لماذا أوقف ابن سلمان إعدام علي محمد النمر رغم إعدام عمه نمر باقر النمر قبل 5 سنوات؟

كشفت تقارير إعلامية عن تراجع السلطات السعودية عن تنفيذ حكم الإعدام بحق الشاب الشيعي المعارض علي محمد النمر.

وقالت التقارير إن هناك أمر ملكي صدر بتحويل العقوبة إلى السجن لمدة عشرة سنوات، ستنتهي خلال الأشهر القليلة القادمة.

وقال محمد النمر شقيق المعارض الشيعي نمر النمر، الذي قامت المملكة بإعدامه في العام 2016، خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بتويتر إنه. و” تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين (الملك سلمان بن عبد العزيز)، ألغت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض قبل قليل حكم الإعدام بحق الشاب علي محمد النمر، وقضت بحبسه 10 سنوات”.

تنفيذا لأمر #خادم_الحرمين_الشريفين ألغت #المحكمة_الجزائية_المتخصصة بالرياض قبل قليل حكم الإعدام بحق الشاب #علي_محمد_النمر وقضت بحبسه 10سنوات.

أمرُ #الملك_سلمان قضى بسجن القاصر 10سنوات كحد اعلى.

الحكم للتمييز ثم للعليا.#علي_النمر قضى سجينا أكثر من 9سنوات وبقي لإتمام الحكم 8 شهور pic.twitter.com/TqiCeTPIIU — محمد النمر (@mbanalnemer) February 7, 2021

علي محمد النمر

وكان الشاب قد تعرض للاعتقال قبل أكثر من 9 سنوات، ومن المفترض أن يستكمل فترة عقوبته خلال 8 أشهر.

وقامت السلطات السعودية باعتقال علي النمر واثنين من رفاقه وهم دون السن القانونية، في عمر السابعة عشر والخامسة عشر”.

وكان ذلك في شهر فبراير من العام 2012، بتهم لها علاقة بالمشاركة في احتجاجات واسعة النطاق في المنطقة الشرقية، التي تسكنها أغلبية شيعية.

وقالت مصادر حينها إن الاعتقال سببه صلة القرابة التي تربط الشاب برجل الدين الشيعي المعارض نمر باقر النمر، باعتباره ابن شقيقه.

وكشفت عائلة النمر وعدد من المنظمات الحقوقية خلال تقارير سابقة حول الموضوع، أن ابنهم تم إجباره على التوقيع على محضر يدينه باتهامات ثقيلة في العام 2012.

ليصدر بعدها بحقه حكم بالإعدام والصلب.

قاصر دون السن القانونية

وأطلقت منظمات حقوقية دولية عديدة منها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأمنستي، نداءات من أجل إطلاق سراح الشاب. باعتباره تم اعتقاله وهو قاصر دون السن القانونية.

إلا أن السلطات السعودية كان تصر منذ وقت ليس بالبعيد على تنفيذ حكم الإعدام بحقه.

ويشار إلى أن هيئة حقوق الإنسان السعودية، كانت قد أعلنت في أبريل/ نيسان 2020 عن صدور أمر ملكي بإلغاء عقوبة الإعدام. بحق الأفراد الذين ارتكبوا جرائم وهم قُصر، وتحديد مدة السجن بما لا تتجاوز الـ10 سنوات في دور إصلاح الأحداث.

ونفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق عمه نمر النمر، أحد أبرز رجال الدين الشيعة بالمملكة، في يناير/ كانون الثاني عام 2016.

وأرجعت المملكة ذلك إلى تهم تتعلق بالإرهاب والتحريض على الفتنة الطائفية والاحتجاجات.

ويرى ناشطون أن قرار ابن سلمان هذا بوقف إعدام الشاب الشيعي، يأتي ضمن محاولاته الأخيرة لتجميل صورته أمام الإدارة الأمريكية الجديدة.

ويواجه ابن سلمان أيام صعبة نظرا لملف السعودية الحقوقي الأسود، والذي يبرز فيه قضية اغتيال خاشقجي، واعتقال علماء وناشطين بالمملكة.

من هو نمر باقر النمر

وكان النمر أحد المؤيدين لحركة الاحتجاجات المعارضة للحكومة السعودية التي اندلعت في المنطقة الشرقية ذات الغالبية. الشيعية في عام 2011 والتي رفعت شعارات تطالب “بإنهاء واقع التهميش الذي يعيشون فيه”.

وعرف الشيخ النمر بخطبه التي ينتقد فيها النظام السعودي ومطالبته المستمرة بمنح الأقلية الشيعية حقوقاً أكثر.

واستدعته الشرطة أكثر من مرة وتعرض لسلسلة من الاعتقالات والتحقيقات بسبب نشاطه السياسي. وجهت له تهم مثل “إثارة الفتن”، و”الدعوة للتدخل الخارجي “. وفق تقرير نشرته شبكة ” بي بي سي“.

واعتقل النمر في يوليو/تموز 2012 عقب تأييده احتجاجات حاشدة اندلعت في فبراير/شباط 2011 في القطيف بالمنطقة الشرقية.

وقد أصيب النمر بجروح في الفخذ إثر إطلاق النار عليه اثناء عملية الاعتقال وقالت وزارة الداخلية إنه حاول ” الهرب ومقاومة رجال الأمن”.

وقالت تقارير إن الشرطة قد أطلقت أربعة أعيرة نارية في ظروف ملتبسة على أقدام النمر أثناء مطاردة لسيارته. في منطقة القطيف بالمنطقة الشرقية.

نمر باقر النمر من مواليد 1959 في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، شرقي السعودية، التي بها أغلبية شيعية.

بعد إنهائه الدراسة الثانوية في بلدته، سافر عام 1980 إلى إيران الدراسة في الحوزات الدينية، وبقى هناك 10 أعوام. ثم توجه إلى سوريا ليواصل الدراسة، ثم التدريس.

عرف بالدفاع عن حقوق الأقلية الشيعية في البلاد، منها حقهم في تولي المناصب الإدارية والعسكرية في البلاد. وكان وراء الاحتجاجات. الحاشدة التي شهدتها القطيف عام 2011.

وكان قد تعرض للاعتقال لفترات قصيرة في عامي 2004 و2006 بسبب مواقفه وتصريحاته العلنية المطالبة بحقوق سكان المنطقة الشرقية.

وهدد عام 2009 بانفصال القطيف عن السعودية وتشكيل دولة شيعية مع البحرين المجاورة، إذا لم تلب مطالب السكان.

وانتقد النمر عام 2012 تعيين الأمير سلمان بن عبد العزيز وقتها وليا للعهد، بعد وفاة الأمير نايف بن عبد العزيز.

واعتقل النمر في الثامن من يوليو/ تموز 2012 وحكم عليه بالإعدام يوم 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

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