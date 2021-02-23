فسر الدكتور العماني حمود النوفلي، دوافع تقديم بعض المشاهير محتوى هزيل وغير أخلاقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وذلك بعد حملة سلطنة عمان ضد المحتوى الخادش للحياء، قبل أن تصبح ظاهرة.

صناعة بدأت في دول الغرب

وقال حمود النوفلي في مداخلة عبر برنامج “ملف الأسبوع”، على قناة “عُمان مباشر”: “هذه الصناعة بدأت من الدول الغربية. ثم بدأت تنتشر في الدول العربية، وبعدها في الدول الخليجية”.

وأشار حمود النوفلي في الحلقة التي كانت بعنوان “حماية القيم والآداب العامة على شبكات التواصل الاجتماعي”، إلى أن هذه الصناعة. تقوم على تقديم محتوى فيه نوع من التفاهة بحسب تعبيره.

وأضاف:” ذلك من أجل جذب عدد كبير من المتابعين، ومن ثم استغلال هؤلاء المتابعون من أجل كسب الشهرة والنقود”.

التفاهة وسيلة للربح

وتابع النوفلي: “أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي، وسيلة للربح لهؤلاء الذين يقدمون محتوى تافه، فيستغلوا بتلك التفاهات. التي يضعوها وبعد ذلك يستفيدوا من المتابعين في التسويق، وأخذ أموال مقابل إعلانات”.

وشدد النوفلي على أن هذا الأمر ليس موجوداً في سلطنة عمان، لكنه موجود في كثير من الدول، معرباً عن أسفه لذلك.

وحول دوافع المشاهير أصحاب هذا المحتوى، قال النوفلي: “يوجد دافع آخر لهؤلاء المشاهير، وهو إغواء أكبر عدد من الشباب. وخاصة المراهقين”.

إغواء ممنهج

وأوضح النوفلي أن عملية الإغواء ممنهجة وتدرس ويوضع لها خطط، مضيفاً: “هناك من له مصلحة في ذلك، بأن يجعل الشباب. ينشغلوا بتوافه الأمور وألا يستفيدوا من منظومة القيم والبناء عليها ومن ثم تكون رصيداً لذلك المجتمع”.

وذكر النوفلي سبباً آخر قائلاً: “أحياناً يشعر المشاهير بعقدة النقص داخلهم وفي محيطهم الاجتماعي، غير مقبولين. وبالتالي يستغلوا وسائل التواصل الاجتماعي من أجل إشباع تلك العقدة، التي يمروا بها”.

وتابع النوفلي: “يبدأوا بعرض محتواهم ويشعروا بنوع من النشوة والارتياح من عدد التعليقات التي يحصلوا عليها، ولو كانت تلك التعليقات. مسيئة، لأنه يعلم أن محتواه سيثير حفيظة الكثيرين، لكنه يستفيد من استفزازهم للحصول على عدد متابعين أكثر وانتشار أوسع”.

صناعة التفاهة والإغواء الفكري، والشعور بعقدة النقص أبرز الدوافع لتقديم بعض المشاهير محتوى هزيل وغير أخلاقي.#نصائح_النوفلي pic.twitter.com/3FG3ylAiFM — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) February 23, 2021

‏‏‏‏الجدير بالذكر أن حمود النوفلي يعمل كأستاذ مشارك في جامعة السلطان قابوس، وهو متخصص في الاجتماع والخدمة الاجتماعية. ويقدم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعية استشارات أسرية وتربوية.

هلال ولاعة

وفي ذات السياق، أدانت محكمة في سلطنة عمان الأسبوع الماضي، هلال بن عبدالرحمن بن عبدالله. أحد مشاهير السوشيال ميديا. بتهمة الإتيان بفعل مخل بالحياء وازدراء العملة الوطنية عبر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الحساب الرسمي عبر تويتر لـ”الادعاء العام” في سلطنة عمان تفاصيل الحكم الذي جاء فيه، أن محكمة ابتدائية. بمحافظة شمال الباطنة. في السلطنة، أدانت المتهم هلال بن عبدالرحمن بن عبدالله بجنحة الإتيان علناً بفعل فاضح مخل بالحياء، وجنحة التعامل مع العملة والوطنية بازدراء.

وأشار الحساب إلى أن المتهم هلال بن عبدالرحمن بن عبدالله ظهر بمقطع فيديو متداول، وهو يرقص وعلى وجهه. مستحضر عشبي. ويضع حول عنقه فئات مختلفة من العملة الوطنية على هيئة قلادة.

وعاقبت المحكمة المتهم بالتشهير باسمه والسجن شهرين وغرامة 300 ريال عماني (ما يعادل 780 دولارا)، مع التصريح بنشر الحكم.

وتفاعل المغردون العمانيون حينها مع الخبر، مشيرين إلى أن المقصود هو المشهور العماني المعروف بلقب “هلال ولاعة”. مشيدين بخطوة القضاء العماني بتكثيف الرقابة على مشاهير السوشيال ميديا.

واشتهر هلال عبدالرحمن البلوشي أو “هلال ولاعة” بمقاطعه الكوميدية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. والتي حازت رواجا ملحوظا بين المتابعين في سلطنة عمان، ويعرف بأنه رئيس رابطة تشجيع المنتخب.

فدوى سلام و أميرة الكون

وكانت السلطات القضائية في سلطنة عمان، قد شنت حملة ضد المحتوى الخادش للحياء. والذي ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت سلطنة عمان أحكاماً قضائية ضد بعض المشاهير بسبب محتوى منشوراتهم الخادشة للحياء. ووجهت. لهم تهمة الإخلال بالآداب العامة .

وشملت الاحكام كلاً من فدوى سلام البوسعيدي، وأميرة الشنفري المعروفة بلقب “أميرة الكون”. تنص على حظر. استخدام جميع الحسابات الشخصية التابعة لهم.

وتغلظ العقوبة على المشهورتين في حال تم فتح حسابات أو نشر منشورات عليه من أي جهاز آخر. وينفذ الحكم. بعد 7 أيام من تاريخ النطق.

فدوى سلام

وتعمل فدوى سلام البوسعيدي كعارضة أزياء، وهي أيضًا تعرّف نفسها على أنها ناشطة اجتماعية وتطرح وتناقش. قضايا مثيرة للجدل في سلطنة عمان.

ونشرت فدوى سلام فيديو لها عبر “سناب شات” اعتبره العمانيون غير لائق ومسيء للسلطنة.

وظهرت فدوى بالمقطع وهي ترقص وتتمايل في مقطع صورته بكاميرا جوالها ورفعته على حساباتها عبر مواقع التواصل.

أميرة الشنفري المعروفة بـ أميرة الكون

أما أميرة الشنفري، فهي سيدة أعمال عمانية بارزة في قطاع الأعمال، وتُروج لمنتجاتها دائماً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة. لمشاركتها بعض تفاصيل حياتها.

ودائماً ما تثير أميرة الكون جدلاً بين العمانيين بفيديوهاتها وحركاتها الخارجة.

وتزامنا مع الضجة الكبيرة التي أحدثتها، فجر ناشطون مفاجأة عن أصول أميرة الشنفري غير العمانية.

مفاجأة عن أصل أميرة الشنفري

وأكد ناشطون عمانيون أن أصول أميرة الشنفري الشهيرة (بأميرة الكون). ليست عمانية وأن جذورها تعود للسعودية، وتحديدا من قبيلة حجازية عريقة وهي قبيلة الحكيم.

كما ذكر النشطاء أن والدتها مصرية، وأن والدها من أصل سعودي، حيث قدم جدها إلى السلطنة في الأربعينيات وعمل مدرس بظفار.

وبعدها صار جد أميرة الشنفري مديرا للمدرسة السعيدية في صلالة وتزوج منها، وهو أديب وشاعر، وأنجب ذكرين هما محمد وعبدالله، ومحمد هو والد أميرة الشنفري الشهيرة بـ”أميرة الكون”.

إشادة واسعة بالقضاء العماني

هذا وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخطوة القضاء العماني، وأكدوا أن المجتمع العُماني لا يزال مصراً على التمسك بأصالته وحفاظه على العادات والتقاليد.

وتصدرت وسوم تخص قضية فدوى وأميرة قائمة التريند الأكثر تداولاً في سلطنة عُمان على مدار يومين، مثل #اميره_الكون وكلنا مع فدوى سلام.

وعبر هذه الوسوم أشاد الناشطون بالقضاء العُماني، ودوره بالمحافظة على صورة السلطنة المُحافظة.

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