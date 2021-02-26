ماريا معلوف تنفجر غضباً من تقرير الاستخبارات الأمريكية.. ما الذي قالته؟!

انفجرت الإعلامية اللبنانية، ماريا معلوف، والمعروفة بقربها من النظامي السعودي والإماراتي غضباً من تقرير الاستخبارات الأمريكية. بشأن مقتل جمال خاشقجي بعد اتهام ولي العهد السعودي بشكل واضح بالمسؤولية عن الجريمة.

حسن نصر الله وليس محمد بن سلمان

ودفع الغضب ماريا معلوف للهجوم على الولايات المتحدة، في تغريدة رصدتها “وطن سرب”. متسائلةً عن عدم محاسبة حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني.

كما قالت معلوف: “حسن نصر الله قتل أكثر من نصف مليون جمال خاشقجي؛ ولكن لم يصدر الديمقراطيون فيه أي تقرير”.

حسن نصرالله قتل اكثر من نصف مليون #جمال_خاشقجي ولكن لم يصدر الديمقراطيون فيه اي تقرير #ماريا_معلوف — Maria Maaloof (@bilarakib) February 26, 2021

غضب نشطاء مواقع التواصل

رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاجموا الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف ، رافضين دفاعها المستميت عن ولي العهد السعودي والأنظمة السعودية والإماراتية.

حسن نصر الله و بن سلمان متل بعض ، قتله مجرمين عملاء — HASSOUN (@Hassoun) February 26, 2021

سبحان الله لقد بعتم مبادئكم واخلاقكم من أجل مال بن سلمان ، تدافعين عن شخص أمر بقتل وتقطيع صحفي بمنشار ،، أليس لديكِ ذرة من الأنسانية أم أن المال أعمى بصيرتكِ — مصطفى قاسم mustafa Qasim (@mustafaqism) February 26, 2021

اصبحت سرقت التغريدة من اليهودي عنوان لكِ يا ماريا pic.twitter.com/DvtC3QqBCy — 🌸Hussein Mayah🌺 (@HAlmyahy) February 26, 2021

العمى شو انك بلا نظر ،،الجماعة اتهموا ولي العهد بجريمة تقطيع،،شو خص نصرالله؟؟ او لازم تدخليهن بكل تغريدة؟ — لبناني قرفان (@lebnan_awalan) February 26, 2021

بلاش لف ودوران! الجريمة لا تبرر بالجريمة، الا ان يكون الذي يبرر من العبيد الذين يتلذذون بلعق احذية اسيادهم! شيء مقرف جداً. قتل غيلة وغدراوقطع واخفيي بطريقة بشعة فيى قنصلية بلاده بعد ان استأمن. عيب عليكي يا مدام! — الدين الخالص (@PillarsofEeman) February 26, 2021

السعودية ترفض التقرير!

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية رفض حكومة المملكة رفضاً قاطعاً لما ورد في التقرير الذي زود به الكونجرس بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجي .

وأضافت الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: “تؤكد على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة. من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة”.

كما قالت: “لمن المؤسف حقاً أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة. في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا”.

وشدد البيان على ان “المملكة ترفض أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها”.

كما وتطرّق البيان الى الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

واعتبر تلك الشراكة “قوية ومتينة ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل. ونأمل أن تستمر هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطاراً قويًا لشراكة البلدين الاستراتيجية”.

التقرير يفضح محمد بن سلمان

وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الجمعة. نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي. السعودي جمال خاشقجي في العام 2018.

وقال التقرير إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في 2018. وأمر بذلك على الأرجح.

كما وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي رأى في خاشقجي تهديدا للمملكة، ودعم العنف بشكل كبير.

وأكد تقرير المخابرات أن التقييم الأمريكي قام على سيطرة ولي العهد على صنع القرار والتورط المباشر لمستشار رئيسي ودعمه للعنف لإسكات المعارضين.

من هم قتلة خاشقجي الـ 21!

كما أدرجت الوثيقة التي رفعت عنها السرية، 21 فردا، لدى المخابرات الأمريكية ثقة كبيرة في أنهم متورطون أو مسؤولون عن مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد.

نشر المعارض الاماراتي الاكاديمي البارز سعيد بن ناصر الغامدي أسماء الاشخاص الـ 21 وهم على النحو التالي حسب ما جاء في تقرير الاستخبارات الامريكية.

١- سعود القحطاني

٢-ماهر المطرب

٣- نايف العريفي

٤- محمد الزهراني

٥- منصور أباحسين

٦- بدر العتيبي

٧- عبدالعزيز الهوساوي

٨- وليد عبدالله الشهري

٩- خالد العتيبي

١٠- ظاهر الحربي

١١- فهد شهاب البلوي

١٢- مشعل البستاني

١٣- تركي الشهري

١٤- مصطفى المدني

١٥- سيف سعد

١٦- أحمد زايد العسيري

١٧- عبدالله محمد الهويرني

١٨- ياسر خالد السالم

١٩- إبراهيم السالم

٢٠- صلاح الطبيعي

٢١- محمد العتيبي

كما أضاف التقرير الامريكي أن الفريق السعودي الذي وصل إلى إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 ضم مسؤولين ارتبطوا. بمركز دراسات بالديوان الملكي، الذي كان يقوده سعود القحطاني الذي قال علنا في العام نفسه، إنه لم يتخذ قرارات بدون موافقة ولي العهد.

ويقول التقرير إن الأمير محمد بن سلمان “له سيطرة مطلقة” على جهاز الاستخبارات والأمن السعودي، ما يعني أن مثل هذه العملية. لاستهداف خاشقجي لم تكن لتُنفذ بدون إذن منه.

كما ذكر التقرير: “منذ 2017، كان ولي العهد يسيطر بشكل مطلق على أجهزة الأمن والاستخبارات في المملكة، مما يجعل من غير المرجح أن يقوم المسؤولون السعوديون بعملية من هذا النوع دون إذن ولي العهد”.

كما أضاف التقرير أن الفريق السعودي المكون من 15 شخصًا الذي وصل إلى اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018 . عندما قُتل خاشقجي كان يضم أعضاء مرتبطين بالمركز السعودي للدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي. بقيادة مستشار مقرب من محمد بن سلمان. بالإضافة إلى “سبعة أفراد من نخبة الحماية الشخصية لمحمد بن سلمان، والمعروفة باسم قوة التدخل السريع”.

عقوبات .. عدا ابن سلمان

وفرضت وزارة الخارجية الامريكية، الجمعة، قيوداً على تأشيرات دخول 76 سعودياً، فيما اسمته “حظر خاشقجي”، على أفراد شاركوا في أنشطة ضد المعارضين السعوديين.

جاء ذلك حسب ما أعلن وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن.

واكد أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع تهديدات واعتداءات. السعودية للنشطاء والمعارضين والصحفيين.

كما أفاد الدبلوماسي بأن واشنطن لا تزال مهتمة بعلاقتها مع السعودية.

“مجتهد” يعلق

وعلّق المغرد السعودي الشهير بموقع تويتر “مجتهد” على تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية الذي رفع السرية اليوم الجمعة، بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018.

واعتبر “مجتهد” في تغريدة رصدتها “وطن” ان التقرير أدان ابن سلمان فعلا إدانة مضاعفة بتفاصيل عن أسلوبه العنيف لم يتوقعها معظم من انتظر التقرير.

كما اضاف: “لكن (وهي لكن مهمة) الاستخبارات الأمريكية لديها معلومات مباشرة عن اتصالات ورسائل نصية بين محمد بن سلمان وخالد بن سلمان وسعود القحطاني وآخرين عن قتل خاشقجي وليس فقط ماجاء في التقرير”.

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