تعليق مثير من “مجتهد” على التقرير السري بشأن مقتل جمال خاشقجي

علّق المغرد السعودي الشهير بموقع تويتر “مجتهد” على تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية الذي رفع السرية اليوم الجمعة، بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018.

“إدانة مضاعفة”

واعتبر “مجتهد” في تغريدة رصدتها “وطن” ان التقرير أدان ابن سلمان فعلا إدانة مضاعفة بتفاصيل عن أسلوبه العنيف لم يتوقعها معظم من انتظر التقرير.

واضاف: “لكن (وهي لكن مهمة) الاستخبارات الأمريكية لديها معلومات مباشرة عن اتصالات ورسائل نصية بين محمد بن سلمان وخالد بن سلمان وسعود القحطاني وآخرين. عن قتل خاشقجي وليس فقط ماجاء في التقرير”.

التقرير أدان ابن سلمان فعلا إدانة مضاعفة بتفاصيل عن أسلوبه العنيف لم يتوقعها معظم من انتظر التقرير لكن (وهي لكن مهمة)

الاستخبارات الأمريكية لديها معلومات مباشرة عن اتصالات ورسائل نصية بين محمد بن سلمان وخالد بن سلمان وسعود القحطاني وآخرين عن قتل خاشقجي وليس فقط ماجاء في التقرير — مجتهد (@mujtahidd) February 26, 2021

النص الكامل لتقرير الاستخبارات الامريكية

ورفعت الإدارة الامريكية، اليوم الجمعة، السرية عن تقرير الاستخبارات، بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018.

وجاء في تقرير الاستخبارات الامريكية، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية اعتقال “أو” قتل الصحفي السعودي الشهير.