر “انستجرام” وعلقت: “هذه هي الحقيقة المرة، هل ضميرك الآن مرتاح؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك مليار مرة”.
كما وجهت مي العيدان رسالة إلى وزير الإعلام الكويتي عبدالرحمن المطيري، قالت فيها: “معالي وزير الاعلام نتمنى إيقاف تصوير. المسلسلات خاصة بهذه الفترة وخاصة بعد ازدياد الإصابات”.
وتابعت العيدان: “المصابين لا يوجد مكان لهم بالعنايات المركزة خاصه بعد إصابة مشاري البلام بسبب ممثلة مصابة بالفايروس. للأسف في فنانين بس يهمهم المصلحة المادية والفلوس والمدخول”.
وذكر الناشطون أن مي العيدان تقصد الفنانة الكويتية غدير السبتي، ما دعا الأخيرة للخروج والرد بفيديو عبر حسابها على “سناب شات”.
غدير السبتي تنفعل بسبب مي العيدان
وقالت غدير السبتي بالفيديو: “كلن يرى الناس بعين طبعه، لست معدومة الضمير، ومن يتحدث عني سأقوم ببهدلته، أنا مسالمة. ولكن لن أسمح لأحد بالتعدي علي”.
وقامت غدير السبت بالاتصال بمي العيدان، وقالت: “ها أنا أحاول الاتصال بها منذ وقت طويل، لسانها طويل فقط خلف الهاتف. هل فحصتيني يا مي وتبين لك أنني مصابة بكورونا؟”.
غدير السبتي تنفجر غضباً على مي العيدان : لسانك بس طويل من وراء التلفون! ردي ياجبانة ردي .. انتي جبانة بس! pic.twitter.com/vLFR1n2bmu
— مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 24, 2021
وتابعت: “للعلم أن مشاري البلام هاتفني وأخبرني أنه مصاب بكورونا وطلب مني أن أذهب لإجراء الفحص، وأتمنى من الله أن يشفيه. وسواء أنا نقلت العدوى لمشاري أو العكس، فهذا أمر عادي، هذا مرض وليس من المعروف من سيعدي من”.
ووجهت غدير السبتي رسالتها إلى مي العيدان قائلة: “إذا كان قلمك قلم الحقيقة فعلاً، قومي بالرد على اتصالي، لكنك مجرد جبانة”.
لكن مي العيدان نفت أن قصدها بحديثها غدير السبتي.
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